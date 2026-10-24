Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Όλο το χρονικό για τη συμφωνία- Τι λέει η κυβέρνηση κι ο Αρχιεπισκοπος

Για εξασφάλιση μιλάει ο Γεραπετρίτης - Είμαι σίγουρος ότι οι αδελφοί μου δεν θα ανοίξουν την κερκόπορτα, τονίζει ο Δαμιανός 

Μάνος Χατζηγιάννης

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Όλο το χρονικό για τη συμφωνία- Τι λέει η κυβέρνηση κι ο Αρχιεπισκοπος
ΕΛΛΑΔΑ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Συμεών αναμένεται να υπογράψει συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης, εφόσον το επιτρέψει η υγεία του.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ενότητα της Ορθοδοξίας και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική, που διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της Μονής.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η συμφωνία εξασφαλίζει νομικά τη Μονή και τα εκκλησιαστικά κτήματα, καθώς και άδειες παραμονής μακράς διάρκειας για τους μοναχούς.
  • Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός υποστηρίζει ότι ο κ. Συμεών δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει μόνος του συμβιβασμό χωρίς τη συναίνεση της Αδελφότητας και καταγγέλλει πιέσεις από κυβερνητικά στελέχη.
  • Η προηγούμενη εξωδικαστική συμφωνία που αναγνώριζε την κυριότητα της Μονής επί 71 ακινήτων δεν υπεγράφη λόγω δικαστικής απόφασης, και το ζήτημα παραμένει πολιτικό και νομικό.
Snapshot powered by AI

Αλυσιδωτές είναι οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Αρχικά το πρωί ήρθε στο φως της δημοσιότητας δήλωση του Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών, ο οποίος διεμήνυσε ότι αναμένεται το επόμενο διάστημα να υπογράψει συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, εφόσον το επιτρέψει η υγεία του.

Ακολούθησαν δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κ. Συμέων, αλλά και η αντίδραση του πρώην Σινά Δαμιανού.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Συμεών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών για να τον συγχαρεί και να του εκφράσει εκ μέρους όλων των Ελλήνων την υποστήριξή του στις αποφάσεις της Ιεράς Μονής. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κοινή στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος στο θέμα της Ιεράς Μονής Σινά είναι ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής.

Παράλληλα επιβεβαιώνει τι μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν ενώνεται και εργάζεται μεθοδικά. Η συμφωνία μεταξύ Ιεράς Μονής και Αιγύπτου αποτελεί μια ιστορική τομή που εδραιώνει την νομική θέση της Ιεράς Μονής και διασφαλίζει την ύπαρξή της και τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές. Ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και στην αγάπη με την οποία ο αιγυπτιακός λαός περιέβαλλε πάντα την Ιερά Μονή Σινά.

Δήλωση Γεραπετρίτη

Σχετικά με το θέμα δήλωση έκανε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας για συμφωνία επί της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά υποστηρίζοντας ότι η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων.

Αναλυτικά αναφέρει:

Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου. Μετά από 1.500 χρόνια που το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αίολο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχεια της Μονής με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω εκ μέρους του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah el-Sisi, ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση κατέστησε δυνατή τη συμφωνία αυτή, όπως επίσης και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty, με τον οποίο μας συνδέει μια βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Είναι η σημερινή συμφωνία η επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης, αλλά και μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα.

Είναι όμως η σημερινή μέρα και ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας. Tη συμφωνία αγκάλιασαν και στήριξαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας. Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού.

Η ελληνική \κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα, διότι η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας.

Πρώην Σινά Δαμιανός

Στο μεταξύ επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Newsbomb περί μη δυνατότητας του Αρχιεπισκόπου Συμεών να υπογράψει συμφωνία με την Αίγυπτο για το ιδιοκτησιακό της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Σε απάντησή του μέσω του Newsvbomb, μετά την δήλωση Συμέων, ο κ. Δαμιανός τονίζει ότι: δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει μόνος του, χωρίς τη συναίνεση της Αδελφότητας, κανένα συμβιβασμό δια του οποίου απεμπολούνται ακατάλυτοι ιστορικοί τίτλοι αιώνων.

Αποκαλύπτει επίσης ότι περί τα τέλη του 2024, ενόσω ήταν ακόμα Αρχιεπίσκοπος, είχαν καταλήξει με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση σε μία εξωδικαστική συμφωνία δια της οποίας, ρητώς και ανεπιφυλάκτως αναγνωριζόταν η κυριότητα της Ιεράς Μονής Σινά επί του συνόλου των εβδομήντα ενός (71) επίδικων ακινήτων. Η συμφωνία δεν υπεγράφη διότι εν τω μεταξύ εξεδόθη, στις 28 Μαΐου 2025, η γνωστή απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας.

Σινά Δαμιανός Μονή Σινά

Αναλυτικά η επιστολή απάντηση του κ. Δαμιανού μέσω του Newsbomb:

Κατόπιν της δημοσιευθείσης από 24.10.2026 δηλώσεως του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ.κ. Συμεών, αισθάνομαι ότι έχω το καθήκον, έναντι της Ιεράς Μονής Σινά στην οποία έχω αφιερωθεί ψυχή τε και σώματι από το 1961 μέχρι σήμερα, αλλά και προς ενημέρωση ολοκλήρου του Γένους, να δηλώσω τα εξής:

Καταγγέλλω τους κ.κ. Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη για τις αφόρητες πιέσεις που ασκούν τις τελευταίες ημέρες στην Αδελφότητα προκειμένου να υπογράψει επονείδιστο και απαράδεκτο συμβιβασμό με το Αιγυπτιακό Δημόσιο. Η ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του προσώπου μου, η απόπειρα, δηλαδή, ηθικής μου δολοφονίας, έχει ως σκοπό της τήν εξασθένηση της αντιδράσεώς μου ενόψει του σχεδιαζόμενου συμβιβασμού.

Δεν επρόκειτο να εκδοθεί σήμερα απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου επί της αναιρέσεως που ασκήσαμε κατά της αποφάσεως του Εφετείου Ισμαηλίας (είμαι ακριβής σε ό,τι γράφω). Η «πληροφορία» διεκινείτο κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου και του ΥΠΕΞ ώστε να επισπευσθεί άρον άρον η υπογραφή της συμφωνίας. Θλίβομαι για τη δήλωση του Σεβασμιώτατου κ. Συμεών. Και θλίβομαι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν αναφέρει το περιεχόμενο του συμβιβασμού που προαναγγέλλει ότι προτίθεται να υπογράψει. Σε εμένα, για παράδειγμα, δεν έχει γνωστοποιηθεί κανένα σχέδιο. Και, δεύτερον, επειδή, σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς, δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει μόνος του, χωρίς τη συναίνεση της Αδελφότητας, κανένα συμβιβασμό δια του οποίου απεμπολούνται ακατάλυτοι ιστορικοί τίτλοι αιώνων. Είναι εξ άλλου προφανές ότι καμία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι σε θέση να ταχθεί υπέρ μιας συμφωνίας την οποία η ίδια αγνοεί.

Όλοι ευχόμαστε την εξεύρεση λύσεως. Επ’ ουδενί όμως επί θυσία των απαράγραπτων δικαιωμάτων της Ιεράς μας Μονής.

Περί τα τέλη του 2024, ενόσω ήμουν ακόμα Αρχιεπίσκοπος, είχαμε καταλήξει με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση σε μία εξωδικαστική συμφωνία δια της οποίας, ρητώς και ανεπιφυλάκτως, ανεγνωρίζετο η κυριότητα της Ιεράς Μονής Σινά επί του συνόλου των εβδομήντα ενός (71) επίδικων ακινήτων.

Η συμφωνία δεν υπεγράφη διότι εν τω μεταξύ εξεδόθη, στις 28 Μαΐου 2025, η γνωστή απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας. Για να μιλήσω χωρίς περιστροφές: η συμφωνία δεν υπεγράφη διότι η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, με την οποία υποτίθεται ότι διεπραγματεύετο ο κ. Γεραπετρίτης, άφησε να εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο νομικό· είναι προεχόντως πολιτικό. Ουδείς μπορεί να κρύπτεται όπισθεν των αποφάσεων της αιγυπτιακής «δικαιοσύνης» προκειμένου να αποσείσει τις δικές του ευθύνες. Αυτό που έχει σημασία, εάν εξεταστεί η υπόθεση στη μεγάλη διαχρονική της διάσταση, είναι το εξής: Το κρίσιμο δεν είναι τι λέει σήμερα η αιγυπτιακή «δικαιοσύνη» ή η αιγυπτιακή κυβέρνηση. Οι συγκυρίες αλλάζουν. Αυτό που επί του παρόντος φαντάζει για μας ουτοπικό, μόλις χθες ήταν έτοιμη να το υπογράψει η ίδια η κυβέρνηση της Αιγύπτου. Το κρίσιμο είναι, λοιπόν, όχι τί πράττει η Αίγυπτος αλλά τί υπογράφει η Αδελφότητα. Εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες της ιστορίας δεκαπέντε αιώνων· το χρέος μας είναι ιερό.

Είμαι σίγουρος ότι οι αδελφοί μου δεν θα ανοίξουν την κερκόπορτα για την Άλωση της Ιεράς μας Μονής. Ορθώς λέγεται ότι το Βυζάντιο επιβιώνει στην Ιερά Μονή Σινά. Δεν επιβιώνει όμως μόνο στα ιερά κειμήλια και στα ιστορικά μνημεία αλλά και στο ηρωικό του πνεύμα. Αντηχεί, πιο επίκαιρη παρά ποτέ, η απάντηση που έδωσε ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ΙΑ΄ ο Παλαιολόγος όταν ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Β΄ ο Πορθητής του ζήτησε να του παραδώσει την Πόλη προκειμένου να διασώσει τη ζωή του αλλά και την προσωπική του περιουσία: «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

απαντηση Σινα
απαντηση 2

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Ακόμη ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς υσε ελληνορθόδοξη εκκλησία

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Γυρνάμε τα ρολόγια πίσω - Κερδίζουμε μια ώρα ύπνου

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σφοδρές συγκρούσεις στο Παρίσι μετά τη μαζική διαδήλωση - Επεισόδια και σε άλλες πόλεις

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άγριο ξύλο σε ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικού πρωταθλήματος - Ένας παίκτης στο νοσοκομείο

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Αιγυπτιακό ΥΠΕΞ για Μονή Σινά: Λάβαμε επιστολή Συμεών με έγκριση για υπογραφή της συμφωνίας

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Τουλάχιστον υποκριτικό να παραδίδει η Τουρκία μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας

20:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Απορίες Δ. Γιαννακόπουλου: «Θα ενδώσετε στους εκβιασμούς; Τόσο φοβισμένοι;»

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Νεκρός εντοπίστηκε 73χρονος στο χωριό Άσπρα Σπίτια - Μάζευε ελιές μόνος του

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια Τασούλα στον βασιλιά της Ιορδανίας για την τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών - «Ιστορική η συμφωνία με την Αίγυπτο»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan - Σε απόγνωση 2.500 εργαζόμενοι: «Πήγα για δουλειά, έφτασα εκεί και μου λένε φύγε - Ψάχνουμε ήδη όλοι για μεροκάματο»

19:13ΕΥ ΖΗΝ

Ξέρετε ότι τα φιστίκια είναι όσπρια; Τι σημαίνει αυτό για τις αλλεργίες στους ξηρούς καρπούς

19:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ρότερνταμ - Δείτε το πρόγραμμά του

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Οι πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών στο Ισραήλ - Οι υποψήφιοι, οι συνασπισμοί και οι εκτιμήσεις

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για τη διάρρηξη καταστημάτων - Αφαίρεσαν προϊόντα και 270 ευρώ

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Όλο το χρονικό για τη συμφωνία- Τι λέει η κυβέρνηση κι ο Αρχιεπισκοπος Συμεών - Τι απαντάει ο πρώην Σινά Δαμιανός μέσω του Newsbomb

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: «Οι διαιτητές που συνελήφθησαν με ένταλμα έπαιρναν εντολές και εκτελούσαν» λέει ο Δημητρακόπουλος

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Αποζημίωση στους μαθητές που αδικήθηκαν ζητά το Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

18:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Πού αναμένονται βροχές και πώς θα γίνει η παρέλαση – Τι δείχνουν τα μοντέλα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τόμας Μαρκλ: Από το 2019 η βρετανική αστυνομία είχε ενημερωθεί για καταγγελίες σε βάρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:01ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μεταβολή του καιρού από την Κυριακή - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένας από τους μεγαλύτερους πεζοδρόμους της Ευρώπης ετοιμάζεται στην Αθήνα

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στις αρχές Νοεμβρίου – Το σενάριο που μπορεί να αλλάξει τον καιρό στην Ελλάδα

20:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Απορίες Δ. Γιαννακόπουλου: «Θα ενδώσετε στους εκβιασμούς; Τόσο φοβισμένοι;»

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Έχουν δυσκολέψει τα παιδικά πάρτι: Μητέρα των Βορείων Προαστίων ζητά dress code, λίστα δώρων και συγχρονισμό στο τραγούδι

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Νεκρός εντοπίστηκε 73χρονος στο χωριό Άσπρα Σπίτια - Μάζευε ελιές μόνος του

14:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Δημήτρη Πιατά - Πέθανε η σύζυγός του, Λέλα

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Πλήρωσε 40€ για πίνακα σε κατάστημα με αντίκες - Ανακάλυψε ότι ήταν του Βαν Γκογκ

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan - Σε απόγνωση 2.500 εργαζόμενοι: «Πήγα για δουλειά, έφτασα εκεί και μου λένε φύγε - Ψάχνουμε ήδη όλοι για μεροκάματο»

18:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Πού αναμένονται βροχές και πώς θα γίνει η παρέλαση – Τι δείχνουν τα μοντέλα

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: «Οι διαιτητές που συνελήφθησαν με ένταλμα έπαιρναν εντολές και εκτελούσαν» λέει ο Δημητρακόπουλος

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Οι πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών στο Ισραήλ - Οι υποψήφιοι, οι συνασπισμοί και οι εκτιμήσεις

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Όλο το χρονικό για τη συμφωνία- Τι λέει η κυβέρνηση κι ο Αρχιεπισκοπος Συμεών - Τι απαντάει ο πρώην Σινά Δαμιανός μέσω του Newsbomb

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 48χρονος έπεσε μέσα στον τάφο του πατέρα του και πέθανε - Η τραγική ειρωνεία

19:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ρότερνταμ - Δείτε το πρόγραμμά του

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Αιγυπτιακό ΥΠΕΞ για Μονή Σινά: Λάβαμε επιστολή Συμεών με έγκριση για υπογραφή της συμφωνίας

17:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρθενόπουλος: «Θα παρασταθούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ