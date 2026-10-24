Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Όλο το χρονικό για τη συμφωνία- Τι λέει η κυβέρνηση κι ο Αρχιεπισκοπος

Snapshot Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Συμεών αναμένεται να υπογράψει συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης, εφόσον το επιτρέψει η υγεία του.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ενότητα της Ορθοδοξίας και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική, που διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της Μονής.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η συμφωνία εξασφαλίζει νομικά τη Μονή και τα εκκλησιαστικά κτήματα, καθώς και άδειες παραμονής μακράς διάρκειας για τους μοναχούς.

Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός υποστηρίζει ότι ο κ. Συμεών δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει μόνος του συμβιβασμό χωρίς τη συναίνεση της Αδελφότητας και καταγγέλλει πιέσεις από κυβερνητικά στελέχη.

Η προηγούμενη εξωδικαστική συμφωνία που αναγνώριζε την κυριότητα της Μονής επί 71 ακινήτων δεν υπεγράφη λόγω δικαστικής απόφασης, και το ζήτημα παραμένει πολιτικό και νομικό. Snapshot powered by AI

Αλυσιδωτές είναι οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Αρχικά το πρωί ήρθε στο φως της δημοσιότητας δήλωση του Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών, ο οποίος διεμήνυσε ότι αναμένεται το επόμενο διάστημα να υπογράψει συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, εφόσον το επιτρέψει η υγεία του.

Ακολούθησαν δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κ. Συμέων, αλλά και η αντίδραση του πρώην Σινά Δαμιανού.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Συμεών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών για να τον συγχαρεί και να του εκφράσει εκ μέρους όλων των Ελλήνων την υποστήριξή του στις αποφάσεις της Ιεράς Μονής. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κοινή στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος στο θέμα της Ιεράς Μονής Σινά είναι ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής.

Παράλληλα επιβεβαιώνει τι μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν ενώνεται και εργάζεται μεθοδικά. Η συμφωνία μεταξύ Ιεράς Μονής και Αιγύπτου αποτελεί μια ιστορική τομή που εδραιώνει την νομική θέση της Ιεράς Μονής και διασφαλίζει την ύπαρξή της και τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές. Ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και στην αγάπη με την οποία ο αιγυπτιακός λαός περιέβαλλε πάντα την Ιερά Μονή Σινά.

Δήλωση Γεραπετρίτη

Σχετικά με το θέμα δήλωση έκανε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας για συμφωνία επί της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά υποστηρίζοντας ότι η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων.

Αναλυτικά αναφέρει:

Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου. Μετά από 1.500 χρόνια που το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αίολο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχεια της Μονής με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω εκ μέρους του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah el-Sisi, ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση κατέστησε δυνατή τη συμφωνία αυτή, όπως επίσης και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty, με τον οποίο μας συνδέει μια βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Είναι η σημερινή συμφωνία η επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης, αλλά και μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα.

Είναι όμως η σημερινή μέρα και ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας. Tη συμφωνία αγκάλιασαν και στήριξαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας. Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού.

Η ελληνική \κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα, διότι η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας.

Πρώην Σινά Δαμιανός

Στο μεταξύ επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Newsbomb περί μη δυνατότητας του Αρχιεπισκόπου Συμεών να υπογράψει συμφωνία με την Αίγυπτο για το ιδιοκτησιακό της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Σε απάντησή του μέσω του Newsvbomb, μετά την δήλωση Συμέων, ο κ. Δαμιανός τονίζει ότι: δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει μόνος του, χωρίς τη συναίνεση της Αδελφότητας, κανένα συμβιβασμό δια του οποίου απεμπολούνται ακατάλυτοι ιστορικοί τίτλοι αιώνων.

Αποκαλύπτει επίσης ότι περί τα τέλη του 2024, ενόσω ήταν ακόμα Αρχιεπίσκοπος, είχαν καταλήξει με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση σε μία εξωδικαστική συμφωνία δια της οποίας, ρητώς και ανεπιφυλάκτως αναγνωριζόταν η κυριότητα της Ιεράς Μονής Σινά επί του συνόλου των εβδομήντα ενός (71) επίδικων ακινήτων. Η συμφωνία δεν υπεγράφη διότι εν τω μεταξύ εξεδόθη, στις 28 Μαΐου 2025, η γνωστή απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας.

Αναλυτικά η επιστολή απάντηση του κ. Δαμιανού μέσω του Newsbomb:

Κατόπιν της δημοσιευθείσης από 24.10.2026 δηλώσεως του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ.κ. Συμεών, αισθάνομαι ότι έχω το καθήκον, έναντι της Ιεράς Μονής Σινά στην οποία έχω αφιερωθεί ψυχή τε και σώματι από το 1961 μέχρι σήμερα, αλλά και προς ενημέρωση ολοκλήρου του Γένους, να δηλώσω τα εξής:

Καταγγέλλω τους κ.κ. Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη για τις αφόρητες πιέσεις που ασκούν τις τελευταίες ημέρες στην Αδελφότητα προκειμένου να υπογράψει επονείδιστο και απαράδεκτο συμβιβασμό με το Αιγυπτιακό Δημόσιο. Η ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του προσώπου μου, η απόπειρα, δηλαδή, ηθικής μου δολοφονίας, έχει ως σκοπό της τήν εξασθένηση της αντιδράσεώς μου ενόψει του σχεδιαζόμενου συμβιβασμού.

Δεν επρόκειτο να εκδοθεί σήμερα απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου επί της αναιρέσεως που ασκήσαμε κατά της αποφάσεως του Εφετείου Ισμαηλίας (είμαι ακριβής σε ό,τι γράφω). Η «πληροφορία» διεκινείτο κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου και του ΥΠΕΞ ώστε να επισπευσθεί άρον άρον η υπογραφή της συμφωνίας. Θλίβομαι για τη δήλωση του Σεβασμιώτατου κ. Συμεών. Και θλίβομαι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν αναφέρει το περιεχόμενο του συμβιβασμού που προαναγγέλλει ότι προτίθεται να υπογράψει. Σε εμένα, για παράδειγμα, δεν έχει γνωστοποιηθεί κανένα σχέδιο. Και, δεύτερον, επειδή, σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς, δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει μόνος του, χωρίς τη συναίνεση της Αδελφότητας, κανένα συμβιβασμό δια του οποίου απεμπολούνται ακατάλυτοι ιστορικοί τίτλοι αιώνων. Είναι εξ άλλου προφανές ότι καμία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι σε θέση να ταχθεί υπέρ μιας συμφωνίας την οποία η ίδια αγνοεί.

Όλοι ευχόμαστε την εξεύρεση λύσεως. Επ’ ουδενί όμως επί θυσία των απαράγραπτων δικαιωμάτων της Ιεράς μας Μονής.

Περί τα τέλη του 2024, ενόσω ήμουν ακόμα Αρχιεπίσκοπος, είχαμε καταλήξει με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση σε μία εξωδικαστική συμφωνία δια της οποίας, ρητώς και ανεπιφυλάκτως, ανεγνωρίζετο η κυριότητα της Ιεράς Μονής Σινά επί του συνόλου των εβδομήντα ενός (71) επίδικων ακινήτων.

Η συμφωνία δεν υπεγράφη διότι εν τω μεταξύ εξεδόθη, στις 28 Μαΐου 2025, η γνωστή απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας. Για να μιλήσω χωρίς περιστροφές: η συμφωνία δεν υπεγράφη διότι η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, με την οποία υποτίθεται ότι διεπραγματεύετο ο κ. Γεραπετρίτης, άφησε να εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο νομικό· είναι προεχόντως πολιτικό. Ουδείς μπορεί να κρύπτεται όπισθεν των αποφάσεων της αιγυπτιακής «δικαιοσύνης» προκειμένου να αποσείσει τις δικές του ευθύνες. Αυτό που έχει σημασία, εάν εξεταστεί η υπόθεση στη μεγάλη διαχρονική της διάσταση, είναι το εξής: Το κρίσιμο δεν είναι τι λέει σήμερα η αιγυπτιακή «δικαιοσύνη» ή η αιγυπτιακή κυβέρνηση. Οι συγκυρίες αλλάζουν. Αυτό που επί του παρόντος φαντάζει για μας ουτοπικό, μόλις χθες ήταν έτοιμη να το υπογράψει η ίδια η κυβέρνηση της Αιγύπτου. Το κρίσιμο είναι, λοιπόν, όχι τί πράττει η Αίγυπτος αλλά τί υπογράφει η Αδελφότητα. Εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες της ιστορίας δεκαπέντε αιώνων· το χρέος μας είναι ιερό.

Είμαι σίγουρος ότι οι αδελφοί μου δεν θα ανοίξουν την κερκόπορτα για την Άλωση της Ιεράς μας Μονής. Ορθώς λέγεται ότι το Βυζάντιο επιβιώνει στην Ιερά Μονή Σινά. Δεν επιβιώνει όμως μόνο στα ιερά κειμήλια και στα ιστορικά μνημεία αλλά και στο ηρωικό του πνεύμα. Αντηχεί, πιο επίκαιρη παρά ποτέ, η απάντηση που έδωσε ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ΙΑ΄ ο Παλαιολόγος όταν ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Β΄ ο Πορθητής του ζήτησε να του παραδώσει την Πόλη προκειμένου να διασώσει τη ζωή του αλλά και την προσωπική του περιουσία: «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

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