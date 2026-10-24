Παρασκήνιο για τη Μονή Σινά: Γιατί δεν μπορεί να υπογράψει ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών

Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Συμεών και η πραγματικότητα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Παρασκήνιο για τη Μονή Σινά: Γιατί δεν μπορεί να υπογράψει ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών δήλωσε ότι προτίθεται να υπογράψει συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι η υγεία του το επιτρέψει, χωρίς να έχει προηγηθεί γενική συνέλευση της μοναστικής κοινότητας, όπως απαιτούν οι Κανονισμοί της Μονής Σινά.
  • Τουλάχιστον έξι μέλη της μοναστικής αδελφότητας αγνοούν το περιεχόμενο της συμφωνίας που ισχυρίζεται ότι έχει ο Αρχιεπίσκοπος, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα υπογραφής της.
  • Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών υποστηρίζει ότι η συμφωνία έχει τη στήριξη των Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών, μετά από ενημέρωση και ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων, Οικουμενικού, Αλεξανδρείας, και των Εκκλησιών Κύπρου και Ελλάδος.
  • Παρά τους ισχυρισμούς περί στήριξης, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει εκδώσει καμία ανακοίνωση μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τη Μονή Σινά, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την πραγματική θέση της.
  • Η χρονική συγκυρία και οι ασάφειες της δήλωσης του Αρχιεπισκόπου Συμεών προκαλούν απορίες που απαιτούν απαντήσεις σε εκκλησιαστικό και διπλωματικό επίπεδο.
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Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την μοναστική κοινότητα της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά η αιφνιδιαστική δήλωση, που δημοσιοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών σχετικά με την επικείμενη συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος.

Την ημέρα -δηλαδή σήμερα 24 Οκτωβρίου- που πολλοί πολιτικοί και εκκλησιαστικοί κύκλοι περίμεναν... μαντάτο από την Αίγυπτο σχετικά με τις δικαστικές εξελίξεις για το ιδιοκτησιακό, εμφανίστηκε απολύτως απροειδοποίητα μια ουσιαστικά αυθαίρετη δήλωση, που υπογράφεται από τον ασθενούντα μέχρι πρότινος Αρχιεπίσκοπο Συμεών. Σε αυτήν δηλώνει ότι προτίθεται να υπογράψει τη συμφωνία το προσεχές διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Είναι σαφές ότι το θέμα της υγείας εξυπηρετεί προς το παρόν στην χρονική παράταση της υπόθεσης, που ταλανίζει Ελλάδα, Αίγυπτο και σύσσωμη την Ορθοδοξία, χωρίς να παρέχεται λύση.

Ωστόσο, το πρόβλημα με την εν λόγω δήλωση είναι μεγαλύτερο. Ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της μοναστικής αδελφότητας της Αγίας Αικατερίνης Σινά δεν δύναται να υπογράψει καμία απόφαση που να αφορά σε θεμελιώδη ζητήματα, τα οποία αφορούν στη Μονή, αν δεν έχει προηγηθεί γενική συνέλευση της μοναστικής κοινότητας με βάση το Άρθρο 8 και το Άρθρο 14 των Θεμελιωδών Κανονισμών της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, δηλαδή των εκκλησιαστικών διοικητικών κανόνων λειτουργίας του μοναστηριού. Γεγονός που προφανέστατα δεν έχει συμβεί.

αρχιεπίσκοπος σινά

Ο νέος Αρχιεπισκοπος Σινα Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών

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Η επίκληση της συμφωνίας και η ανακολουθία

Επίσης στη δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών αναφέρει ότι: έλαβε από την σεβαστή Αιγυπτιακή Κυβέρνηση σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του κράτους της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ιεράς Μονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb τουλάχιστον 6 μέλη της μοναστικής αδελφότητας δεν έχουν γνώση της συγκεκριμένης συμφωνίας, την οποία υποστηρίζει ότι έχει στα χέρια του ο κ. Συμεών. Επομένως πώς δύναται να υπάρξει υπογραφή με κομμάτι της αδελφότητας να αγνοεί το περιεχόμενό της;

Η επίκληση στις Ορθόδοξες Εκκλησίες

Σε άλλο σημείο η δήλωση του κ. Συμέων υποστηρίζει ότι υπάρχει στήριξη από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η Αδελφότητα έκρινε ότι πρωτίστως είχε να ωφεληθεί τα μέγιστα από την μακραίωνη και αδιάκοπη εμπειρία των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, και μάλιστα των Πατριαρχών της καθ ́ ημάς Ανατολής.

Στο πλαίσιο αυτό απευθυνθήκαμε στο νομοκανονικώς οικείο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προκειμένου, μετά από λεπτομερή ενημέρωση περί του ως άνω σχεδίου συμφωνίας και των περί αυτήν, να λάβουμε την υπεύθυνη γνώμη της Σιωνίτιδος Εκκλησίας επί του θέματος.

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, διακρίνοντας ότι τοθέμα χρήζει μείζονος θεωρήσεως, κατόπιν και δικής μας θελήσεως απευθύνθηκε περαιτέρω προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο, και προς τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Κύπρου και Ελλάδος.

Σήμερα μετά μεγάλης συγκινήσεως δυνάμεθα να καταθέσουμε ότι όλες οι ως άνω Εκκλησίες, έχοντας ενημερωθεί λεπτομερώς, χαιρετίζουν διά Πατριαρχικών και Συνοδικών Γραμμάτων, τα οποία καταχωρήθηκαν στο αρχείο της Μονής, και εκφράζουντην αμέριστη αδελφική τους συμπαράσταση για την υπογραφή της προαναφερόμενης συμφωνίας, με την ευχή και προσδοκία να συμβάλει στην ασφαλή διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων και την διασφάλιση των ιστορικών και νομίμων δικαίων της Μονής.

Με λίγα λόγια ο Αρχιεπίσκοπος Συμέων ισχυρίζεται ότι οι προαναφερόμενες Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν εκφραστεί υπερ της υπογραφής της συμφωνίας.

Και το πρώτο ερώτημα είναι: Γνωρίζουν οι Εκκλησίες το περιεχόμενο της συμφωνίας, που δεν γνωρίζουν ούτε μέλη της μοναστικής αδελφότητας καλά καλά;

Και το δεύτερο ερώτημα είναι: Αφού οι Εκκλησίες στηρίζουν- όπως ισχυρίζεται ο Συμέων- γιατί η Ελλάδική Εκκλησία, της οποίας η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συνεδρίασε εκτάκτως (είχε να το κάνει σχεδόν 15 χρόνια) για τη Μονή Σινά προ ημερών, δεν εξέδωσε απολύτως καμία ανακοίνωση μετά τη λήξη της συνεδρίασης;

Όπως είναι σαφές η χρονική συγκυρία της δήλωσης Συμεών δημιουργεί απορίες, οι οποίες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πρέπει να απαντηθούν τόσο σε εκκλησιαστικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο...

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