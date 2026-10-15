Μονή Σινά - «Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του τέως Αρχιεπισκόπου για το ιδιοκτησιακό

Snapshot Ο Αρχιεπίσκοπος τέως Σινά Δαμιανός διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έχει αναγνωρίσει την ιδιοκτησία του αιγυπτιακού κράτους επί της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά και απέστειλε εξώδικο σε εφημερίδα που υποστήριζε το αντίθετο.

Η Ιερά Μονή Σινά δέχεται πιέσεις από ορισμένους κύκλους για αποδοχή άγνωστης συμφωνίας με το αιγυπτιακό Δημόσιο, ενώ ο Δαμιανός αντιτίθεται σε οποιαδήποτε συμφωνία που θα βλάψει την ιδιοκτησία της Μονής.

Αναμένεται νέα δικαστική εξέλιξη από την Αίγυπτο στις 24 Οκτωβρίου, χωρίς να είναι γνωστές οι λεπτομέρειες ή οι συνέπειες αυτής.

Ο Δαμιανός καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να παρέμβουν για την προστασία της Μονής και να διασφαλίσουν την ελληνική κυριότητα.

Καταγγέλλει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει συμμαχήσει με την αιγυπτιακή χωρίς να ενημερώσει επαρκώς τον ελληνικό λαό και ζητά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας για συλλογική ευθύνη και απόφαση. Snapshot powered by AI

Ανυπόστατα δημοσιεύματα, εξώδικα και πιέσεις συνθέτουν το σκηνικό των τελευταίων ημερών σχετικά με το μέλλον της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Προ ημερών, κυριακάτικη εφημερίδα αναφέρθηκε στον Αρχιεπίσκοπο τέως Σινά Δαμιανό, ο οποίος συνεχίζει να παραμένει στην Αθήνα, με το δημοσίευμα να ισχυρίζεται ότι από το 2025 ο τότε Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός προέβη σε γραπτή «δικαστική ομολογία», ότι αναγνωρίζει την ιδιοκτησία του αιγυπτιακού κράτους επί όλων των επίδικων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράς μονής και των παρεκκλησιών.

Εξώδικο του Δαμιανού

Η πλευρά Δαμιανού όχι μονάχα διαψεύδει τον ισχυρισμό, αλλά απέστειλε και εξώδικο στην εφημερίδα, το οποίο έχει στη διάθεσή του το Newsbomb. Σε αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το εν λόγω δημοσίευμα περιλαμβάνει «αναφορές ανακριβείς, ψευδείς, συκοφαντικές και άκρως προσβλητικές της προσωπικότητάς» του.

Στο εξώδικο αναφέρεται επίσης κατηγορηματικά:

«Ουδέποτε οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της Ιεράς Μονής, πολλώ δε μάλλον εγώ ο ίδιος «αυτοπροσώπως», προέβησαν σε δικαστική ομολογία· δεν αποδέχθηκαν δηλαδή, ούτε εν όλω ούτε εν μέρει, κανένα από τα πραγματικά περιστατικά 542 10 επίδικης αγωγής».

Αντιθέτως παρουσιάζει τα γεγονότα ως εξής: «Αυτό που αληθώς συνέβη ήταν το εξής - και το οποίο πολύ καλώς γνωρίζετε, δοθέντος ότι ισχυρίζεσθε ότι αναγνώσατε την απόφαση που επικαλείστε-: το Εφετείο Ισμαηλίας «συνήγαγε έμμεση ομολογία», τεχνηέντως και κατά τρόπο κραυγαλέα αυθαίρετο, από διάσπαρτες φράσεις των υπομνημάτων που κατέθεσαν πληρεξούσιοι δικηγόροι της Ιεράς Μονής. Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό· όσα εκθέτετε στο δημοσίευμά σας συνιστούν σκέψεις, ή πιο ακριβόλογα, λογικά άλματα και σοφίσματα της ίδιας της αποφάσεως του αιγυπτιακού δικαστηρίου. Αλλά δεν θα έπρεπε να περιμένετε από εμένα να σας εξηγήσω τα αυτονόητα· ούτε χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να κατανοήσει το μέγεθος της δικαστικής αυθαιρεσίας.

Εκτίθεται λ.χ. σε δικόγραφο των πληρεξούσιων δικηγόρων μας, ακριβώς προς υποστήριξη του δικαιώματος κυριότητας της Ιεράς Μονής, μεταξύ άλλων επιχειρημάτων, και ότι οι μοναχοί της τελευταίας «κατέχουν» τα κτίσματά της ασκούντες, επί δεκαπέντε συναπτούς αιώνες, τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Παίρνουν, λοιπόν, αυτόν τον ισχυρισμό οι δικαστές του Εφετείου Ισμαηλίας, τον διαστρέφουν σοφιστικώ τω τρόπω, και τον παρουσιάζουν ως εξής: αφού «κατέχετε» για την εξυπηρέτηση θρησκευτικών αναγκών την Ιερά Μονή έπεται, e contrario, ότι δεν είστε κύριοι αυτής. Η «θρησκευτική κατοχή» εν τούτοις δεν εκτίθεται σε αντιδιαστολή προς το αποδεικτέο δικαίωμα (αυτό 4 της κυριότητας) αλλά προς θεμελίωσή του. Ούτως ή άλλως η Ιερά Μονή σε όλα τα δικόγραφα ισχυρίζεται ότι τόσο η ίδια όσο και το αιγυπτιακό κράτος είχαν πλήρη συνείδηση της κυριότητά της επί των επίδικων ακινήτων.

Όποιος, επομένως, αντλεί εξ αυτής της αναφοράς έμμεση ομολογία υποπίπτει στο λογικό σφάλμα της λήψεως του ζητουμένου (petitio principii). To ίδιο ισχύει και αναφορικά με άλλες απίθανες περικοπές της εφετειακής αποφάσεως· όταν, λόγου χάριν, εκ της μη ασκήσεως εκ μέρους μας αγωγής αναγνωρίσεως κυριότητας συνεπεία χρησικτησίας «συνάγεται έμμεση ομολογία» περί αποδοχής κυριότητας του αιγυπτιακού Δημοσίου. Είναι δε ενδεικτικό ότι μας καταλογίζεται αδράνεια σε χρόνο κατά τον οποίο το αιγυπτιακό δημόσιο δεν ήγειρε αξιώσεις. Δεν προτίθεμαι να μακρηγορήσω. Είναι περιττό».

Εντύπωση προκαλεί και η αναφορά στο εξώδικο για «πιέσεις». Άραγε από πού; Σίγουρα όχι από εκκλησιαστικούς κύκλους… Η αναφορά στο εξώδικο έχει ως εξής: «Τις τελευταίες ημέρες ασκείται αφόρητη πίεση από ορισμένους κύκλους σε όλη την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Σινά προκειμένου να αποδεχθεί τον επικείμενο – αγνώστου περιεχομένου - συμβιβασμό με το αιγυπτιακό Δημόσιο. Οι κύκλοι αυτοί προβλέπουν την αντίδρασή μου· προκειμένου δε να την εξασθενήσουν επιχειρούν να με μειώσουν με κάθε τρόπο. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι και το δικό σας δημοσίευμα κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση».

Μετά το εξώδικο, σήμερα άλλη εφημερίδα, κάνει λόγο για «ενδεχόμενο παραίτησης του Αρχιεπισκόπου Συμεών και επάνοδο Δαμιανού».

Ο χρόνος τελειώνει

Το σημαντικό στην υπόθεση της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά είναι ότι η κλεψύδρα αδειάζει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται από την Αίγυπτο μια νέα δικαστική εξέλιξη, χωρίς να διευκρινίζεται από πού θα προκύψει αυτή και τι θα σηματοδοτεί.

Με αυτά τα δεδομένα ο κ. Δαμιανός σε δήλωσή του, που εξασφάλισε το Newsbomb, κάνει λόγο για μια συμφωνία που κανείς δεν γνωρίζει τι περιλαμβάνει αλλά «πρέπει» να υπογραφεί. Ζητάει την παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και καλεί τόσο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, όσο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, να συνεισφέρουν.

Αναλυτικά ο κ. Δαμιανός αναφέρει:

Με βαθιά λύπη παρατηρώ ότι τις τελευταίες ημέρες εξελίσσεται μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου. Προσωπικά, αυτό δεν με αγγίζει· η συνείδησή μου παραμένει καθαρή, και ο Θεός γνωρίζει τα έργα μου.

Εκείνο όμως που με προβληματίζει αφάνταστα είναι ότι, μέσω αυτής της επίθεσης, επιχειρείται ο αποπροσανατολισμός και η παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού, με σκοπό να αποδυναμωθεί η φωνή μου — μια φωνή 65 ετών διακονίας, που ισορροπώντας ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και αντιλήψεις και σεβόμενη τους άγραφους νόμους της ερήμου, κράτησε υψωμένες την ελληνική σημαία και τη σημαία της Ορθοδοξίας.

Σημαίες που κυμάτιζαν περήφανα στα βυζαντινά Σιναϊτικά τείχη, ενώ σύγχρονοι «Εφιάλτες» αδιαφορούν εάν αυτές υποσταλούν, καθώς τα εθνικά ιδανικά υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Όπως αναφέρεται ρητά και στο εξώδικο που απέστειλα στην εφημερίδα «Το Βήμα», ουδέποτε εκ μέρους μου έλαβε χώρα αναγνώριση ιδιοκτησίας του αιγυπτιακού κράτους, ούτε προέβην σε οποιαδήποτε δικαστική ομολογία.

Δεν νοείται η ύπαρξη της Μονής χωρίς το αναφαίρετο δικαίωμα της ιδιοκτησίας της· και επειδή αποτελούμαστε από ύλη και πνεύμα, για να προσευχηθούμε χρειαζόμαστε και τα υλικά αγαθά που εξασφαλίζουν την ίδια μας την ύπαρξη.

Τα λιβελογραφήματα που κυκλοφορούν εξυπηρετούν το αφήγημα της ελληνικής κυβερνήσεως, η οποία έχει συμμαχήσει και συμπράξει με την αιγυπτιακή.

Το ερώτημα που τίθεται είναι σαφές:

Αυτή η σύμπραξη γίνεται για το καλό και τη διασφάλιση της ιστορικής Μονής του Σινά ή για το ξεπούλημά της;

Βρισκόμαστε στη δίνη μιας συμφωνίας που — όπως πληροφορούμαστε — πρέπει να υπογραφεί, χωρίς να γνωρίζουμε το περιεχόμενό της.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος, φέρονται να τους κοινοποιήθηκε το κείμενο της Συμφωνίας. Με τη σύνεση και τη σοφία που τους διακρίνει συνηγορούν;

Σκοτεινοί κύκλοι επιδιώκουν, όπως ανέφερα ανωτέρω, να απομειώσουν τη φωνή μου, διότι γνωρίζουν ότι δεν θα συναινέσω σε τίποτα που θα βλάψει την ύπαρξη της Μονής.

Το ζήτημα της συμφωνίας δεν αφορά μόνο τη Σιναϊτική Αδελφότητα· αφορά ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ο οποίος πρέπει να ενημερωθεί και να συνειδητοποιήσει ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου έχουν συνεννοηθεί και έχουν κοινή στόχευση.

Το ερώτημα είναι κρίσιμο:

Η Ελληνική Κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε με καλή ή με κακή θέληση;

Όταν μιλάμε για την επιστροφή των κλεμμένων κειμηλίων της Εικοσιφοινήσεως, της Μονής του Τιμίου Προδρόμου και άλλων κειμηλίων από τη Βουλγαρία, αυτή είναι η στάση μας έναντι των εθνικών μας κειμηλίων;

Δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα επιστροφή του 1/100 των κλοπιμαίων και μάλιστα αποψιλωμένων;

Καλώ τον ελληνικό λαό να υπερασπιστεί τη Μονή Σινά και τα ανεκτίμητης, μη αποτιμητής αξίας κειμήλιά της.

Μέσα στην πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όλα τα Σιναϊτικά Μετόχια είχαν το ίδιο καθεστώς προστασίας — όχι μόνο των θρησκευτικών δικαιωμάτων τους, όπως ερμηνεύθηκε ο Αχτιναμές, αλλά και της ιδιοκτησίας τους βάσει αυτού.

Αντίστοιχα, στην Καβάλα, το Ιμαρέτ και το σπίτι του Μοχάμεντ Αλή, το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός αναγνώρισαν με σεβασμό όλα τα δικαιώματα των Αιγυπτίων, αναγνωρίζοντάς τα ως αιγυπτιακό νομικό πρόσωπο.

Οι πατέρες της Μονής Σινά αντιλαμβάνονται πλήρως το ιστορικό βάρος που φέρουν στους ώμους τους, δεχόμενοι αφόρητες πιέσεις και απειλές.

Επειδή πλέον είναι πασιφανές ότι η ελληνική διπλωματία απέτυχε, η συμφωνία αυτή — δεδομένου ότι έχει υπερεθνικό χαρακτήρα — πρέπει να δημοσιοποιηθεί στον ελληνικό λαό, ώστε αυτός να αποφασίσει.

Η ιστορική ευθύνη δεν μπορεί να είναι μόνο ατομική· πρέπει να είναι και συλλογική.

Όπως όφειλε να πράξει η ελληνική κυβέρνηση και για την παράδοση των λειψάνων του Σαμουήλ: πρώτα να ρωτήσει, όχι απλώς να ανακοινώσει κάτι για το οποίο μέχρι σήμερα ουδείς γνωρίζει τι ακριβώς έχει υπογραφεί.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός οφείλει προσωπικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και όχι με αλαζονεία να αδιαφορεί για τα ιερά ιδανικά του ελληνικού λαού.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναζητώντας αποδιοπομπαίους τράγους, στρέφεται σήμερα εναντίον μου· αύριο, εάν η Σιναϊτική Αδελφότητα συνεχίσει σθεναρά να αντιστέκεται και δεν προβεί στην υπογραφή της συμφωνίας, θα στραφεί και εναντίον της;

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