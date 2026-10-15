Μονή Σινά - «Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του τέως Αρχιεπισκόπου για το ιδιοκτησιακό

«Βρισκόμαστε στη δίνη μιας συμφωνίας που — όπως πληροφορούμαστε — πρέπει να υπογραφεί, χωρίς να γνωρίζουμε το περιεχόμενό της» αναφέρει ο κκ Δαμιανός σε δήλωσή του στο Newsbomb - Δημοσιεύματα, εξώδικα και πιέσεις - Οι τελευταίες εξελίξεις για την πολύκροτη υπόθεση και η 24η Οκτωβρίου που έχει προαναγγελθεί απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου, άγνωστο επί ποίου θέματος

Μάνος Χατζηγιάννης

Μονή Σινά - «Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του τέως Αρχιεπισκόπου για το ιδιοκτησιακό
ΚΟΣΜΟΣ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αρχιεπίσκοπος τέως Σινά Δαμιανός διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έχει αναγνωρίσει την ιδιοκτησία του αιγυπτιακού κράτους επί της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά και απέστειλε εξώδικο σε εφημερίδα που υποστήριζε το αντίθετο.
  • Η Ιερά Μονή Σινά δέχεται πιέσεις από ορισμένους κύκλους για αποδοχή άγνωστης συμφωνίας με το αιγυπτιακό Δημόσιο, ενώ ο Δαμιανός αντιτίθεται σε οποιαδήποτε συμφωνία που θα βλάψει την ιδιοκτησία της Μονής.
  • Αναμένεται νέα δικαστική εξέλιξη από την Αίγυπτο στις 24 Οκτωβρίου, χωρίς να είναι γνωστές οι λεπτομέρειες ή οι συνέπειες αυτής.
  • Ο Δαμιανός καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να παρέμβουν για την προστασία της Μονής και να διασφαλίσουν την ελληνική κυριότητα.
  • Καταγγέλλει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει συμμαχήσει με την αιγυπτιακή χωρίς να ενημερώσει επαρκώς τον ελληνικό λαό και ζητά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας για συλλογική ευθύνη και απόφαση.
Snapshot powered by AI

Ανυπόστατα δημοσιεύματα, εξώδικα και πιέσεις συνθέτουν το σκηνικό των τελευταίων ημερών σχετικά με το μέλλον της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Προ ημερών, κυριακάτικη εφημερίδα αναφέρθηκε στον Αρχιεπίσκοπο τέως Σινά Δαμιανό, ο οποίος συνεχίζει να παραμένει στην Αθήνα, με το δημοσίευμα να ισχυρίζεται ότι από το 2025 ο τότε Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός προέβη σε γραπτή «δικαστική ομολογία», ότι αναγνωρίζει την ιδιοκτησία του αιγυπτιακού κράτους επί όλων των επίδικων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράς μονής και των παρεκκλησιών.

Εξώδικο του Δαμιανού

Η πλευρά Δαμιανού όχι μονάχα διαψεύδει τον ισχυρισμό, αλλά απέστειλε και εξώδικο στην εφημερίδα, το οποίο έχει στη διάθεσή του το Newsbomb. Σε αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το εν λόγω δημοσίευμα περιλαμβάνει «αναφορές ανακριβείς, ψευδείς, συκοφαντικές και άκρως προσβλητικές της προσωπικότητάς» του.

Στο εξώδικο αναφέρεται επίσης κατηγορηματικά:

«Ουδέποτε οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της Ιεράς Μονής, πολλώ δε μάλλον εγώ ο ίδιος «αυτοπροσώπως», προέβησαν σε δικαστική ομολογία· δεν αποδέχθηκαν δηλαδή, ούτε εν όλω ούτε εν μέρει, κανένα από τα πραγματικά περιστατικά 542 10 επίδικης αγωγής».

Αντιθέτως παρουσιάζει τα γεγονότα ως εξής: «Αυτό που αληθώς συνέβη ήταν το εξής - και το οποίο πολύ καλώς γνωρίζετε, δοθέντος ότι ισχυρίζεσθε ότι αναγνώσατε την απόφαση που επικαλείστε-: το Εφετείο Ισμαηλίας «συνήγαγε έμμεση ομολογία», τεχνηέντως και κατά τρόπο κραυγαλέα αυθαίρετο, από διάσπαρτες φράσεις των υπομνημάτων που κατέθεσαν πληρεξούσιοι δικηγόροι της Ιεράς Μονής. Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό· όσα εκθέτετε στο δημοσίευμά σας συνιστούν σκέψεις, ή πιο ακριβόλογα, λογικά άλματα και σοφίσματα της ίδιας της αποφάσεως του αιγυπτιακού δικαστηρίου. Αλλά δεν θα έπρεπε να περιμένετε από εμένα να σας εξηγήσω τα αυτονόητα· ούτε χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να κατανοήσει το μέγεθος της δικαστικής αυθαιρεσίας.

Εκτίθεται λ.χ. σε δικόγραφο των πληρεξούσιων δικηγόρων μας, ακριβώς προς υποστήριξη του δικαιώματος κυριότητας της Ιεράς Μονής, μεταξύ άλλων επιχειρημάτων, και ότι οι μοναχοί της τελευταίας «κατέχουν» τα κτίσματά της ασκούντες, επί δεκαπέντε συναπτούς αιώνες, τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Παίρνουν, λοιπόν, αυτόν τον ισχυρισμό οι δικαστές του Εφετείου Ισμαηλίας, τον διαστρέφουν σοφιστικώ τω τρόπω, και τον παρουσιάζουν ως εξής: αφού «κατέχετε» για την εξυπηρέτηση θρησκευτικών αναγκών την Ιερά Μονή έπεται, e contrario, ότι δεν είστε κύριοι αυτής. Η «θρησκευτική κατοχή» εν τούτοις δεν εκτίθεται σε αντιδιαστολή προς το αποδεικτέο δικαίωμα (αυτό 4 της κυριότητας) αλλά προς θεμελίωσή του. Ούτως ή άλλως η Ιερά Μονή σε όλα τα δικόγραφα ισχυρίζεται ότι τόσο η ίδια όσο και το αιγυπτιακό κράτος είχαν πλήρη συνείδηση της κυριότητά της επί των επίδικων ακινήτων.

Όποιος, επομένως, αντλεί εξ αυτής της αναφοράς έμμεση ομολογία υποπίπτει στο λογικό σφάλμα της λήψεως του ζητουμένου (petitio principii). To ίδιο ισχύει και αναφορικά με άλλες απίθανες περικοπές της εφετειακής αποφάσεως· όταν, λόγου χάριν, εκ της μη ασκήσεως εκ μέρους μας αγωγής αναγνωρίσεως κυριότητας συνεπεία χρησικτησίας «συνάγεται έμμεση ομολογία» περί αποδοχής κυριότητας του αιγυπτιακού Δημοσίου. Είναι δε ενδεικτικό ότι μας καταλογίζεται αδράνεια σε χρόνο κατά τον οποίο το αιγυπτιακό δημόσιο δεν ήγειρε αξιώσεις. Δεν προτίθεμαι να μακρηγορήσω. Είναι περιττό».

Σινά Δαμιανός Μονή Σινά

Εντύπωση προκαλεί και η αναφορά στο εξώδικο για «πιέσεις». Άραγε από πού; Σίγουρα όχι από εκκλησιαστικούς κύκλους… Η αναφορά στο εξώδικο έχει ως εξής: «Τις τελευταίες ημέρες ασκείται αφόρητη πίεση από ορισμένους κύκλους σε όλη την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Σινά προκειμένου να αποδεχθεί τον επικείμενο – αγνώστου περιεχομένου - συμβιβασμό με το αιγυπτιακό Δημόσιο. Οι κύκλοι αυτοί προβλέπουν την αντίδρασή μου· προκειμένου δε να την εξασθενήσουν επιχειρούν να με μειώσουν με κάθε τρόπο. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι και το δικό σας δημοσίευμα κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση».

Μετά το εξώδικο, σήμερα άλλη εφημερίδα, κάνει λόγο για «ενδεχόμενο παραίτησης του Αρχιεπισκόπου Συμεών και επάνοδο Δαμιανού».

Ο χρόνος τελειώνει

Το σημαντικό στην υπόθεση της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά είναι ότι η κλεψύδρα αδειάζει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται από την Αίγυπτο μια νέα δικαστική εξέλιξη, χωρίς να διευκρινίζεται από πού θα προκύψει αυτή και τι θα σηματοδοτεί.

Με αυτά τα δεδομένα ο κ. Δαμιανός σε δήλωσή του, που εξασφάλισε το Newsbomb, κάνει λόγο για μια συμφωνία που κανείς δεν γνωρίζει τι περιλαμβάνει αλλά «πρέπει» να υπογραφεί. Ζητάει την παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και καλεί τόσο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, όσο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, να συνεισφέρουν.

Αναλυτικά ο κ. Δαμιανός αναφέρει:

Με βαθιά λύπη παρατηρώ ότι τις τελευταίες ημέρες εξελίσσεται μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου. Προσωπικά, αυτό δεν με αγγίζει· η συνείδησή μου παραμένει καθαρή, και ο Θεός γνωρίζει τα έργα μου.

Εκείνο όμως που με προβληματίζει αφάνταστα είναι ότι, μέσω αυτής της επίθεσης, επιχειρείται ο αποπροσανατολισμός και η παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού, με σκοπό να αποδυναμωθεί η φωνή μου — μια φωνή 65 ετών διακονίας, που ισορροπώντας ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και αντιλήψεις και σεβόμενη τους άγραφους νόμους της ερήμου, κράτησε υψωμένες την ελληνική σημαία και τη σημαία της Ορθοδοξίας.

Σημαίες που κυμάτιζαν περήφανα στα βυζαντινά Σιναϊτικά τείχη, ενώ σύγχρονοι «Εφιάλτες» αδιαφορούν εάν αυτές υποσταλούν, καθώς τα εθνικά ιδανικά υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Όπως αναφέρεται ρητά και στο εξώδικο που απέστειλα στην εφημερίδα «Το Βήμα», ουδέποτε εκ μέρους μου έλαβε χώρα αναγνώριση ιδιοκτησίας του αιγυπτιακού κράτους, ούτε προέβην σε οποιαδήποτε δικαστική ομολογία.

Δεν νοείται η ύπαρξη της Μονής χωρίς το αναφαίρετο δικαίωμα της ιδιοκτησίας της· και επειδή αποτελούμαστε από ύλη και πνεύμα, για να προσευχηθούμε χρειαζόμαστε και τα υλικά αγαθά που εξασφαλίζουν την ίδια μας την ύπαρξη.

Τα λιβελογραφήματα που κυκλοφορούν εξυπηρετούν το αφήγημα της ελληνικής κυβερνήσεως, η οποία έχει συμμαχήσει και συμπράξει με την αιγυπτιακή.

Το ερώτημα που τίθεται είναι σαφές:

Αυτή η σύμπραξη γίνεται για το καλό και τη διασφάλιση της ιστορικής Μονής του Σινά ή για το ξεπούλημά της;

Βρισκόμαστε στη δίνη μιας συμφωνίας που — όπως πληροφορούμαστε — πρέπει να υπογραφεί, χωρίς να γνωρίζουμε το περιεχόμενό της.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος, φέρονται να τους κοινοποιήθηκε το κείμενο της Συμφωνίας. Με τη σύνεση και τη σοφία που τους διακρίνει συνηγορούν;

Σκοτεινοί κύκλοι επιδιώκουν, όπως ανέφερα ανωτέρω, να απομειώσουν τη φωνή μου, διότι γνωρίζουν ότι δεν θα συναινέσω σε τίποτα που θα βλάψει την ύπαρξη της Μονής.

Το ζήτημα της συμφωνίας δεν αφορά μόνο τη Σιναϊτική Αδελφότητα· αφορά ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ο οποίος πρέπει να ενημερωθεί και να συνειδητοποιήσει ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου έχουν συνεννοηθεί και έχουν κοινή στόχευση.

Το ερώτημα είναι κρίσιμο:

Η Ελληνική Κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε με καλή ή με κακή θέληση;

Όταν μιλάμε για την επιστροφή των κλεμμένων κειμηλίων της Εικοσιφοινήσεως, της Μονής του Τιμίου Προδρόμου και άλλων κειμηλίων από τη Βουλγαρία, αυτή είναι η στάση μας έναντι των εθνικών μας κειμηλίων;

Δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα επιστροφή του 1/100 των κλοπιμαίων και μάλιστα αποψιλωμένων;

Καλώ τον ελληνικό λαό να υπερασπιστεί τη Μονή Σινά και τα ανεκτίμητης, μη αποτιμητής αξίας κειμήλιά της.

Μέσα στην πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όλα τα Σιναϊτικά Μετόχια είχαν το ίδιο καθεστώς προστασίας — όχι μόνο των θρησκευτικών δικαιωμάτων τους, όπως ερμηνεύθηκε ο Αχτιναμές, αλλά και της ιδιοκτησίας τους βάσει αυτού.

Αντίστοιχα, στην Καβάλα, το Ιμαρέτ και το σπίτι του Μοχάμεντ Αλή, το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός αναγνώρισαν με σεβασμό όλα τα δικαιώματα των Αιγυπτίων, αναγνωρίζοντάς τα ως αιγυπτιακό νομικό πρόσωπο.

Οι πατέρες της Μονής Σινά αντιλαμβάνονται πλήρως το ιστορικό βάρος που φέρουν στους ώμους τους, δεχόμενοι αφόρητες πιέσεις και απειλές.

Επειδή πλέον είναι πασιφανές ότι η ελληνική διπλωματία απέτυχε, η συμφωνία αυτή — δεδομένου ότι έχει υπερεθνικό χαρακτήρα — πρέπει να δημοσιοποιηθεί στον ελληνικό λαό, ώστε αυτός να αποφασίσει.

Η ιστορική ευθύνη δεν μπορεί να είναι μόνο ατομική· πρέπει να είναι και συλλογική.

Όπως όφειλε να πράξει η ελληνική κυβέρνηση και για την παράδοση των λειψάνων του Σαμουήλ: πρώτα να ρωτήσει, όχι απλώς να ανακοινώσει κάτι για το οποίο μέχρι σήμερα ουδείς γνωρίζει τι ακριβώς έχει υπογραφεί.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός οφείλει προσωπικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και όχι με αλαζονεία να αδιαφορεί για τα ιερά ιδανικά του ελληνικού λαού.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναζητώντας αποδιοπομπαίους τράγους, στρέφεται σήμερα εναντίον μου· αύριο, εάν η Σιναϊτική Αδελφότητα συνεχίσει σθεναρά να αντιστέκεται και δεν προβεί στην υπογραφή της συμφωνίας, θα στραφεί και εναντίον της;

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φυσικές Καταστροφές: Ετοιμάζεται αυτοματοποιημένο σύστημα αποζημιώσεων – Προειδοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Προσήχθη γιατρός που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» από ηλικιωμένη

16:51LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά την αγαπημένη «Λωξάντρα» του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκαν σήμερα οι ισχυρότεροι άνεμοι - Ριπές έως και 117 χλμ/ώρα

16:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στη Σαουδική Αραβία - Συνάντήθηκε με τον Διάδοχο του Θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και τον ομολογό του

16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του Αρχιεπισκόπου τέως Σινά για φήμες ότι δήθεν αναγνώρισε ιδιοκτησία της Αιγύπτου στην Μονή Αγίας Αικατερίνης

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Άνδρας απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του - Αίσιο τέλος χάρη στην Πυροσβεστική

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

16:20ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κάθετος Διάδρομος ξεκίνησε πολύ πριν την Γκίλφοϊλ και δεν κινδυνεύει από αλλαγές προσώπων, λέει ο Ιγνατίου

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων των κατηγορουμένων

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Magnaporthe oryzae: Ο μύκητας που απειλεί την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων - Αγώνας δρόμου από επιστήμονες για τείχος ανοσίας

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Συνελήφθη 46χρονος που καταζητούνταν από την Τουρκία - Είχε καταδικαστεί σε 19 χρόνια φυλάκιση

15:58LIFESTYLE

Όταν η Μπέτυ Βαλάση πρωταγωνίστησε στη θρυλική «Λωξάντρα», την τελευταία ασπρόμαυρη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης – Δείτε αποσπάσματα

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Πότε ξεκινούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Ραφήνα και το Λαύριο – Κανονικά οι αναχωρήσεις από τον Πειραιά

15:52WHAT THE FACT

Πληρώνονται 2.500€ τον μήνα για να μετράνε πιγκουίνους στην Ανταρκτική

15:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκδήλωση για την εξομάλυνση των σχέσεων δικαστών και δικηγόρων προκάλεσε αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων!

15:43ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους: Έχουμε ανακόψει τη φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό

15:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγρότες: Προς πληρωμή 83,6 εκατ. ευρώ συμπληρωματικών ενισχύσεων για το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Aστυνομικοί διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα –Ζούμε με €1.000»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στο 23,8% η ΝΔ, πρώτη σε οκτακομματική Βουλή - Δεν εμπιστεύονται τους «γιατρούς των social» οι πολίτες, μετά την υπόθεση Μαζωνάκη

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Κηφισίας - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων των κατηγορουμένων

14:54ΚΟΣΜΟΣ

«Πότε είναι η σειρά μου;» - Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας

14:00LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση - Ήταν η θρυλική «Λωξάντρα»

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Σοβαρό τραύμα στον πνεύμονα από τις μαχαιριές υπέστη ο 18χρονος - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

15:58LIFESTYLE

Όταν η Μπέτυ Βαλάση πρωταγωνίστησε στη θρυλική «Λωξάντρα», την τελευταία ασπρόμαυρη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης – Δείτε αποσπάσματα

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Κλιματολόγος προειδοποιεί: Πιθανός ένας ακραίος χειμώνας με El Niño πρωτοφανούς έντασης

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η Ελλάδα έχασε έναν πολύτιμο σύμμαχό της για την κατάργηση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Σάλεχ

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Διασώστες σώζουν 92χρονη που ήθελε να αυτοκτονήσει μετά από τηλεφωνική απάτη

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του Αρχιεπισκόπου τέως Σινά για φήμες ότι δήθεν αναγνώρισε ιδιοκτησία της Αιγύπτου στην Μονή Αγίας Αικατερίνης

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα κατακλύζει τον πλανήτη με κοτόπουλο και κερδίζει δισ. από την εκρηκτική αύξηση εξαγωγών - Πώς το Πεκίνο πέτυχε το θαύμα και ποια αντίμετρα σχεδιάζει η Ευρώπη

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν νυχτερίδες πεταμένες σε κάδο - Ήταν καλυμμένες με αφρό πολυουρεθάνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ