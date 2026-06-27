Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Μετέωρη η συμφωνία για την αμύθητη περιουσία - Το χρονολόγιο της κρίσης

Snapshot Η Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά αντιμετωπίζει σοβαρό ιδιοκτησιακό πρόβλημα που επηρεάζει την κυριότητα της περιουσίας της, με δικαστική απόφαση τον Μάιο του 2025 να τη δήμευει υπέρ του αιγυπτιακού κράτους.

Παρά τις προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού και διπλωματικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η συμφωνία που είχε προετοιμαστεί δεν υπογράφηκε ποτέ, ενώ η αιγυπτιακή πλευρά ζήτησε αναθεώρηση όρων και απομάκρυνση του όρου «αυτόνομη» από τον τίτλο της Μονής.

Το ελληνικό νομοσχέδιο για τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για τη Μονή ψηφίστηκε το 2028 και θεωρείται πρότυπο για εκκλησιαστικά ζητήματα, ωστόσο διχάζει την αδελφότητα της Μονής και δεν έχει οδηγήσει σε οριστική επίλυση.

Ο τέως Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός υποστηρίζει ότι η σιωπή και η παρασκηνιακή διαχείριση του ζητήματος είναι λάθος και προτείνει τη διεθνοποίηση του θέματος ως μοναδική ασπίδα για την προστασία της Μονής.

Η υπόθεση της Μονής Σινά αποτελεί ζήτημα ευρύτερου ενδιαφέροντος για την Ορθοδοξία, την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα, καθώς η προστασία της δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστική εσωτερική υπόθεση. Snapshot powered by AI

Αλυσιδωτές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η έρευνα του Newsbomb για την κατάσταση στην Ιερά Μονή Αιγίας Αικατερίνης Σινά, ένα χρόνο έπειτα από τα θλιβερά επεισόδια.

Την ίδια ημέρα που δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία της έρευνας του Newsbomb o υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε τη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελατί.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη–Αμπντελατί, διέρρευσε μια πληροφορία στα δημοσιογραφικά γραφεία σύμφωνα με την οποία «η συμφωνία έχει τεθεί στη διάθεση των μοναχών, οι οποίοι είναι και οι αποκλειστικά αρμόδιοι για οποιαδήποτε απόφαση» και ότι «έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου».

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbomb με το περιβάλλον του τέως Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού, η πληροφορία αυτή διαψεύστηκε κατηγορηματικά: ούτε ο ίδιος ούτε πολλοί μοναχοί της Μονής γνωρίζουν το περιεχόμενο της συμφωνίας και ουδέποτε ενημερώθηκαν.

Όπως είχε προαναφέρει το Newsbomb από τον Αύγουστο του 2025, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έχει στα χέρια του μια πρόταση–συμφωνία που προέκυψε από συζητήσεις που είχε ο ίδιος με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Μέχρι σήμερα:

• η συμφωνία δεν έχει δημοσιοποιηθεί, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το περιεχόμενό της.

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι «τον τελευταίο λόγο τον έχει η αδελφότητα», αποφεύγοντας να αναφερθεί στο περιεχόμενο της συμφωνίας.

Νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά

Νέος Αρχιεπίσκοπος και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σινά είναι τους τελευταίους περίπου δέκα μήνες ο κ. Συμεών (κατά κόσμον Δημήτριος Παπαδόπουλος). Εξελέγη τον Σεπτέμβριο του 2025 και χειροτονήθηκε στα Ιεροσόλυμα τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, διαδεχόμενος τον επί χρόνια προκάτοχό του, Δαμιανό.

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, κ. Συμεών με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο INTIME NEWS

To χρονικό της υπόθεσης

Το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής δεν εμφανίστηκε πρόσφατα· ξεκίνησε τουλάχιστον μία δεκαετία νωρίτερα. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα παρέμενε άγνωστο στην ελληνική κοινωνία και ότι καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε λάβει μέτρα προστασίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός και οι μοναχοί επέλεγαν συνειδητά να κρατούν το θέμα χαμηλά, προσπαθώντας να το επιλύσουν μέσα από την παραδοσιακή, ερμητική έμπρακτη σιωπή. Ωστόσο, άνθρωποι που συνομιλούν μαζί του αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια ο ίδιος παραδεχόταν πως «το φάρμακο της έμπρακτης σιωπής δεν είχε πια επίδραση».

Δύο χρόνια πριν, περί τα τέλη Ιουνίου του 2024, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Σινά αποφάσισε ότι το θέμα έπρεπε πλέον να έρθει στην επιφάνεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, Αιγύπτιος επιχειρηματίας — φίλος της Μονής, που διαχειριζόταν με δικηγόρους του αποκλειστικά τις δικαστικές υποθέσεις για λογαριασμό της Μονής κατ’ ανάθεσην ενός εκ των πρωταίτιων της περσινής ανταρσίας και σημερινού μέλους της άτυπης συνάξεως, ως πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του — ανακοίνωσε ότι «όλα τελείωσαν» και ότι σε λίγες ημέρες θα έβγαινε η απόφαση του Αιγυπτιακού δικαστηρίου η οποία θα αναγνώριζε την κυριότητα όλων των εκτάσεων στο Αιγυπτιακό κράτος.

Ο κ. Δαμιανός ήρθε τότε σε επαφή με την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία έδειξε άμεσο και έντονο ενδιαφέρον για το ζήτημα της Μονής. Με δική της παρέμβαση, η δίκη αναβλήθηκε αρχικά για έναν μήνα, έως τα τέλη Ιουλίου, δίνοντας πολύτιμο χρόνο για διπλωματικούς χειρισμούς.

Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή, στον οποίο εξέθεσε αναλυτικά το πρόβλημα. Από κοινού χάραξαν μια στρατηγική που αποδείχθηκε, μέχρι ενός σημείου, απολύτως αποτελεσματική και επωφελής για τη Μονή. Ήδη από το 2022 συζητούσαν εντατικά τις προϋποθέσεις δημιουργίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για τη Μονή.

Το παράδοξο ήταν εμφανές: παρότι η Μονή Αγίας Αικατερίνης προϋπήρχε του σύγχρονου αιγυπτιακού κράτους, στερούνταν νομικής προσωπικότητας στην Αίγυπτο και το ίδιο συνέβαινε και στην Ελλάδα. Η μοναδική αναφορά στο ελληνικό δίκαιο ήταν το άρθρο 18 παρ. 8 του Συντάγματος, που απλώς απαγορεύει την απαλλοτρίωση της περιουσίας της Μονής στην Ελλάδα, χωρίς όμως να της αναγνωρίζει νομική υπόσταση.

Ο Δαμιανός συγκάλεσε τότε όλους τους μοναχούς, που βρίσκονταν στο μοναστήρι, και τους εξήγησε τα περί ίδρυσης ΝΠΔΔ στην Ελλάδα, που δεν θα ήταν η ίδια η Μονή αλλά θα αντιπροσώπευε τη Μονή χωρίς να αγγίζει την περιουσία της στην Ελλάδα και επιπλέον εξέφρασε την άποψη ότι είχε έρθει η στιγμή το ζήτημα να βγει από την αφάνεια, διαφορετικά, όπως υποστήριξε, η ίδια σιωπή που τους προστάτευε επί δεκαετίες τώρα θα τους έπνιγε.

Τόνισε τη σημασία της απόκτησης νομικής προσωπικότητας στην Ελλάδα, ως προϋπόθεση για να απαιτηθεί στη συνέχεια το ίδιο και στην Αίγυπτο. Στη συνάντηση αυτή παρευρίσκονταν και οι περισσότεροι από τους μοναχούς που αργότερα πρωταγωνίστησαν στην ανταρσία, οι οποίοι έκτοτε ισχυρίζονται ότι δήθεν αγνοούσαν τα γεγονότα παρά το ότι υπάρχουν ηχογραφημένα πρακτικά της σύσκεψης.

Η δίκη έλαβε διαδοχικές αναβολές, ενώ ο Δαμιανός συνέχισε τις επαφές του με Αιγύπτιους αξιωματούχους, επιδιώκοντας εξώδικη επίλυση. Ξεκαθάριζε ότι η μη αναγνώριση της ιδιοκτησίας της Μονής θα αποτελούσε, για πρώτη φορά, αιτία πραγματικής σύγκρουσης με το κράτος που ο ίδιος υπηρέτησε με τόλμη και ανιδιοτέλεια. Συνήθιζε να λέει ότι «η μισή του καρδιά είναι ελληνική και η άλλη μισή αιγυπτιακή».

Η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού

Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε να συντάσσεται κείμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού, στο οποίο οι αιγυπτιακές αρχές αναγνώριζαν αρχικά την ιδιοκτησία της Μονής στο σύνολο των ακινήτων της. Στις 8 Νοεμβρίου 2024, ο πρώην Διοικητής του Νοτίου Σινά επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό στο γραφείο του στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τον πρέσβη της Αιγύπτου. Τον ενημέρωσαν ότι το θέμα του εξωδικαστικού είχε ουσιαστικά κλείσει, ότι είχαν ληφθεί οι υπογραφές των τριών αρμόδιων υπουργείων και του Στρατού και ότι απέμενε μόνο η τελική υπογραφή του υπουργείου Δικαιοσύνης. Παράλληλα, τον διαβεβαίωσαν ότι η δίκη θα συνέχιζε να αναβάλλεται μέχρι την οριστική διευθέτηση.

Η προσπάθεια εξώδικης επίλυσης κορυφώθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2025, όταν ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής, συνοδευόμενος από στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών, μετέβη στο Κάιρο. Εκεί συναντήθηκαν με τον υποστράτηγο δρ. Χαλέντ Μουμπάρακ Χουσεΐν Μπάκρι, τότε κυβερνήτη του Νοτίου Σινά, και συνδιαμόρφωσαν το τελικό κείμενο του Συμφωνητικού – Διακανονιστικού Συμβολαίου, το οποίο αποδέχθηκαν η Ελληνική πλευρά, η Αιγυπτιακή πλευρά και η Μονή.

Το κείμενο ανέφερε ρητά ότι:

«Τα μέρη συμφωνούν ότι το Μοναστήρι, τα κτήριά του, τα οικόπεδά του αποτελούν ιδιοκτησία του Μοναστηριού που ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Δόγμα».

Το περιεχόμενο αυτού του Συμφωνητικού δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 31 Μαΐου 2025 και αποτελεί την περίφημη συμφωνία Δαμιανού.

Πώς ξεκίνησε η αντίστροφη πορεία

Έκτοτε, από τη στιγμή της διαφαινόμενης απόλυτης επιτυχίας, ξεκίνησε μια αντίστροφη πορεία. Η ελληνική διπλωματία άρχισε να διολισθαίνει σε μοιραία λάθη, ενώ η αιγυπτιακή στάση μεταβαλλόταν αθόρυβα αλλά σταθερά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός μετέβη στην Αίγυπτο και ζήτησε να οριστεί ημερομηνία υπογραφής του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού στη Μονή, παρουσία μάλιστα του προέδρου Αλ Σίσι και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μια κίνηση που θα επισφράγιζε τις από αιώνων αδελφικές σχέσεις των δύο χωρών. Οι αιγυπτιακές αρχές, επικαλούμενες γραφειοκρατικούς λόγους, ανέβαλαν την υπογραφή για τα τέλη Μαρτίου και στη συνέχεια την ανέβαλαν εκ νέου, χωρίς να δίνουν σαφές χρονοδιάγραμμα.

Στα μέσα Απριλίου 2025 ανακοινώθηκε ότι στις 7 Μαΐου ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι θα πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, κατά την οποία επρόκειτο να υπογραφεί σειρά διμερών συμφωνιών. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός επικοινώνησε αμέσως με το Υπουργείο Εξωτερικών και ζήτησε να ενταχθεί στην ατζέντα και το θέμα της Μονής Σινά, ώστε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός να υπογραφεί στην Αθήνα. Με την εμπειρία δεκαετιών στις σχέσεις με την Αίγυπτο, ο Δαμιανός προειδοποίησε ότι η συμπεριφορά των Αιγυπτίων ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική και ότι κάτι είχε αλλάξει στη στάση τους. Παρά τη διακριτική πίεση που άσκησε, η ελληνική διπλωματία δεν κατάφερε να επιβάλει την ένταξη του θέματος στην διμερή ατζέντα.

Η συνάντηση Δαμιανού - Σίσι που δεν έγινε και το «αυτόνομο» καθεστώς της Μονής

Στις 7 Μαΐου 2025, κατά την επίσκεψη Αλ Σίσι στην Αθήνα, εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο Αλ Σίσι, στην ομιλία του, τόνισε ότι έχει προσωπικό ενδιαφέρον για τη Μονή Σινά. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας είχε προγραμματιστεί συνάντηση του προέδρου Αλ Σίσι με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό στην αιγυπτιακή Πρεσβεία. Ωστόσο, το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ενημερώθηκε ότι ο Αλ Σίσι δεν θα μπορούσε να τον συναντήσει λόγω βεβαρημένου προγράμματος και ότι στη θέση του θα τον δεχόταν ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπάντρ Αμπντελατί.

Κατά τη συνάντηση αυτή — λίγες μόλις ώρες μετά το κοινό ανακοινωθέν που διαβεβαίωνε ότι «κανείς δεν θα πειράξει τη Μονή» — ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό ότι η συμφωνία πρέπει να αναθεωρηθεί. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι 2–3 από τα επίδικα ακίνητα θα πρέπει να αποδοθούν στο αιγυπτιακό κράτος και ότι πρέπει να αφαιρεθεί από τον τίτλο της Μονής η λέξη «αυτόνομη», διότι το Σινά πολιτικά αποτελεί ευαίσθητη περιοχή.

Ο Δαμιανός εξήγησε ότι ο όρος «αυτόνομη» αφορά αποκλειστικά τη θρησκευτική αυτονομία της Μονής, ενώ διοικητικά υπάγεται πλήρως στο αιγυπτιακό κράτος και συμμορφώνεται με το αιγυπτιακό δίκαιο. Υπενθύμισε ότι ο ίδιος είχε αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στη διατήρηση των λεπτών ισορροπιών της περιοχής, τις οποίες γνώριζε καλύτερα από οποιονδήποτε.

Με δεδομένο ότι η ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης είχε αναβληθεί για τις 28 Μαΐου 2025, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ζήτησε από τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία υπογραφής του Συμβιβασμού. Ο Αμπντελατί απάντησε ότι θα επιστρέψει στην Αίγυπτο και θα τον ενημερώσει, υπολογίζοντας ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει γύρω στις 25 Μαϊου.

Βγαίνοντας από την Αιγυπτιακή Πρεσβεία, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ενημέρωσε αμέσως τον κ. Γεραπετρίτη και την κυρία Παπαδοπούλου για όσα είχαν διαμειφθεί και τους ζήτησε να ασκήσουν άμεση πίεση, διότι είχε πλέον αντιληφθεί ότι η αιγυπτιακή στάση είχε αλλάξει.

Τις επόμενες ημέρες υπήρξε έντονη κινητικότητα. Ο Δαμιανός επέμενε ότι η συμφωνία πρέπει να υπογραφεί άμεσα. Τη Δευτέρα 26 Μαΐου, χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία ούτε να έχει υπογραφεί οποιοδήποτε κείμενο, επικοινώνησε ξανά με το υπουργείο Εξωτερικών και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι Αιγύπτιοι είχαν υπαναχωρήσει. Με βάση τη μακρά εμπειρία του, προειδοποίησε ότι στις 28 Μαΐου θα εκδιδόταν μια δυσμενής απόφαση για τη Μονή.

Από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έλαβε τότε καθησυχαστικές απαντήσεις ότι θα υπάρξει νέα αναβολή και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, παραπέμποντάς τον στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού και του Αιγύπτιου προέδρου. Από την πλευρά του ο Δαμιανός ζήτησε να εκδοθεί ανακοίνωση από το ελληνικό ΥΠΕΞ και να αναδειχθεί δημόσια το θέμα, αλλά δεν εισακούστηκε.

Γιατί υπαναχώρησε η αιγυπτιακή πλευρά

Ένα αναπάντητο ερώτημα παραμένει γιατί υπαναχώρησε η αιγυπτιακή πλευρά. Πιθανολογείται ότι η αλλαγή στάσης έχει να κάνει με το σχεδιαζόμενο φαραωνικό τουριστικό σχέδιο για την περιοχή του Σινά, συμπεριλαμβανομένης και της Μονής Αγίας Αικατερίνης, το οποίο είχε αποκαλύψει το Newsbomb από τον προηγούμενο Μάιο.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες η αιγυπτιακή κυβέρνηση βρίσκεται στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης ενός μεγαλεπήβολου έργου για τη μετατροπή του απομακρυσμένου χωριού, που βρίσκεται η Μονή Αγίας Αικατερίνης, σε ένα τεράστιο τουριστικό κέντρο, το τρίτο μεγαλύτερο στη χώρα.

Τι έγινε μετά τη δικαστική απόφαση

Στις 29 Μαΐου 2025 εκδόθηκε η απόφαση που δήμευε δικαστικά την περιουσία της Μονης.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τη δικαστική απόφαση και γνωρίζοντας βαθιά την ψυχοσύνθεση των Αιγυπτίων, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός πίστευε ότι υπήρχε ακόμη περιθώριο ανατροπής. Θεωρούσε ότι, έστω και την τελευταία στιγμή, θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ιδιοκτησία της Μονής, εφόσον η ελληνική πλευρά κινούνταν με αποφασιστικότητα και συνέπεια.

Σε στενή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή και την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τελειοποίησαν το κείμενο του νομοσχεδίου για τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και ψηφίστηκε στις 30 Ιουλίου 2025, την τελευταία ημέρα πριν κλίσει η Βουλή με πρωτοφανή την πολιτική συναίνεση. Ο νόμος αυτός — ο ίδιος που αποτέλεσε αφορμή για την ανταρσία στη Μονή και τη διάσπαση της αδελφότητας — θεωρείται από τους πλέον άρτιους που έχουν παραχθεί για τα εκκλησιαστικά ζητήματα. Θα μπορούσε μάλιστα να αποτελέσει πρότυπο και βάση για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας στην Ελλάδα και από τα υπόλοιπα πρεσβυγενή Πατριαρχεία.

Στις αρχές Αυγούστου, ενόψει της συνάντησης του κ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του στις 6 Αυγούστου 2025, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός συναντήθηκε μαζί του στο υπουργείο Εξωτερικών. Του παρέδωσε αναλυτικό υπόμνημα και χάρτες με όλες τις ιδιοκτησίες της Μονής, που στα 60.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Σιναϊτικής χερσονήσου αποτελούσαν μερικές εκατοντάδες μέτρα παρά το ότι κατά την ανεγέρση της τον 5ο αιώνα της δωρήθηκε ολόκληρη η χερσόνησος και του ξεκαθάρισε τις «κόκκινες γραμμές» του:

• Ανατροπή της απόφασης της 28.05.2025 του Εφετείου Ισμαηλίας, διότι ανατρέπει το από αιώνων καθεστώς της Μονής και ανοίγει τον δρόμο για την αποϊεροποίηση και τη μουσειοποίησή της.

• Πέραν του ιδιοκτησιακού, ζήτησε:

α) την αναγνώριση αυτοτελούς θρησκευτικού νομικού προσώπου (sui generis) με την επωνυμία «Ελληνορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά» στην αιγυπτιακή έννομη τάξη,

β) την δέσμια απόδοση αιγυπτιακής υπηκοότητας στον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ,

γ) την εξασφάλιση αδειών παραμονής στους Πατέρες μέσω ειδικών διαδικασιών,

δ) την προστασία της ιδιωτικής συλλογής κειμηλίων και χειρογράφων της Μονής,

ε) την αναγνώριση των αμιγώς εκκλησιαστικού χαρακτήρα κειμηλίων, που δεν έχουν καλλιτεχνική αποτίμηση.

Ζήτησε επίσης να μεταφερθεί στον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ ότι, εάν δεν γίνουν άμεσα δεκτά τα ανωτέρω και δεν υπογραφεί συμφωνία, θα ξεκινούσε διεθνή εκστρατεία ανάδειξης του θέματος. Όπως εξήγησε και στον Έλληνα υπουργό, γνωρίζοντας καλά την αιγυπτιακή νοοτροπία, αυτό ήταν πλέον το μοναδικό μέσο πίεσης που θα μπορούσε να αποδώσει. Ήδη είχε γίνει η απαραίτητη προεργασία κινητοποίησης φίλων της Μονής Παγκοσμίως και ειδικά στην Αμερική.

Μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη–Αμπντελατί, κατά την οποία συζητήθηκε το κείμενο της νέας συμφωνίας που μέχρι σήμερα παραμένει σε εκκρεμότητα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ουδέποτε ενημέρωσε τον Δαμιανό, όπως πληροφορείται το Newsbomb. Για όσο διάστημα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός παρέμεινε ενεργός Αρχιεπίσκοπος, δεν ενημερώθηκε καθόλου για τα αιτήματα, που υπέβαλε η ελληνική πλευρά προς την Αίγυπτο για λογαριασμό της Μονής — χωρίς όμως τη Μονή.

Ο λάθος δρόμος

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, συνομιλώντας καθημερινά με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, επιμένει ότι ο δρόμος της άπρακτης πλέον σιωπής που επέλεξε η ολιγομελής ομάδα μοναχών που σήμερα ασκεί διοίκηση — αποκλείοντας μεγάλο μέρος της αδελφότητας — είναι λανθασμένος. Τονίζει ότι μόνο η ουσιαστική και όχι η παρασκηνιακή διεθνοποίηση του θέματος μπορεί να αποτελέσει πραγματικό ανάχωμα στα σχέδια των Αιγύπτιων.

Ο κ. Δαμιανός σημειώνει επίσης στους συνομιλητές του ότι η διεθνοποίηση δεν είναι απειλή για την Αίγυπτο· είναι η μόνη πραγματική ασπίδα για τη Μονή.

Όπως σημειώνεται το μέλλον της Μονής δεν μπορεί να καθορίζεται από λίγους, πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε να παραμένει άγνωστο στους ίδιους τους μοναχούς της. Η προστασία της δεν είναι εσωτερική υπόθεση· είναι ευθύνη της Ορθοδοξίας, της Ελλάδας, της διεθνούς κοινότητας και κάθε ανθρώπου που αντιλαμβάνεται την αξία αυτού του μοναδικού τόπου.

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