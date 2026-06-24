Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών για Μονή Σινά και Λιβύη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με την Αθήνα να επιδιώκει τη διατήρηση των ισχυρών διαύλων επικοινωνίας με το Κάιρο, εν όψει πιθανών γεωπολιτικών ανατροπών, όσο και με δεδομένο ότι η κατάσταση με την Μονή του Σινά παραμένει μετέωρη, όπως αποκάλυψε με σημερινό του ρεπορταζ του Newsbomb. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε τη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελατί, καθώς οι περιφερειακές εξελίξεις τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες και οι ισορροπίες γίνονται όλο και πιο σύνθετες.

Το μέλλον της Λιβύης στο επίκεντρο

Η πολιτική κρίση στη Λιβύη, που μετρά ήδη 15 χρόνια και απειλεί να μετατρέψει τη χώρα σε αποτυχημένο κράτος - και ως εκ τούτου παράγοντα αποσταθεροποίησης για όλη την περιοχή - αποτελεί το βασικό πεδίο ανταγωνισμού και διεργασιών. Όπως έχει ανακοινωθεί ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Μασάντ Μπούλος και η εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών Χάνα Τέτεχ αναζητούν μια βιώσιμη φόρμουλα για τον τερματισμό της εσωτερικής διαίρεσης, προωθώντας ένα σχήμα δυαρχίας με τον Σαντάμ Χαφτάρ στην προεδρία και τον Αμπντούλ Ντμπεϊμπά στην πρωθυπουργία. Παρόλαυτά, οι τοπικοί θεσμοί της Λιβύης προκρίνουν ένα εναλλακτικό μοντέλο μεταβατικής κυβέρνησης με ξεκάθαρο ορίζοντα τη διενέργεια εθνικών εκλογών μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027.

Εν όψει αυτών των εξελίξεων η Άγκυρα επιχειρεί συστηματικά να προστατεύσει την επιρροή της και να κατοχυρώσει το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, γεγονός που αποτυπώνεται στις πρόσφατες επαφές του επικεφαλής της MIT Ιμπραχίμ Καλίν σε Τρίπολη και Βεγγάζη.

Από την πλευρά του, το Κάιρο, που παραδοσιακά στήριζε τις δυνάμεις της Ανατολικής Λιβύης υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ, μετακινεί τα πιόνια του με επισκέψεις των μυστικών του υπηρεσιών στην Τρίπολη, δείχνοντας ότι κανένας παίκτης δεν θέλει να μείνει έξω από την τελική μοιρασιά της επιρροής.

Σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, η προσέγγιση Αιγύπτου και Τουρκίας, αν και ενισχύθηκε λόγω της κρίσης στη Γάζα, δεν φαίνεται ικανή να οδηγήσει σε πλήρη ταύτιση, καθώς υπάρχουν βαθιές διαφωνίες που αποτρέπουν την ανατροπή των αιγυπτιακών προτεραιοτήτων.

Οι επαφές της Αθήνας και το μέλλον της Μονής Σινά

Η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί στενά το γεωπολιτικό σκηνικό, έχοντας αποκαταστήσει πλήρως τις γέφυρες τόσο με τη Βεγγάζη όσο και με την Τρίπολη, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την αμερικανική πλευρά. Παράλληλα με το μέτωπο της Λιβύης, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Όπως φαίνεται η προκαταρκτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα βρίσκεται πλέον στα χέρια των μοναχών, οι οποίοι έχουν τον τελικό λόγο. Οι επίσημες διαβουλεύσεις ανάμεσα στη Μονή και το αιγυπτιακό Δημόσιο έχουν ήδη ξεκινήσει, και παρά τις καθυστερήσεις που προέκυψαν από προβλήματα υγείας του Αρχιεπισκόπου Συμεών, η εκτίμηση είναι πως η τελική συμφωνία θα προχωρήσει γρήγορα, δεδομένου και του έντονου ενδιαφέροντος που επιδεικνύει ο αμερικανικός παράγοντας για τη διατήρηση του ιστορικού αυτού θρησκευτικού μνημείου.

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