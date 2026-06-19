ΟΗΕ για Λιβύη: Η πολιτική διαδικασία κινείται, αλλά η πρόοδος παραμένει εύθραυστη

Η Χάνα Τέττε προειδοποίησε για τις πιέσεις που ασκούν η παραπληροφόρηση, η οικονομική κρίση και η ανασφάλεια, ενώ η Ελλάδα επανέλαβε τη στήριξή της στη διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΗΕ για Λιβύη: Η πολιτική διαδικασία κινείται, αλλά η πρόοδος παραμένει εύθραυστη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη έχει ανακτήσει δυναμική, αλλά η πρόοδος παραμένει εύθραυστη λόγω οικονομικών και θεσμικών προκλήσεων.
  • Ο Δομημένος Διάλογος κατέληξε σε περίπου 600 συστάσεις για θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τη διεξαγωγή γενικών εκλογών.
  • Η εξάπλωση παραπληροφόρησης και ρητορικής μίσους υπονομεύει την πολιτική διαδικασία και προκαλεί εχθρότητα κατά μεταναστών, προσφύγων και προσωπικού του ΟΗΕ.
  • Η οικονομική κρίση και η ασφάλεια αποτελούν βασικές απειλές για τη σταθερότητα της Λιβύης, με πρόσφατες συγκρούσεις και διαδηλώσεις να εντείνουν την κατάσταση.
  • Η Ελλάδα υποστηρίζει τη διαδικασία υπό τον ΟΗΕ και ζητεί προστασία για πρόσφυγες, μετανάστες και προσωπικό ανθρωπιστικών οργανώσεων.
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Η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη έχει αποκτήσει ξανά δυναμική, όμως η πρόοδος παραμένει εύθραυστη, τόνισε η ειδική αντιπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη χώρα, Χάνα Τέττε, ενημερώνοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 18 Ιουνίου.

Όπως είπε, η σημερινή συγκυρία αποτελεί μια ευκαιρία που «δεν πρέπει να χαθεί», σε μια περίοδο κατά την οποία η Λιβύη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά θεσμικά, οικονομικά και προβλήματα ασφαλείας.

Η κ. Τέττε προειδοποίησε ότι η πολιτική δυναμική υπονομεύεται από την εξάπλωση της παραπληροφόρησης, της ρητορικής μίσους και της υποκίνησης κατά προσφύγων, μεταναστών, ανθρωπιστικών οργανώσεων και προσωπικού του ΟΗΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ψευδείς ισχυρισμούς ότι τα Ηνωμένα Έθνη σχεδιάζουν την εγκατάσταση μεταναστών ή προσφύγων στη Λιβύη. Όπως ανέφερε, οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν δημιουργήσει κλίμα εχθρότητας, απειλών και βίας.

«Ο ΟΗΕ στη Λιβύη δεν εγκαθιστά μετανάστες στη χώρα», ξεκαθάρισε, υπογραμμίζοντας ότι το μεταναστευτικό πρέπει να αντιμετωπίζεται «με βάση τα γεγονότα, όχι τον φόβο».

Σχεδόν 600 συστάσεις για εκλογές και θεσμούς

Η ειδική αντιπρόσωπος αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Δομημένου Διαλόγου, που άρχισε στις 14 Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 7 Ιουνίου 2026, έπειτα από έξι μήνες διαβουλεύσεων.

Στη διαδικασία συμμετείχαν περίπου 120 Λίβυοι από διαφορετικούς πολιτικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς και γεωγραφικούς χώρους. Πραγματοποιήθηκαν 18 δια ζώσης συνεδρίες, συνολικής διάρκειας περίπου 160 ωρών, καθώς και διαδικτυακές διαβουλεύσεις.

Ο διάλογος κατέληξε σε σχεδόν 600 συστάσεις για τις βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας και για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή γενικών εκλογών.

Η Χάνα Τέττε χαρακτήρισε τις προτάσεις μία από τις πιο ολοκληρωμένες και συμπεριληπτικές καταγραφές των προτεραιοτήτων της Λιβύης τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, μπορούν να αποτελέσουν βάση για την προώθηση της πολιτικής διαδικασίας, την ενίσχυση των κρατικών θεσμών, τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και την αντιμετώπιση των αιτίων της αστάθειας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ εκπροσώπων της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού. Στόχος είναι να προχωρήσουν τα δύο πρώτα ορόσημα του πολιτικού οδικού χάρτη: η ανασύσταση της Ανώτατης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής και η επίλυση των διαφορών γύρω από το εκλογικό νομικό πλαίσιο.

Οικονομία και ασφάλεια οι μεγάλες απειλές

Στο οικονομικό πεδίο, η κ. Τέττε προειδοποίησε ότι η πορεία της χώρας εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα και την ευημερία των πολιτών.

Αναφέρθηκε στην άνοδο των τιμών, στη μείωση της αγοραστικής δύναμης και στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση ασφαλείας παραμένει εύθραυστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν οι συγκρούσεις της 8ης Μαΐου στη Ζαουίγια, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη, ανάμεσά τους άμαχοι.

Η ειδική αντιπρόσωπος αναφέρθηκε και στα επεισόδια της 4ης Ιουνίου έξω από τα κτίρια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της UNSMIL στην Τρίπολη, όταν διαδηλωτές κινήθηκαν κατά υποτιθέμενων σχεδίων εγκατάστασης μεταναστών στη χώρα.

«Η κατεύθυνση είναι γνωστή, τα εργαλεία υπάρχουν. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι η πολιτική βούληση για την υλοποίηση», ανέφερε κλείνοντας την τοποθέτησή της.

Η παρέμβαση της Ελλάδας

Τη στήριξη της Ελλάδας στην πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και την ανάγκη να τερματιστεί η παρατεταμένη μεταβατική περίοδος υπογράμμισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά.

Η κ. Μπαλτά επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στην πολιτική διαδικασία και στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας με τη Λιβύη.

Χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν και ενισχύουν τις προσπάθειες του ΟΗΕ.

Αναγνώρισε επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον δομημένο πολιτικό διάλογο και στην κοινή στρατιωτική εκπαίδευση μέσω αμερικανικής διαμεσολάβησης.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την αύξηση της ρητορικής μίσους κατά προσφύγων, μεταναστών και προσωπικού της Ύπατης Αρμοστείας, ζητώντας την πλήρη προστασία τους.

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