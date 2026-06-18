Ενεργειακό deal Τουρκίας - Λιβύης μαζί με Ισπανούς, Ούγγρους, Eni και Qatar Energy

Snapshot Υπογράφηκε στη Βεγγάζη νέα συμφωνία για υπεράκτια ενεργειακή εξερεύνηση σε θαλάσσια περιοχή 10.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Βεγγάζης, με συμμετοχή της Λιβύης, Τουρκίας, Ισπανίας, Ουγγαρίας, Ιταλίας και Κατάρ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το τεμάχιο O7, το οποίο καλύπτει περιοχή σε βάθος άνω των 1.500 μέτρων και εμπίπτει στα όρια του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, προκαλώντας αντιδράσεις από Ελλάδα, Αίγυπτο και ΕΕ.

Η κοινοπραξία MOL, Repsol και TPAO θα διεξάγει σεισμικές έρευνες και θα διατρήσει ερευνητικό φρεάτιο στο τεμάχιο O7, με στόχο την αναζωογόνηση της λιβυκής βιομηχανίας πετρελαίου και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η Λιβύη, μέσω της NOC, άνοιξε το 2025 τον πρώτο γύρο αδειοδότησης πετρελαίου μετά από 17 χρόνια και στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής από 1,4 σε 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως μεσοπρόθεσμα.

Η Ελλάδα συνεχίζει τις τεχνικές συνομιλίες με τη Λιβύη για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, παρά τις νέες τουρκο

λιβυκές ενεργειακές συμφωνίες που προκαλούν ανησυχία. Snapshot powered by AI

Την στιγμή που η ελληνική πλευρά αναζητάει τρόπους προκειμένου να ενισχύσει τις σχέσης με τη Λιβύη, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα του Υπαρχηγού Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, και γιου του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, Σαντάμ, οι Τούρκοι συνεχίζουν τις ενεργειακές συμφωνίες με την Τρίπολη.

Η συμφωνία της Τουρκίας για αναζήτηση πετρελαίου στη Λιβύη με μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει ισπανικές, ουγγρικές και ιταλικές εταιρείες έχει δημιουργήσει νέο προβληματισμό. Ιδίως όταν το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σήμερα δηλώνει ότι προτεραιότητα της ελληνικής διπλωματίας παραμένει η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με τη Λιβύη, μέσω τεχνικών συνομιλιών που συνεχίζονται με εποικοδομητικό διάλογο.

Νέα συμφωνία

Η νέα συμφωνία για υπεράκτια ενεργειακή εξερεύνηση που υπογράφηκε μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου (NOC) της Λιβύης , της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου (TPAO), της ισπανικής ενεργειακής εταιρείας Repsol, της ουγγρικής MOL, του ιταλικού ενεργειακού γίγαντα Eni και της Qatar Energy έχει θέσει την Αθήνα σε συναγερμό.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Βεγγάζη τη Δευτέρα, καλύπτει μια θαλάσσια περιοχή περίπου 10.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων που βρίσκεται βορειοδυτικά της Βεγγάζης στην ανατολική Λιβύη.

Ο ουγγρικός Όμιλος MOL υπέγραψε συμφωνία καταμερισμού παραγωγής με τους εταίρους του, την Repsol και την Türkiye Petrolleri A. O. (TPAO), για μια περιοχή υπεράκτιας εξερεύνησης στη Μεσόγειο Θάλασσα, αφού του χορηγήθηκε άδεια εξερεύνησης από την NOC της Λιβύης.

Σύμφωνα με τους Ούγγρους το έργο θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Λιβύης και αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την ενεργειακή ασφάλεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με την MOL. Ο Όμιλος MOL εισήλθε στη χώρα νωρίτερα φέτος, μέσω μιας επιτυχημένης προσφοράς που υπέβαλε μαζί με τους εταίρους της κοινοπραξίας για την απόκτηση άδειας εξερεύνησης υπεράκτιων κοιτασμάτων, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου υποβολής προσφορών της Λιβύης εδώ και 18 χρόνια, ο οποίος προσέλκυσε περισσότερες από 40 προσφορές, σηματοδοτώντας το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο δυναμικό υδρογονανθράκων της Λιβύης. Ανατέθηκαν πέντε τεμάχια, με την MOL (20%) μαζί με την Repsol (40% ως διαχειριστής) και την TPAO (40%) να αναλαμβάνουν το υπεράκτιο τεμάχιο O7.

Libya’s National Oil Corporation (NOC) has signed new production-sharing deals following its first licensing round in nearly 20 years, partnering with Repsol, Turkish Petroleum Corporation (TPAO), Eni, QatarEnergy, and MOL Group to boost output towards 2 million bpd capacity up. pic.twitter.com/29Hd0KQMiM — Mintel World (@mintelworld) June 16, 2026

Το υπεράκτιο τεμάχιο O7

Το υπεράκτιο τεμάχιο O7 (Block O7) αποτελεί ζώνη υδρογονανθράκων στα ανοιχτά της Μεσογείου που παραχωρήθηκε για έρευνες μέσω συμφωνίας διαμοιρασμού παραγωγής. Βρίσκεται περίπου 140 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βεγγάζης, σε θαλάσσιο βάθος που ξεπερνά τα 1.500 μέτρα.

Το τεμάχιο εμπίπτει στα όρια που διεκδικούνται μέσω του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, το οποίο υπεγράφη αρχικά το 2019 και έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις Ελλάδας, Αιγύπτου και ΕΕ.

Το τεμάχιο O7 καλύπτει έκταση άνω των 10.300 km² σε βάθη νερού που υπερβαίνουν τα 1.500 μέτρα, και βρίσκεται περίπου 140 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βεγγάζης. Το περιβάλλον βαθέων υδάτων του τεμαχίου συνάδει με την εκτεταμένη εμπειρία της κοινοπραξίας στον τομέα της υπεράκτιας εξόρυξης.

Οι δραστηριότητες στο τεμάχιο O7 θα περιλαμβάνουν τη συλλογή 1.500 km² δεδομένων σεισμικής έρευνας 2D και 2.300 km² δεδομένων σεισμικής έρευνας 3D, καθώς και τη διάτρηση ενός ερευνητικού φρεατίου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που το κοινό μας έργο με την Repsol και την TPAO έχει εισέλθει σε μια νέα φάση με την υπογραφή μιας συμφωνίας κατανομής παραγωγής. Αυτό σηματοδοτεί επίσης ένα νέο ορόσημο στην αναζωογόνηση της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Λιβύης και είναι τιμή μας να συμμετέχουμε σε αυτήν. Η Λιβύη έχει στρατηγική σημασία για την Ευρώπη και προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία υπεράκτιας εξερεύνησης στη Βόρεια Αφρική. Δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας στην οικονομία της Λιβύης, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέσω μιας νέας πηγής», δήλωσε ο Zsombor Marton, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της MOL Group Exploration and Production.

Η ανακοίνωση ακολουθεί την υπογραφή μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου MOL και της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) τον Ιανουάριο του 2026, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εμβάθυνση της τεχνολογικής συνεργασίας και τον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που ενισχύουν τη διεθνή παρουσία και τη μελλοντική ανάπτυξη και των δύο οργανισμών.

Η παραγωγή της Λιβύης

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης, με στόχο την προσέλκυση ξένων ενεργειακών επενδύσεων, άνοιξε ξανά τον γύρο αδειοδότησης τόσο για χερσαία όσο και για υπεράκτια πεδία εξερεύνησης το 2025 για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια.

Η παραγωγή πετρελαίου της Λιβύης ανέρχεται επί του παρόντος σε περίπου 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η NOC στοχεύει στην παραγωγή 1,6 εκατ. βαρελιών την ημέρα έως τα τέλη του 2026, με αύξηση στα 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα μεσοπρόθεσμα, και θεωρεί τη συμμετοχή διεθνών εταιρειών ως κρίσιμη για την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων. Η NOC της Λιβύης υπέγραψε επίσης πρόσφατα συμφωνίες καταμερισμού παραγωγής με την ισπανική Repsol, σε συνεργασία με την Turkish Petroleum Corporation (TPAO), καθώς και με την Eni, σε συνεργασία με την QatarEnergy.

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