Μεξικό: Αιματηρή εξέγερση σε φυλακές στη Σιναλόα: 10 νεκροί, 16 τραυματίες

Μια αιματηρή εξέγερση σημειώθηκε την Πέμπτη σε φυλακή στη Σιναλόα του Μεξικού, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 10 άτομα, εκ των οποίων εννέα κρατούμενοι και ένας επισκέπτης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές της πολιτείας, η οποία μαστίζεται από βία που συνδέεται με το καρτέλ ναρκωτικών της περιοχής.

Τα βίαια επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης στη φυλακή El Castillo στην παραθαλάσσια πόλη Μασατλάν.

Ο γραμματέας Δημόσιας Ασφαλείας της Σιναλόα, Σινουέ Τέγες ανακοίνωσε ότι εννέα κρατούμενοι και ένας επισκέπτης έχασαν την ζωή τους στο περιστατικό, ενώ 16 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, καθώς τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι κρατούμενοι χρησιμοποίησαν πυροβόλα όπλα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο Τέγιες δεν εξήγησε ποιοι ήταν οι λόγοι της σύγκρουσης.

Μετά τη σύγκρουση, δεκάδες στρατιωτικοί και αστυνομικοί μπήκαν στη φυλακή, εφοδιασμένοι με τουφέκια εφόδου και προστατευτικές ασπίδες, ενώ ένα θωρακισμένο όχημα και ασθενοφόρα είχαν σταθμεύσει στον χώρο γύρω από την εγκατάσταση, η οποία φιλοξενεί 1.800 κρατούμενους. Η γραμματεία Δημόσιας Ασφαλείας της Σιναλόα ανακοίνωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Στα κέντρα κράτησης της πολιτείας είναι έγκλειστα πολλά μέλη του καρτέλ Σιναλόα, που έχει βυθιστεί σε ανελέητη εσωτερική σύγκρουση, με πάνω από 1.000 νεκρούς από το 2024. Πρόκειται για το δεύτερο συμβάν αυτής της φύσης σε φυλακή στη Σιναλόα φέτος. Την 31η Μαΐου, επτά έγκλειστοι σκοτώθηκαν μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα στην Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της πολιτείας.

Η εξέγερση της Πέμπτης έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση του Μεξικού αντιμετωπίζει πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ να λάβει αυστηρά μέτρα κατά των καρτέλ.