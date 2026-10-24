Γεραπετρίτης για τη συμφωνία για τη Μονή Σινά: «Ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία»

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει τη διασφάλιση του αναλλοίωτου θρησκευτικού χαρακτήρα του μοναστηριού στο διηνεκές

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Γεραπετρίτης για τη συμφωνία για τη Μονή Σινά: «Ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης και του αιγυπτιακού Δημοσίου θεσπίζει νομικό καθεστώς για το μοναστήρι μετά από 1.500 χρόνια αοριστίας.
  • Η συμφωνία διασφαλίζει τον θρησκευτικό χαρακτήρα και τη συνέχεια της μοναστικής κοινότητας με άδειες διαμονής μακράς διάρκειας για τους μοναχούς.
  • Η προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Αιγύπτου, Abdel Fattah el-Sisi, ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.
  • Η συμφωνία υποστηρίζεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, προβάλλοντας ενότητα στην Ορθοδοξία.
  • Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης και τα πατριαρχεία με ουσιαστικά έργα.
Snapshot powered by AI

Ως μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία χαρακτηρίζεται η επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά και του αιγυπτιακού Δημοσίου, όπως τόνισε σε δήλωσή του ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο «Φάρος της Ορθοδοξίας» αποκτά πλέον ένα στέρεο νομικό θεμέλιο, βάζοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα 1.500 ετών κατά την οποία το καθεστώς της Μονής παρέμενε αρρύθμιστο. Η συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα του μοναστηριού και των εκκλησιαστικών του κτημάτων, ενώ παράλληλα εγγυάται τη συνέχεια της μοναστικής κοινότητας μέσω της απονομής αδειών διαμονής μακράς διάρκειας στους μοναχούς.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του, εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, προς τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah el-Sisi, η προσωπική παρέμβαση του οποίου υπήρξε καταλυτική για την ευτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty, υπογραμμίζοντας τις σχέσεις βαθιάς εκτίμησης και εμπιστοσύνης που τους συνδέουν. Όπως επισήμανε, η συμφωνία αυτή αποτελεί την επιτομή μιας ισχυρής στρατηγικής και αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα.

Ταυτόχρονα, η εξέλιξη αυτή εκπέμπει ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας για ολόκληρη την Ορθοδοξία, καθώς τη συμφωνία αγκάλιασαν και στήριξαν ενεργά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις και κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη, συνιστώντας μια στιβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού.

Καταλήγοντας, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται ακλόνητος συμπαραστάτης δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης. Όπως σημείωσε, η στήριξη αυτή αποδεικνύεται με ουσιαστικά έργα που σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, καθιστώντας την ευθύνη και τη σοβαρότητα το πραγματικό σήμα κατατεθέν της ελληνικής Πολιτείας.

Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη

Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου. Μετά από 1.500 χρόνια που το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αίολο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχεια της Μονής με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah el-Sisi, ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση κατέστησε δυνατή τη συμφωνία αυτή, όπως επίσης και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty, με τον οποίο μας συνδέει μια βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Είναι η σημερινή συμφωνία η επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης, αλλά και μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα.

Είναι όμως η σημερινή μέρα και ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας. Tη συμφωνία αγκάλιασαν και στήριξαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας. Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού.

Η Ελληνική Κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα, διότι η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Χιλιάδες διαδηλωτές ξανά στους δρόμους σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αλβανία

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: : 48χρονος έπεσε μέσα στον τάφο του πατέρα του και πέθανε - Η τραγική ειρωνεία

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Διάσωση-εξπρές στην Αλάσκα: Θαλάσσιος ίππος διέσχισε 4.000 μίλια για το νέο του σπίτι

17:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 78χρονος για διαρρήξεις οχημάτων – Δύο όπλα και μία καραμπίνα βρέθηκαν στο σπίτι του

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: «Χρυσή» κρύπτη πίσω από διπλό τοίχο - Τα ευρήματα «μαμούθ» στη βίλα του επιχειρηματία

17:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Clayface: Επιτέλους, μια ταινία της DC που έχει το θάρρος να σε κάνει να νιώσεις άβολα

16:59ΠΑΙΔΕΙΑ

«Δαίδαλος»: Έλληνες μαθητές κατέκτησαν τη 2η θέση στην Ευρώπη και την 3η παγκοσμίως στη ρομποτική

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για τη συμφωνία για τη Μονή Σινά: «Ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία»

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένας από τους μεγαλύτερους πεζοδρόμους της Ευρώπης ετοιμάζεται στην Αθήνα

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ένταση έξω από το υπουργείο Παιδείας - Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών - Χημικά από την αστυνομία

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Συνελήφθη 25χρονος για βιασμό και αρπαγή ανήλικης

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Αύριο οι πιο κρίσιμες εκλογές της σύγχρονης ιστορίας - Φοιτητές και Βούτσιτς σε μάχη «σώμα με σώμα»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Live - «Ηφαίστειο» η Γαλλία, χιλιάδες στους δρόμους: Διαδηλώσεις υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

15:59ΕΛΛΑΔΑ

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπές από επιβάτες - Πάνω από 5.000 ευρώ η λεία

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 13χρονη στην Αγία Παρασκευή

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η...ταινία του Τσίπρα: Κάθε Σάββατο θα προτείνει ταινία με βάση την επικαιρότητα – Τι διάλεξε σήμερα

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Στους οχτώ οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση σε Ελληνορθόδοξη εκκλησία

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκήνιο για τη Μονή Σινά: Γιατί δεν μπορεί να υπογράψει ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών με το αιγυπτιακό κράτος - Η αυθαίρετη δήλωση

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με συνολικά 107 αλλοδαπούς σε Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:01ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μεταβολή του καιρού από την Κυριακή - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Πλήρωσε 40€ για πίνακα σε κατάστημα με αντίκες - Ανακάλυψε ότι ήταν του Βαν Γκογκ

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Έχουν δυσκολέψει τα παιδικά πάρτι: Μητέρα των Βορείων Προαστίων ζητά dress code, λίστα δώρων και συγχρονισμό στο τραγούδι

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στις αρχές Νοεμβρίου – Το σενάριο που μπορεί να αλλάξει τον καιρό στην Ελλάδα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένας από τους μεγαλύτερους πεζοδρόμους της Ευρώπης ετοιμάζεται στην Αθήνα

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

14:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Δημήτρη Πιατά - Πέθανε η σύζυγός του, Λέλα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στο νοσοκομείο ο αντιδήμαρχος Πειραιά Βοϊδονικόλας που αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: «Χρυσή» κρύπτη πίσω από διπλό τοίχο - Τα ευρήματα «μαμούθ» στη βίλα του επιχειρηματία

07:55LIFESTYLE

Από μικρά κανάλια στην κορυφή της ελληνικής TV – Τηλεαστέρες στα πρώτα τους βήματα

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δυο εξωγήινοι σκοτώθηκαν στο Ρόσγουελ»: Νέα αρχεία από το Πεντάγωνο αποκαλύπτουν τι έγινε το 1947 - Το μυστικό του «Κτιρίου 84»

14:29ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: Μετά το μπάσκετ, στο στόχαστρο και το ποδόσφαιρο - «Φύλλο και φτερό» τα οικονομικά των έξι κατηγορουμένων

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

09:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διεθνές ρεζιλίκι: «Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια» - Η καταγγελία για τη δωροδοκία των 10.000 ευρώ στον τελικό του Eurocup του 2021

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο τροχαίο στην Καλλιθέα: 35χρονη έπεσε από μοτοσυκλέτα, εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα και παρασύρθηκε από ΙΧ - Την εγκατέλειψε ο οδηγός της μηχανής κι εξαφανίστηκε

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκήνιο για τη Μονή Σινά: Γιατί δεν μπορεί να υπογράψει ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών με το αιγυπτιακό κράτος - Η αυθαίρετη δήλωση

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

03:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν στους γονείς ότι το μωρό τους πέθανε: Πέντε ώρες αργότερα το βρήκαν να αναπνέει στο νεκροτομείο

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Απόψε γυρνάμε τα ρολόγια πίσω - Κερδίζουμε μία ώρα ύπνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ