Γεραπετρίτης για τη συμφωνία για τη Μονή Σινά: «Ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία»

Snapshot Η συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης και του αιγυπτιακού Δημοσίου θεσπίζει νομικό καθεστώς για το μοναστήρι μετά από 1.500 χρόνια αοριστίας.

Η συμφωνία διασφαλίζει τον θρησκευτικό χαρακτήρα και τη συνέχεια της μοναστικής κοινότητας με άδειες διαμονής μακράς διάρκειας για τους μοναχούς.

Η προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Αιγύπτου, Abdel Fattah el-Sisi, ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία υποστηρίζεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, προβάλλοντας ενότητα στην Ορθοδοξία.

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης και τα πατριαρχεία με ουσιαστικά έργα. Snapshot powered by AI

Ως μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία χαρακτηρίζεται η επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά και του αιγυπτιακού Δημοσίου, όπως τόνισε σε δήλωσή του ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο «Φάρος της Ορθοδοξίας» αποκτά πλέον ένα στέρεο νομικό θεμέλιο, βάζοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα 1.500 ετών κατά την οποία το καθεστώς της Μονής παρέμενε αρρύθμιστο. Η συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα του μοναστηριού και των εκκλησιαστικών του κτημάτων, ενώ παράλληλα εγγυάται τη συνέχεια της μοναστικής κοινότητας μέσω της απονομής αδειών διαμονής μακράς διάρκειας στους μοναχούς.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του, εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, προς τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah el-Sisi, η προσωπική παρέμβαση του οποίου υπήρξε καταλυτική για την ευτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty, υπογραμμίζοντας τις σχέσεις βαθιάς εκτίμησης και εμπιστοσύνης που τους συνδέουν. Όπως επισήμανε, η συμφωνία αυτή αποτελεί την επιτομή μιας ισχυρής στρατηγικής και αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα.

Ταυτόχρονα, η εξέλιξη αυτή εκπέμπει ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας για ολόκληρη την Ορθοδοξία, καθώς τη συμφωνία αγκάλιασαν και στήριξαν ενεργά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις και κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη, συνιστώντας μια στιβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού.

Καταλήγοντας, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται ακλόνητος συμπαραστάτης δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης. Όπως σημείωσε, η στήριξη αυτή αποδεικνύεται με ουσιαστικά έργα που σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, καθιστώντας την ευθύνη και τη σοβαρότητα το πραγματικό σήμα κατατεθέν της ελληνικής Πολιτείας.

Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη

Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου. Μετά από 1.500 χρόνια που το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αίολο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχεια της Μονής με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah el-Sisi, ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση κατέστησε δυνατή τη συμφωνία αυτή, όπως επίσης και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty, με τον οποίο μας συνδέει μια βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Είναι η σημερινή συμφωνία η επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης, αλλά και μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα.

Είναι όμως η σημερινή μέρα και ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας. Tη συμφωνία αγκάλιασαν και στήριξαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας. Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού.

Η Ελληνική Κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα, διότι η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας.

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