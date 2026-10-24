Ανδρουλάκης: Καταδίκασε την επίθεση σε Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιορδανία

Η αποτρόπαια ενέργεια συνέβη στη διάρκεια θρησκευτικής τελετής με αποτέλεσμα τη δολοφονία και τον τραυματισμό δεκάδων πιστών.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ανδρουλάκης: Καταδίκασε την επίθεση σε Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιορδανία
ΚΟΣΜΟΣ
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«Καταδικάζω την τρομοκρατία και το θρησκευτικό μίσος και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους χριστιανικούς πληθυσμούς και τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή», αναφέρει στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για την επίθεση στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ, Αλ-Καράκ στην Ιορδανία

«Επικοινώνησα νωρίτερα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο και εξέφρασα τα συλλυπητήρια μου για τα θύματα της αιματηρής επίθεσης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ, Αλ-Καράκ στην Ιορδανία.

Η αποτρόπαια ενέργεια συνέβη στη διάρκεια θρησκευτικής τελετής με αποτέλεσμα τη δολοφονία και τον τραυματισμό δεκάδων πιστών.

Καταδικάζω την τρομοκρατία και το θρησκευτικό μίσος και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους χριστιανικούς πληθυσμούς και τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εξτρεμιστικών επιθέσεων πολλές φορές» αναφέρει ο Ν. Ανδρουλάκης στη δήλωσή του..

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Ανδρουλάκης: Καταδίκασε την επίθεση σε Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιορδανία

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