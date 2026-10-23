Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ιορδανία

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια Ιορδανία από ένοπλη επίθεση που έγινε μέσα σε Ελληνοθρόδοξη Εκκλησία 

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Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ιορδανία
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  • Τουλάχιστον επτά άνθρωποιτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδικάζει κατηγορηματικά την τρομοκρατική επίθεση και εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στον ιορδανικό λαό.
  • Η διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας αναφέρει ότι δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια επικήδειας τελετής και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, εξέφρασε συλλυπητήρια και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.
  • Η Ελλάδα δηλώνει σταθερή υποστήριξη στην Ιορδανία και τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και του φανατισμού διεθνώς.
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Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Κάρακ της Ιορδανίας.

«Οι επιθέσεις σε αθώους ανθρώπους και τόπους λατρείας αποτελούν προσβολή για την κοινή μας ανθρωπιά. Οι βαθύτερες συλλυπητήριές μου στις οικογένειες των θυμάτων και στον ιορδανικό λαό. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ιορδανίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και να εξαλείψουμε τον φανατισμό, στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο» υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Newsbomb, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σήμερα έπειτα από επίθεση ενόπλων μέσα σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη νότια Ιορδανία.

Το δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας Al Arabiya μετέδωσε βίντεο που δείχνει τους ενόπλους την ώρα που βρίσκονται στον περίβολο της εκκλησίας και ανοίγουν πυρ.

«Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, ενώ περίπου δέκα άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας.

Είκοσι επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται.

«Δύο ένοπλοι βγήκαν από ένα όχημα και άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια μιας επικήδειας τελετής που έφευγε από την εκκλησία στο Χαμούντ», πρόσθεσε η διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας. Τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό των δραστών.

Καταδίκη του υπουργείου Εξωτερικών

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση καταδίκαζε την τρομοκρατική επίθεση και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. «Καταδικάζουμε απερίφραστα την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάρα της Ιορδανίας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, την αλληλεγγύη μας στον ιορδανικό λαό και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», ανέφερε το ΥΠΕΞ.

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