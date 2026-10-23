Ιορδανία: Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία – 7 νεκροί και 34 τραυματίες

Snapshot Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλων σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη νότια Ιορδανία.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δύο ένοπλους που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια επικήδειας στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ.

Περίπου 150 έως 200 άτομα ήταν παρόντα τη στιγμή των πυροβολισμών, με πολλούς από τους νεκρούς και τραυματίες να είναι ηλικίας 50-70 ετών.

Η Ιορδανική κυβέρνηση ξεκίνησε έρευνα και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και αλληλεγγύη στον ιορδανικό λαό. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σήμερα έπειτα από επίθεση ενόπλων μέσα σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη νότια Ιορδανία, μια επίθεση που ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι διαπράχθηκε από «ομάδα εξτρεμιστών».

Το δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας Al Arabiya μετέδωσε βίντεο που δείχνει τους ενόπλους την ώρα που βρίσκονται στον περίβολο της εκκλησίας και ανοίγουν πυρ. «Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, ενώ περίπου δέκα άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας.

Είκοσι επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται. «Δύο ένοπλοι βγήκαν από ένα όχημα και άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια μιας επικήδειας τελετής που έφευγε από την εκκλησία στο Χαμούντ», πρόσθεσε η διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας. Τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό των δραστών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχάμεντ αλ Μομάνι ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας. Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka ότι τα άτομα πυροβόλησαν για πέντε λεπτά πριν φύγουν.

Σύμφωνα με αυτόν, 150 έως 200 άτομα ήταν παρόντα τη στιγμή των πυροβολισμών, τόσο εντός όσο και εκτός της εκκλησίας. Επιβεβαίωσε ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα πολλά θύματα, κυρίως μεταξύ ατόμων ηλικίας μεταξύ 50 και 70 ετών.

Το Κυβερνείο Καράκ, με πληθυσμό περίπου 375.000, φιλοξενεί μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα.

Καταδίκη του υπουργείου Εξωτερικών

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση καταδίκαζε την τρομοκρατική επίθεση και εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. «Καταδικάζουμε απερίφραστα την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάρα της Ιορδανίας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, την αλληλεγγύη μας στον ιορδανικό λαό και ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», ανέφερε το ΥΠΕΞ.