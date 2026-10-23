Ιορδανία: Επτά νεκροί από πυροβολισμούς σε εκκλησία - Καταδίωξη για τους δράστες

Snapshot Ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε εκκλησία στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, προκαλώντας νεκρούς και τραυματίες.

Η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας μετέδωσε την είδηση την Παρασκευή.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τραυματιών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των αρχών της χώρας. Snapshot powered by AI

Ένοπλοι αγνώστων στοιχείων άνοιξαν πυρ μέσα σε εκκλησία στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, προκαλώντας νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Παρασκευή η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Όπως μετέδωσε το reuters, επικαλούμενο τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόπτων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ο ακριβής αριθμός των νεκρών και των τραυματιών.