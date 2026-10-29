Παραιτείται από βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας - «Συνεχίζω με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ»

Snapshot Ο Μίλτος Ζαμπάρας παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα, αλλά συνεχίζει την πολιτική του δράση στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ.

Η αποχώρησή του δεν σημαίνει εγκατάλειψη των ανθρώπων που τον στήριξαν ή των διεκδικήσεων για την Αιτωλοακαρνανία.

Ο Ζαμπάρας θεωρεί την πολιτική ως μέσο αλλαγής και δηλώνει ότι φεύγει από τα έδρανα αλλά όχι από την πρώτη γραμμή της πολιτικής.

Η παραίτησή του συνδέεται με τη συμμετοχή του σε μια νέα, πιο απαιτητική πολιτική προσπάθεια με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ.

Η διαδοχή στη βουλευτική έδρα της Αιτωλοακαρνανίας παραμένει ασαφής, καθώς ο πρώτος επιλαχών έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι προθέσεις των επόμενων δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Snapshot powered by AI

Την απόφασή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο Μίλτος Ζαμπάρας, δηλώνοντας ότι συνεχίζει την πολιτική του πορεία στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ.

Με μια ανάρτηση που έχει έντονο προσωπικό χαρακτήρα, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Βουλή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν εγκαταλείπει την ενεργό πολιτική δράση.

«Καμιά φορά, το να κλείνεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι φεύγεις. Σημαίνει ότι επιλέγεις να ανοίξεις το δρόμο για κάτι που πιστεύεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας υπογραμμίζει ότι η απόφασή του δεν σημαίνει πως εγκαταλείπει τους ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν, ούτε τις διεκδικήσεις για την Αιτωλοακαρνανία.

«Αφήνω σήμερα πίσω μου μια θέση. Όχι όσα με έφεραν μέχρι εδώ. Όχι τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν. Όχι τις μάχες που δώσαμε μαζί. Και σίγουρα όχι τον λόγο για τον οποίο μπήκα στην πολιτική», σημειώνει.

Παράλληλα, αναφέρεται στη μέχρι σήμερα κοινοβουλευτική του παρουσία και στις παρεμβάσεις του για τα προβλήματα της εκλογικής του περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι η πολιτική για τον ίδιο «δεν ήταν ποτέ ένα αξίωμα ή μια αίθουσα», αλλά «η δυνατότητα να αλλάζεις τα πράγματα».

«Φεύγω από τα έδρανα, αλλά όχι από την πρώτη γραμμή»

Ο Μίλτος Ζαμπάρας παρουσιάζει την αποχώρησή του από τη Βουλή ως μέρος της συμμετοχής του σε μια νέα πολιτική προσπάθεια, την οποία χαρακτηρίζει «πιο μεγάλη, πιο δύσκολη, πιο απαιτητική».«Γι’ αυτό και σήμερα δεν κάνω ένα βήμα πίσω. Κάνω ένα βήμα μπροστά. Σε μια νέα προσπάθεια. Πιο μεγάλη, πιο δύσκολη, πιο απαιτητική.

Σε μια προσπάθεια που θέλει να ξαναδώσει στην πολιτική περιεχόμενο, αξιοπιστία και προοπτική», αναφέρει.Κλείνοντας την ανάρτησή του, ξεκαθαρίζει την πολιτική του επιλογή, συνδέοντας ευθέως την παραίτησή του με τη συμμετοχή του στην ΕΛΑΣ.«Φεύγω από τα έδρανα, αλλά όχι από την πρώτη γραμμή», τονίζει, για να καταλήξει:

«Από σήμερα, συνεχίζω από ένα νέο σημείο. Με τον Αλέξη Τσίπρα. Με την ΕΛΑΣ. Για όσα έχουμε ακόμη να ανοίξουμε μπροστά μας. ΞΕΚΙΝΑΜΕ!»

Τι θα γίνει με την έδρα του

Πρώτος επιλαχών για την έδρα της Αιτωλοακαρνανίας με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος όμως έχει αποχωρήσει εδώ και πολλούς μήνες από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στην ΕΛΑΣ, συνεπώς είναι απίθανο να δεχτεί την έδρα.

Ακολουθεί ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρεμένος ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ο Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος είχε μάλιστα παραβρεθεί στο φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής πριν λίγες εβδομάδες.

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