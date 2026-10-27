Αιχμές ΣΥΡΙΖΑ προς Καλαματιανό: "Είδαμε βίντεο, αλλά όχι επιστολή παραίτησης"

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την καθυστέρηση στην υποβολή της επιστολής παραίτησης, που εμποδίζει την αύξηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του στους 12 βουλευτές.

Η επιστολή παραίτησης του Καλαματιανού δεν έχει κατατεθεί μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, παρά την ανακοίνωση της παραίτησης στις 23 Οκτωβρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει το ερώτημα γιατί έχει δημοσιοποιηθεί το βίντεο παραίτησης αλλά όχι η επίσημη επιστολή. Snapshot powered by AI

Εμπλοκή με την παραίτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Διονύση Καλαματιανού εντοπίζει και καταγγέλλει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παρά την ανακοίνωση ότι παραιτείται, ο ίδιος δεν έχει ακόμη στείλει επίσημα τη σχετική ενημέρωση στον πρόεδρο της Βουλής, καθυστερώντας έτσι την αύξηση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στους 12 βουλευτές.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει με νόημα:

Την Παρασκευή 23/10/2026, ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός διένειμε βίντεο με προσωπική του δήλωση ότι παραιτείται με την προβλεπόμενη επιστολή από τη βουλευτική έδρα που διακρατούσε ως ανεξάρτητος και προσχωρεί στην ΕΛΑΣ.Μέχρι αυτή τη στιγμή, στις 27 Οκτωβρίου, ουδεμία επιστολή παραίτησής του έχει κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής.Εκ των πραγμάτων προκύπτει το ερώτημα: «Το βίντεο της παραίτησης το είδαμε, την επιστολή της παραίτησης γιατί δεν την είδαμε;»