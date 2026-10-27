ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διονύσης Καλαματιανός

Στους 12 πλέον η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διονύσης Καλαματιανός
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  • Ο Διονύσης Καλαματιανός υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του από βουλευτής στον Πρόεδρο της Βουλής.
  • Τη θέση του Καλαματιανού καταλαμβάνει η Ζωή Αναστασοπούλου, αυξάνοντας τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε 12.
  • Ο Καλαματιανός είχε ανακοινώσει την παραίτησή του μέσω social media, δηλώνοντας στήριξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
  • Η καθυστέρηση στην υποβολή της επίσημης επιστολής παραίτησης προκάλεσε αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
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Την παραίτησή του από τη Βουλή υπέβαλε και επισήμως στον Πρόεδρο της Βουλής ο μέχρι πρότινος ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ , Διονύσης Καλαματιανός.

Τη θέση του καταλαμβάνει η Ζωή Αναστασοπούλου, αυξάνοντας στους 12 βουλευτές τη δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ο κ. Καλαματιανός είχε προαναγγείλει από την Παρασκευή (23/10), την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα με ανάρτηση του στα social media στην οποία είχε δηλώσει ότι συμπαρατάσσεται με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ωστόσο η καθυστέρηση λίγων ημερών να υποβάλει την επιστολή παραίτησης στη Βουλή προκάλεσε νωρίτερα σήμερα την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σε ανακοίνωσή του, στηλίτευε το γεγονός ότι «είδαμε το βίντεο, αλλά όχι την επιστολή παραίτησης».

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