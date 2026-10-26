Το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή: «Πονοκέφαλος» για τους ανεξάρτητους οι προτάσεις για Εξεταστική

Διπλή η στόχευση της Κουμουνδούρου με τις νέες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή: «Πονοκέφαλος» για τους ανεξάρτητους οι προτάσεις για Εξεταστική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τα funds και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο περί ιδιωτικού χρέους.
  • Η σύσταση εξεταστικής επιτροπής απαιτεί τουλάχιστον 120 ψήφους, με θετική διάθεση από την αντιπολίτευση αλλά ανάγκη για ψήφους ανεξάρτητων βουλευτών.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει με τις πρωτοβουλίες του να ασκήσει πίεση στους ανεξάρτητους βουλευτές να επιστρέψουν τις έδρες τους.
  • Η στάση των ανεξάρτητων βουλευτών απέναντι στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες θεωρείται κρίσιμη για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο, καθώς ο αριθμός των βουλευτών του δεν επαρκεί για το αίτημα χωρίς υποστήριξη ανεξάρτητων.
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Η διπλή πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τα funds, αλλά και ονομαστικής ψηφοφορίας κατά την κύρωση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, ασκεί νέα πίεση στους ανεξάρτητους βουλευτές.

Η σύσταση εξεταστικής επιτροπής απαιτεί τουλάχιστον 120 ψήφους για να γίνει δεκτή από το σώμα και να ξεκινήσουν οι εργασίες της. Σημειώνεται ότι το αίτημα για να γίνει ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας για να ψηφίσει επί της σύστασης Εξεταστικής έχει ήδη κατατεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων, ωστόσο, ο ΠτΒ Νικήτας Κακλαμάνης επιφυλάχθηκε για τον ορισμό της ημερομηνίας της συνεδρίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει θετική διάθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση, ωστόσο, θα χρειαστούν και οι ψήφοι των ανεξάρτητων βουλευτών που πλέον έχουν ρίξει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει διπλή στόχευση: Αφενός να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό γεγονός που θα ήταν η σύσταση εξεταστικής για το συγκεκριμένο θέμα που απασχολεί εκατομμύρια πολίτες, καθιστώντας τον μια ορατή δύναμη που μπορεί να παράγει πολιτικά αποτελέσματα, παρά τη μικρή κοινοβουλευτική και δημοσκοπική του δύναμη.

Από την άλλη, στόχος είναι να ασκηθεί ένα ακόμη μέσο πίεσης προς τους ανεξάρτητους βουλευτές να παραιτηθούν και να επιστρέψουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στην Κουμουνδούρου αντιλαμβάνονται ότι οι συγκεκριμένοι βουλευτές αφενός δε θέλουν να στηρίξουν καμία πρωτοβουλία προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από την άλλη θα είχαν μεγάλο πολιτικό κόστος αν στέκονταν εμπόδιο σε μια τέτοια έρευνα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία και υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης για τις βουλευτικές έδρες. Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι η συζήτηση μεταφέρεται πλέον από το ζήτημα της πολιτικής και ηθικής υποχρέωσης των ανεξάρτητων να παραδώσουν τις έδρες τους, σε αυτό της στάσης που θα τηρήσουν απέναντι σε συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να καταστήσει την άρνηση επιστροφής των εδρών όχι μόνο αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και παράγοντα που επηρεάζει τη δυνατότητα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να παίξει ένα ακόμη «χαρτί» κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος και τη λειτουργία αυτών των εταιρειών διαχείρισης χρέους, αφού αναμένεται να ζητήσει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Όπως εξηγούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εάν δε γίνει ονομαστική ψηφοφορία, τότε οι πολίτες θα μάθουν μόνο τι ψηφίζει επισήμως το κάθε κόμμα, αλλά η ψήφος κάθε ανεξάρτητου βουλευτή θα παραμείνει άγνωστη. Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελείται από 12 βουλευτές μετά την ορκωμοσία και της Ζωής Αποστολοπούλου που αντικαθιστά τον παραιτηθέντα Διονύση Καλαματιανό, ωστόσο, αυτός ο αριθμός δεν είναι αρκετός για να εφαρμοστεί η ονομαστική ψηφοφορία, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής απαιτούνται 15 βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας/μια ακόμη από τους ανεξάρτητους έχει εκφράσει την επιθυμία να συνυπογράψει το αίτημα, ωστόσο, η πίεση προς το σύνολο των ανεξάρτητων παραμένει ενεργή και σε αυτό το θέμα.

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