ΠΑΣΟΚ: Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η πρόταση νόμου του για το ιδιωτικό χρέος

Snapshot Η πρόταση νόμου του ΠΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους διαβιβάστηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τους αρμόδιους υπουργούς.- Το Γενικό Λογιστήριο υποχρεούται να υποβάλει έκθεση για τη δημοσιονομική επίπτωση εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της πρότασης.

Αν δεν υποβληθεί η έκθεση εντός του χρονικού διαστήματος, η πρόταση νόμου θα συζητηθεί στη Βουλή χωρίς αυτήν.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος τόνισε ότι η πρόταση αποσκοπεί στην επανένταξη πολιτών με ιδιωτικό χρέος και αναμένεται να έχει κοινωνικό και δημοσιονομικό όφελος. Snapshot powered by AI

Διαβιβάστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τους αρμόδιους υπουργούς, η πρόταση νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για «την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, την παροχή ουσιαστικής δεύτερης ευκαιρίας και την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής».

Βάσει όσων ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υποχρεούται να υποβάλει στη Βουλή την έκθεσή του για τη δημοσιονομική επίπτωση, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή της πρότασης νόμου. Aν η πρoθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η πρόταση νόμoυ εισάγεται για συζήτηση και χωρίς έκθεση.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος, γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του 2027 στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, αναφέρθηκε σε επικοινωνία που είχε νωρίτερα σήμερα με τον πρόεδρο της Βουλής.

«Ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, με τον οποίο επικοινώνησα σήμερα το πρωί, με ενημέρωσε ότι στις 14 Οκτωβρίου, μια ημέρα μετά την κατάθεση της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, προώθησε στο ΓΛΚ και στα αρμόδια υπουργεία την πρότασή μας. Περιορίζομαι να πω ότι είναι μια πρόταση επανένταξης εκείνων των συμπολιτών μας που είναι εκτός των τειχών και πέρα από το τεράστιο κοινωνικό όφελος που θα υπάρξει, εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα υπάρξει και δημοσιονομικό όφελος», είπε ο κ. Κουκουλόπουλος.

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