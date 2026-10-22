ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση για Εξεταστική για funds και servicers – Νέα πυρά κατά Τσίπρα

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη λειτουργία των funds και servicers, καλώντας αντιπολίτευση και ανεξάρτητους βουλευτές να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, παρουσίασε επτά βασικά ερωτήματα που πρέπει να διερευνήσει η Εξεταστική σχετικά με ανακεφαλαιοποιήσεις, μεταβιβάσεις δανείων, νομοθεσία, πρόγραμμα Ηρακλής, εποπτεία, ακίνητα και προστασία δανειοληπτών.

Υπάρχει έντονη αντιπαράθεση για τη στήριξη από τους ανεξάρτητους βουλευτές, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προειδοποιεί για δημόσια καταγγελία όσων εμποδίσουν τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην ΕΛΑΣ και στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση τους απέναντι στους ανεξάρτητους βουλευτές και τη συγκρότηση της εξεταστικής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει περιοδείες και συσκέψεις με κομματικές οργανώσεις και παραγωγικούς φορείς, ενώ καταγγέλλει σοβαρά προβλήματα ρύπανσης στον Ασωπό και προγραμματίζει κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Snapshot powered by AI

Το αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία των funds και των servicers βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, ο οποίος υπογράμμισε ότι πρόκειται για αίτημα που προέρχεται από τους συλλόγους δανειοληπτών.

Ο Νίκος Παππάς κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και τους ανεξάρτητους βουλευτές, να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτούνται 120 ψήφοι στη Βουλή.

Όπως ανέφερε, δεν είναι δυνατόν οι εγγυήσεις που συνδέονται με τη δραστηριότητα των συγκεκριμένων εταιρειών να παραμένουν ένα «μαύρο κουτί», ενώ επικαλέστηκε στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία, οι ανακτήσεις που υπολόγιζαν οι servicers υπολείπονται κατά 24% των προβλέψεων.

Κατά τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, η συγκεκριμένη απόκλιση δημιουργεί ερωτήματα για τις εγγυήσεις και το ενδεχόμενο να προκύψουν μελλοντικά αξιώσεις αποζημίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε επτά ερωτήματα τα οποία, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, θα πρέπει να διερευνήσει η Εξεταστική Επιτροπή.

Ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών: Πόσα χρήματα δόθηκαν, ποια ήταν η αξία που ανακτήθηκε και αν υπήρχαν περιθώρια μεγαλύτερης ανάκτησης για το Δημόσιο Μεταβιβάσεις και τιτλοποιήσεις δανείων: Με ποιους όρους μεταβιβάστηκαν τα δάνεια, πώς καθορίστηκαν τα τιμήματα και αν έγινε πραγματική μεταφορά κινδύνου Νομοθετικό πλαίσιο: Πώς εφαρμόστηκαν οι νόμοι 3156/2003, 4354/2015, 5072/2023 και 4649/2019, οι συνέπειες που είχαν για τη διαφάνεια και τα δικαιώματα των οφειλετών. Πρόγραμμα Ηρακλής και κρατικές εγγυήσεις: Ποιοι κατέχουν τους εγγυημένους τίτλος, ποιες αποκλίσεις υπήρξαν στις ανακτήσεις και ποιος είναι ο κίνδυνος για το Δημόσιο Funds, servicers και εποπτεία: Ποια είναι τα επιχειρηματικά σχέδια, ποια τα κέρδη τους, πώς ρυθμίζουν τις οφειλές και αν υπάρχει επαρκής έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές Ακίνητα και αγορά κατοικίας: Πόσα ακίνητα έχουν οι servicers πόσα παραμένουν κλειστά και πώς επηρεάζουν την προσφορά κατοικίας και τις τιμές Προστασία δανειοληπτών: Τι έγινε με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τους πλειστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας και ευάλωτων οφειλετών

Νέα πίεση στους ανεξάρτητους και αιχμές κατά Τσίπρα

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς και για το ζήτημα των ανεξάρτητων βουλευτών, το οποίο εξακολουθεί να προκαλεί έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΛ.Α.Σ.

Με αφορμή την ένταξη του Σωκράτη Βαρδάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί εάν η Κουμουνδούρου δεν είχε ασκήσει πίεση για την επιστροφή των εδρών.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όποιος αναλάβει την ευθύνη να εμποδίσει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας για το κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά τους servicers θα καταγγελθεί δημόσια. Σημειώνεται ότι, για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας απαιτούνται 15 υπογραφές βουλευτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 11 στην ΚΟ, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ένας/μία ακόμη από τους/τις ανεξάρτητους/τες βουλευτές/βουλεύτριες έχουν συμφωνήσει να στηρίξουν το αίτημα. Εάν οι ανεξάρτητοι σταθούν εμπόδιο, δε θα μάθουμε ποτέ τι ψήφισαν οι ίδιοι, παρά μόνο τις επίσημες θέσεις των κομμάτων, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Παππάς.

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ συνέδεσε το ζήτημα με την παρουσία των 49 ανεξάρτητων βουλευτών στη Βουλή, οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου στο ένα έκτο του κοινοβουλευτικού σώματος.

Μάλιστα, άφησε αιχμές για την ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι εάν ένα κόμμα επιλέγει να διατηρεί στις τάξεις των υποστηρικτών του ανεξάρτητους βουλευτές που δεν στηρίζουν τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, τότε θέτει την επικοινωνιακή του πολιτική πάνω από το δικαίωμα των πολιτών να μάθουν την αλήθεια.

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας, Γιώργος Παναγιωτόπουλος για τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον εν ενεργεία βουλευτή Αλέξανδρο Μεικόπουλο, σχολιάζοντας τις εικόνες της μεταξύ τους αγκαλιάς.

«Εν ενεργεία βουλευτές, εν ενεργεία αγκαλιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «μένουν ακόμη 13 αγκαλιές να κάνει», καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να αγκαλιάσει όλους τους βουλευτές που περιμένουν, ώστε, όπως υποστήριξε, να γίνει σαφές ποιος «αρχιτεκτόνησε και εφάρμοσε το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφέρθηκε επίσης στον ανεξάρτητο βουλευτή Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και στην τοποθέτησή του ότι δεν παραιτείται επειδή αναμένει απάντηση από τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο σε ερώτηση που έχει καταθέσει για Οδοντωτό.

«Ο μόνος οδοντωτός που τον εμποδίζει να παραιτηθεί είναι το ροκάνισμα του δημοσίου χρήματος», σχολίασε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην απόσυρση τεσσάρων επιστημονικών συνεργατών μέσα στην εβδομάδα, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο πρόσωπα που μέχρι πρότινος στελέχωναν τον ΣΥΡΙΖΑ και το γραφείο του Σωκράτη Φάμελλου συνδέονται πλέον οργανωτικά ή πολιτικά με την ΕΛΑΣ.

Περιοδείες και οργανωτική ανασυγκρότηση

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας Οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος παρουσίασε και τον σχεδιασμό εξωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, περιοδείες του Νίκου Παππά στην Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία, καθώς και του κ. Μπουλέκου στη Δυτική Μακεδονία, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Όπως υποστήριξε, το Οργανωτικό Γραφείο του κόμματος λειτουργεί πλέον ως «γραφείο εξωστρέφειας», σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν, σύμφωνα με την κριτική του, λειτουργούσε ως γραφείο τάσεων ή του εκάστοτε προέδρου.

Στόχος των περιοδειών είναι η πραγματοποίηση συσκέψεων τόσο με τις ανασυγκροτημένες κομματικές οργανώσεις όσο και με παραγωγικούς φορείς στις έδρες τους.

«Δεν κοιτάμε αφ' υψηλού την κοινωνία για να τους ζητάμε να έρθουν εδώ», σημείωσαν τα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι «οι περιοδείες δεν γίνονται για το φαίνεσθαι, αλλά για το είναι».

Παρέμβαση για τον Ασωπό

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην κατάσταση στον Ασωπό, με τον Γραμματέα Οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο να καταγγέλλει σοβαρά προβλήματα ρύπανσης και να κάνει λόγο για επιδημική χολέρα στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα κονδύλια που προβλέπονται για τον καθαρισμό του Ασωπού δεν εκταμιεύονται για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών, αλλά διατίθενται μόνο για μελέτες.

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι η κατάσταση επηρεάζει τόσο τους κατοίκους όσο και τους αγρότες της περιοχής, καθώς εγείρονται ζητήματα δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα πλήττεται η φήμη των αγροτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ πρόκειται να κατατεθεί και σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση.

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