Επανέρχεται στον ΣΥΡΙΖΑ η έδρα του Μαμουλάκη - Ποιος τον αντικαθιστά

Snapshot Ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα.

Η έδρα του Μαμουλάκη στην εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου περνά στον πρώην βουλευτή Σωτήρη Βαρδάκη.

Ο Σωτήρης Βαρδάκης θα ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ) του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί πλέον 11 μέλη και θα επανέλθει στην 4η θέση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων ισότιμα με την Ελληνική Λύση.

Η παραίτηση του Μαμουλάκη ήρθε μετά από πιέσεις του ΣΥΡΙΖΑ προς τους ανεξάρτητους βουλευτές να παραδώσουν τις έδρες τους αν θέλουν να ενταχθούν στην Ελληνική Λύση. Snapshot powered by AI

Στους 11 θα ανέρχεται πλέον η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Μαμουλάκη να παραιτηθεί.

Μετά την αποχώρηση του κ. Μαμουλάκη, η έδρα της εκλογικής περιφέρειας Ηρακλείου περνάει στον πρώην βουλευτή Σωτήρη Βαρδάκη,ο οποίος σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του newsbomb.gr θα διατηρήσει την έδρα παραμένοντας και στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Με βάση αυτό το δεδομένο, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα ανέλθει στα 11 μέλη, με αποτέλεσμα να επανέλθει από την 5η, στην 4η θέση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, μαζί με την Ελληνική Λύση.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από την πίεση που άσκησε στους ανεξάρτητους βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να παραδώσουν τις έδρες τους εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ, αλλά και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και άλλων στελεχών της ΕΛΑΣ που επίσης αύξησαν την πίεση, ο Χάρης Μαμουλάκης ανακοίνωσε σήμερα από το περιστύλιο της Βουλής την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.

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