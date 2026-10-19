Ξεκίνησε με Μαμουλάκη ο πρώτος γύρος παραιτήσεων των ανεξάρτητων

Snapshot Ο Χάρης Μαμουλάκης υπέβαλε την πρώτη παραίτηση ανεξάρτητου βουλευτή που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγοντας κύκλο αποχωρήσεων.

Αναμένονται παραιτήσεις και άλλων ανεξάρτητων βουλευτών, με πιθανό επόμενο τον Μίλτο Ζαμπάρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί έντονη πίεση για παράδοση των εδρών, θεωρώντας το ζήτημα πολιτικής και ηθικής συνέπειας.

Η ΕΛΑΣ ζητά από βουλευτές που θέλουν να ενταχθούν στο νέο πολιτικό φορέα να παραδώσουν προηγουμένως τις έδρες τους.

Η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ αυξάνει την πίεση στους ενδιαφερόμενους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους άμεσα. Snapshot powered by AI

Με τον Χάρη Μαμουλάκη ξεκίνησε ο πρώτος γύρος παραιτήσεων των ανεξάρτητων βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και προσανατολίζονται προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει το Newsbomb ήδη από την περασμένη Πέμπτη.

Ο μέχρι σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου υπέβαλε το πρωί της Δευτέρας την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, ανοίγοντας έναν κύκλο αποχωρήσεων από τη Βουλή, ο οποίος αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και με άλλους ανεξάρτητους βουλευτές.

Ο ίδιος, ανακοινώνοντας την απόφασή του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μόλις υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Ηρακλείου. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια».

«Ένας κύκλος έκλεισε. Η αφοσίωσή μου όμως στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης.

Ακολουθούν κι άλλοι

Υπενθυμίζεται ότι το Newsbomb είχε αποκαλύψει από τις 15 Οκτωβρίου, στο ρεπορτάζ με τίτλο «Παραιτούνται... “σύντομα” από τη Βουλή κάποιοι από τους ανεξάρτητους», ότι αρκετοί από τους βουλευτές που είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονταν πλέον διατεθειμένοι να επιταχύνουν τις αποφάσεις τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί, ορισμένοι εξ αυτών είχαν επικοινωνήσει με στελέχη της Κουμουνδούρου, διαβεβαιώνοντάς τα ότι επρόκειτο να παραιτηθούν το επόμενο διάστημα, παρότι αρχικά υπήρχαν σχεδιασμοί για αποχώρηση ακόμη και μετά τα Χριστούγεννα.

Η παραίτηση Μαμουλάκη αποτελεί την πρώτη έμπρακτη επιβεβαίωση αυτών των πληροφοριών, ενώ όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι η τελευταία. Ήδη, πληροφορίες θέλουν τον Μίλτο Ζαμπάρα να ακολουθεί μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, ενώ μεταξύ των ονομάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων είναι και εκείνο του Διονύση Καλαματιανού.

Η διπλή πίεση από ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από την έντονη πίεση που έχει ασκηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στους ανεξάρτητους βουλευτές από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.

Από τη μία πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναγάγει την παράδοση των εδρών σε κεντρικό ζήτημα πολιτικής και ηθικής συνέπειας, θέτοντας αρχικά τελεσίγραφο μίας εβδομάδας, το οποίο έληξε την περασμένη Τετάρτη, και στη συνέχεια κλιμακώνοντας τη δημόσια πίεση.

Η Κουμουνδούρου έφτασε μάλιστα στο σημείο να δημοσιοποιήσει εξάλεπτο βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις των ανεξάρτητων βουλευτών, στις οποίες οι ίδιοι υποστήριζαν ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν.

Από την άλλη πλευρά, καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως διαδραματίζει και η στάση της ΕΛΑΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταστήσει σαφές ότι όσοι εν ενεργεία βουλευτές επιθυμούν να ενταχθούν στον νέο πολιτικό φορέα θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραδώσει τις έδρες τους, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως την ένταξή τους στα ψηφοδέλτια.

Ενδεικτική ήταν η πρόσφατη δήλωσή του ότι «δεν θα δείτε κάποιους οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο να μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση, σε συνδυασμό με αντίστοιχες παρεμβάσεις στελεχών της ΕΛΑΣ, περιόρισε τα περιθώρια αναμονής για όσους σχεδίαζαν να καθυστερήσουν την παραίτησή τους μέχρι τους πρώτους μήνες του 2027.

Παράλληλα, όσο προχωρά η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ, τόσο αυξάνεται και η πίεση προς τους ενδιαφερόμενους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, ώστε να μη βρεθούν εκτός των διαδικασιών διαμόρφωσης του νέου κόμματος.

Η παραίτηση Μαμουλάκη

Ο Χάρης Μαμουλάκης παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα, ενημερώνοντας τους ψηφοφόρους που τον στήριξαν στην Περιφέρεια Ηρακλείου για την απόφασή του, από το περιστύλιο της Βουλής.

Ο κ. Μαμουλάκης είχε εκλεγεί βουλευτής βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ, πριν τελικά ανεξαρτητοποιηθεί το προηγούμενο καλοκαίρι. Σημειώνεται ότι πρώτος επιλαχών στο νομό Ηρακλείου για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Σωκράτης Βαρδάκης.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Μαμουλάκης

«Σήμερα, υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του βουλευτή Ηρακλείου.

Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ένας κύκλος έκλεισε.

Η αφοσίωσή μου όμως στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη.

Με βαθιά πίστη στη Δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης.

Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί.

Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας.»

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