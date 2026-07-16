Πολάκης κατά Μαμουλάκη και Παναγιωτόπουλου για τις ανεξαρτητοποιήσεις τους από τον ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης κατηγορεί τους βουλευτές Χάρη Μαμουλάκη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο για μη παραίτηση μετά την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι το κάνουν για να μην αντικατασταθούν από βουλευτές με θετική στάση προς αυτόν.

Ο Πολάκης αφήνει αιχμές ότι κάποιοι εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να εμποδίσουν την ενίσχυση του κόμματος υπό την ηγεσία του.

Ο ίδιος πανηγυρίζει δημόσια για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με σχετική ανακοίνωση από τον προεδρεύοντα της Βουλής.

Η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Snapshot powered by AI

Επίθεση κατά των βουλευτών Χάρη Μαμουλάκη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του.

Ο κ. Πολάκης κατηγόρησε ονομαστικά τους δύο βουλευτές, κάνοντας λόγο και για άλλους, ότι δεν παραιτούνται προκειμένου να μην αναπληρωθούν από άλλους που έχουν θετική στάση απέναντι στον ίδιο.

«Χάρη Μαμουλάκη αφού διαλέγεις να στηρίξεις την ΕΛΑΣ ,γιατί δεν παραιτείσαι; Μήπως γιατί θα πάρει την έδρα σου ο Σωκράτης Βαρδακης που θα στηρίξει εμένα;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης και συνεχίζει: «Ανδρέα Παναγιωτόπουλε γιατί δεν κάνεις και συ το ίδιο; Μήπως γιατί τη θέση σου θα την πάρει ο Κυριακόπουλος ο Γιώργος;».

«Είναι σαφές πως «κάποιοι» ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!!», καταλήγει ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς πολλές κατευθύνσεις εντός και εκτός κόμματος.

Πανηγυρισμοί για την επανένταξη

Παράλληλα, σε άλλη του ανάρτηση, ο κ. Πολάκης ανέβασε βίντεο με την επίσημη ανακοίνωση στην Ολομέλεια της Βουλής από τον Προεδρεύοντα Γιώργο Γεωργαντά, σχολιάζοντας περιπαικτικά με στίχο τραγουδιού της Μαρινέλλας: «Θελω να σε ακουω να το λες!!! ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!! (και τελευταία)».

Σχετική ανακοίνωση πάντως εξέδωσε και η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία αναφέρεται: «Ανακοινώθηκε επισήμως από τον προεδρεύοντα της σημερινής συνεδρίασης στη Βουλή, Γιώργο Γεωργαντά, η επανένταξη του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

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