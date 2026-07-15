Ο Πολάκης επανατάσσεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και επιτίθεται στον Φάμελλο

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή αποφάσισε επίσης ότι η εκλογή προέδρου της ΚΟ θα γίνει στις 9:00 το πρωί του Σαββάτου στη Βουλή

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Πολάκης επανατάσσεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και επιτίθεται στον Φάμελλο
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Παύλος Πολάκης επανεντάχθηκε τυπικά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ) του ΣΥΡΙΖΑ μετά από επιστολή του Γραμματέα της ΚΟ, Γιάννη Αμανατίδη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής.
  • Η επίσημη ανακοίνωση της επανένταξης του Παύλου Πολάκη θα γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο και θεωρείται διαδικασία τυπική.
  • Η εκλογή προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ορίστηκε για τις 9:00 το πρωί του Σαββάτου στη Βουλή, με κάλπη αλλά χωρίς συνεδρίαση.
  • Μετά την εκλογή προέδρου της ΚΟ, θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ) του ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
  • Ο Γιάννης Αμανατίδης υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας και σοβαρότητας στην ΚΟ για την αντιμετώπιση πολιτικών που επιδεινώνουν την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κοινωνική ανισότητα.
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Στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επανεντάσσεται και με τη «βούλα» ο Παύλος Πολάκης, καθώς ο νεοεκλεγείς Γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης απέστειλε τη σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η επανένταξη πάντως θα γίνει επισήμως αύριο, όταν ανακοινωθεί από το προεδρείο της Βουλής στην Ολομέλεια, ωστόσο αυτή η διαδικασία είναι απολύτως τυπική.

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή αποφάσισε επίσης ότι η εκλογή προέδρου της ΚΟ θα γίνει στις 9:00 το πρωί του Σαββάτου στη Βουλή. Συγκεκριμένα θα στηθεί κάλπη, αλλά δεν θα υπάρξει συνεδρίαση. Αμέσως μετά την εκλογή Προέδρου ΚΟ είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση της ΚΕ θα ξεκινήσει μόνο μετά το κλείσιμο της κάλπης και την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

ΠΟΛΑΚΗΣ

«Επίδειξη αναξιοπρέπειας από τον Φάμελλο του εξώστη»

Σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης αναφέρει: «ΕΠΑΝΗΛΘΑ!!! Για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!(κι αυτο για Γκινες μετα τις 13 άρσεις ασυλιας)»

Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση σχολιάζει και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, όπου ο πρώην πρέοδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «απαράδεκτη μεθόδευση» και για «κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον Κανονισμό της Βουλής όσο και με τις αξίες της Αριστεράς», αναφερόμενος στην εκλογή Γραμματέα της ΚΟ πριν την εκλογή Προέδρου.

«Και ένας Φάμελλος του εξώστη και του «στηρίζω άλλο κόμμα» ,σε μια επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας ,βγήκε να πει πως κακώς επιστρέφω και θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ !!!!!! Το γαρ πολύ της θλίψεως», σχολιάζει στην ανάρτησή του ο κ. Πολάκης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στη δήλωσή του, ο νέος Γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμαντίδης τόνισε ότι η ανάληψη της θέσης του Γραμματέα της ΚΟ «συνοδεύεται από τη βαριά ευθύνη η Κοινοβουλευτική Ομάδα να συνεχίσει με ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική συνείδηση, να δίνει αποτελεσματικά τις μάχες στο Κοινοβούλιο απέναντι στις πολιτικές που γεννούν την ακρίβεια, τη διαφθορά, την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, την απαξίωση των θεσμών και της δημοκρατίας και που τελικά κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι παρών και θα παραμείνει παρών με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας. Με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά», διαμήνυσε ο κ. Αμανατίδης.

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