ΣΥΡΙΖΑ: Απόσυρση Δούρου από την διεκδίκηση της ηγεσίας, ζητεί η πλευρά Πολάκη

Snapshot Πηγές που πρόσκεινται στον Παύλο Πολάκη ζητούν την απόσυρση της Ρένας Δούρου από τη διεκδίκηση της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η εκλογή του Παύλου Πολάκη στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θεωρείται προϋπόθεση για τη νικηφόρα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρουν

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει το Σάββατο για την εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και την αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης. Snapshot powered by AI

Την απόσυρση της Ρένας Δούρου από τη διεκδίκηση της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πηγές που πρόσκεινται στον Παύλο Πολάκη.

Σύμφωνα με διαρροή από την πλευρά του κρητικού βουλευτή, «η μόνη συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε νικηφόρα πορεία, με βάση τους στόχους που έχει θέσει, να τον επανασυνδέσει με την κοινωνία και να διασφαλίσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στις επόμενες εκλογές, είναι η ομόφωνη ανάδειξη του κ. Πολάκη στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και η ανάληψη από τον ίδιο της ηγεσίας της επόμενης εκλογικής μάχης».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξέλιξη αυτή είναι, αφενός, η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και των θέσεων ευθύνης κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και, αφετέρου, η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ώστε την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή, να αναδειχθεί ο Παύλος Πολάκης στη συγκεκριμένη θέση».

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