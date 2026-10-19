Χάρης Μαμουλάκης: Παραιτήθηκε από βουλευτής

Snapshot Ο Χάρης Μαμουλάκης υπέβαλε παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα της Περιφέρειας Ηρακλείου.

Είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι.

Πρώτος επιλαχών για τον ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου είναι ο Σωκράτης Βαρδάκης.

Ο Μαμουλάκης δηλώνει ότι παραμένει αφοσιωμένος στον τόπο του και στη δημοκρατία, συνεχίζοντας την πολιτική του δράση.

Αναγνωρίζει τις δυσκολίες της νέας εποχής και δηλώνει ότι θα ενεργεί με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης για το μέλλον της πατρίδας. Snapshot powered by AI

Ο Χάρης Μαμουλάκης παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα, ενημερώνοντας τους ψηφοφόρους που τον στήριξαν στην Περιφέρεια Ηρακλείου για την απόφασή του, από το περιστύλιο της Βουλής.

Ο κ. Μαμουλάκης είχε εκλεγεί βουλευτής βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ, πριν τελικά ανεξαρτητοποιηθεί το προηγούμενο καλοκαίρι. Σημειώνεται ότι πρώτος επιλαχών στο νομό Ηρακλείου για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Σωκράτης Βαρδάκης.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Μαμουλάκης

«Σήμερα, υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του βουλευτή Ηρακλείου.

Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ένας κύκλος έκλεισε.

Η αφοσίωσή μου όμως στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη.

Με βαθιά πίστη στη Δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης.

Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί.

Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας.»

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