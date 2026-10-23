Ανατροπή με την έδρα του Καλαματιανού - Τη διατηρεί στον ΣΥΡΙΖΑ η Ζωή Αναστασοπούλου

Snapshot Η βουλευτική έδρα του Διονύση Καλαματιανού παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και καταλαμβάνεται από τη Ζωή Αναστασοπούλου.

Η Ζωή Αναστασοπούλου ενημέρωσε τη Ρένα Δούρου για την πρόθεσή της να διατηρήσει την έδρα και να παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται σε 12 μέλη, ξεπερνώντας τον αριθμό της Ελληνικής Λύσης.

Ο Διονύσης Καλαματιανός παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα και ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Snapshot powered by AI

Στον ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται η βουλευτική έδρα από την οποία παραιτήθηκε νωρίτερα σήμερα ο βουλευτής Ηλείας, Διονύσης Καλαματιανός.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η πρώτη επιλαχούσα Ζωή Αναστασοπούλου δε θα διατηρούσε την έδρα λόγω συμπόρευσής της με την ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να εκτιμηθεί ότι η έδρα θα περάσει στον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μάκη Μπαλαούρα.

Ωστόσο, όπως προέκυψε από δηλώσεις της κ. Αναστασοπούλου, η πρόθεσή της ήταν να διατηρήσει την έδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε επικοινωνία της κ. Αναστασοπούλου με την πρόεδρο της ΚΟ Ρένα Δούρου, όπου η νεοεκλεγείσσα βουλεύτρια, ενημέρωσε την κ. Δούρου ότι σκοπεύει να διατηρήσει την έδρα και να παραμείνει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει τον αριθμό των μελών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στους 12, με αποτέλεσμα να ξεπερνά την Ελληνική Λύση.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από την πίεση που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, ο Διονύσης Καλαματιανός γνωστοποίησε το πρωί την απόφασή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε και τη συμπόρευσή του με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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