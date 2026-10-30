Τσίπρας: «Η Ελλάδα χρειάζεται τον αντίπαλο πόλο στη δεξιά, όχι μια δύναμη συνδιαχείρισης»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η ΕΛΑΣ θα αποτελέσει ανάχωμα απέναντι στον φασισμό, την αδικία, την ακρίβεια και τη διαφθορά.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε την ανάγκη για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο που θα αντιπαρατίθεται στη δεξιά και όχι για μια δύναμη συνδιαχείρισης με τη Νέα Δημοκρατία.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση για μεροληπτική στάση υπέρ νεοναζιστικών ομάδων, ειδικά αναφερόμενος στην εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη.

Χαρακτήρισε νίκη του κινήματος αλληλεγγύης την απόσυρση του άρθρου 23 για τους servicers, που επιχείρησε να διευκολύνει πλειστηριασμούς χωρίς δικαστική απόφαση.

Ανακοίνωσε την οργανωτική ανάπτυξη της ΕΛΑΣ με φυσική παρουσία σε γειτονιές και χώρους εργασίας, καλώντας τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στο κόμμα. Snapshot powered by AI

Σαφές μήνυμα κατά της Ακροδεξιάς, αλλά και για την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από την Ηλιούπολη, ενώ αναφέρθηκε και στην απόσυρση του άρθρου 23 για τους servicers, κάνοντας λόγο για νίκη του κινήματος αλληλεγγύης.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης της επανεμφάνισης νεοναζιστικών ομάδων, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ, θα είναι το ανάχωμα απέναντι στον φασισμό και απέναντι στην αδικία, απέναντι στην ακρίβεια και απέναντι στη διαφθορά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του αναλαμβάνει μια «βαριά ιστορική ευθύνη».

Παράλληλα, περιέγραψε τον πολιτικό στόχο της ΕΛΑΣ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιδιώκει να λειτουργήσει ως συμπληρωματική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας.

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης. Όχι μια δύναμη διαχείρισης, όχι μια ακόμα δύναμη συνδιαχείρισης, αλλά τον αντίπαλο πόλο στη δεξιά, όχι συμπληρωματική δύναμη στη δεξιά αν χρειαστεί δεκανίκι μετά τις επόμενες εκλογές», σημείωσε.

«Δεν θα αφήσουμε τις γειτονιές έρμαιο των νεοναζιστικών ομάδων»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επέτρεψε την πραγματοποίησή της και ότι η αστυνομία στράφηκε εναντίον των πολιτών που διαδήλωναν.

«Δεν θα ανεχθούμε στάση μεροληπτική της κυβέρνησης απέναντι στους εγκληματίες, στους νεοναζί και στους φασίστες», τόνισε, απευθύνοντας προσωπική προειδοποίηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς, κάλεσε να μην επιτρέψουν «να φωλιάσει στις σχολικές αίθουσες το αυγό του φιδιού», τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής γνώσης, της κριτικής σκέψης και της δημοκρατικής παιδείας.

«Δεν θα αφήσουμε ξανά τις γειτονιές της Αθήνας ή οποιασδήποτε άλλης πόλης έρμαιο στις εγκληματικές ομάδες, στα τάγματα εφόδου, όπως έγινε πριν από 15 χρόνια», υπογράμμισε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μνήμη του Παύλου Φύσσα και του Σαχμάτ Λουκμάν.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα μέσα ενημέρωσης και στις δημοσκοπικές εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς βίας μέσω της υπερβολικής προβολής της.

«Νίκη των πολιτών» η απόσυρση του άρθρου 23

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην απόσυρση του άρθρου 23 από την κυβέρνηση, συνδέοντας την εξέλιξη με τις αντιδράσεις για τους πλειστηριασμούς και ειδικότερα με την υπόθεση ηλικιωμένης γυναίκας με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη.

«Η Ελλάδα του αγώνα, της αλληλεγγύης, είχε μια νίκη σήμερα», δήλωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να περάσει τη σχετική ρύθμιση χωρίς ουσιαστική δημόσια συζήτηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση επιχείρησε να διευκολύνει τους servicers και τα funds να προχωρούν σε πλειστηριασμούς και εξώσεις χωρίς δικαστική απόφαση, αλλά υποχώρησε μπροστά στις κοινωνικές αντιδράσεις.

«Ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης ξεδιπλώθηκε, και φόβισε αυτούς που μας κυβερνούν, και μόλις πριν από λίγο άρον-άρον απέσυραν το άρθρο 23», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι η εξέλιξη αναδεικνύει τη δυνατότητα των κοινωνικών κινητοποιήσεων να επηρεάζουν τις κυβερνητικές αποφάσεις, ενώ εκτίμησε ότι η κυβέρνηση υπολογίζει πλέον περισσότερο το πολιτικό κόστος ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

«Δύο Ελλάδες κάτω από τον ίδιο ήλιο»

Στο επίκεντρο της ομιλίας βρέθηκε και η διαφθορά, την οποία ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε με τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες και την οικονομική κατάσταση των πολιτών.

«Κάθε ευρώ που πηγαίνει στις τσέπες αυτών που λεηλατούν τον κόπο και τον ιδρώτα των δημιουργικών ανθρώπων, των έντιμων ανθρώπων αυτού του τόπου, είναι ένα ευρώ που λείπει από τα δημόσια σχολεία, από τα δημόσια νοσοκομεία», σημείωσε.

Περιγράφοντας την αντίθεση ανάμεσα στην κοινωνική πλειοψηφία και σε όσους, όπως υποστήριξε, επωφελούνται από τη διαφθορά, μίλησε για «δύο Ελλάδες κάτω από τον ίδιο ήλιο».

«Η μία είναι η Ελλάδα του μόχθου, της εντιμότητας, της δημιουργίας», είπε, αντιπαραβάλλοντάς την με την Ελλάδα «του κυρίου Χασάπη και του κυρίου Φραπέ και του κυρίου Κουλκουδίνα», με αναφορές στις αγροτικές επιδοτήσεις.

«Όταν μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, εμείς τους απαντάμε: στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε», πρόσθεσε.

Οργανώσεις της ΕΛΑΣ σε κάθε γειτονιά και χώρο δουλειάς

Πέρα από την κριτική στην κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε και την επόμενη φάση της οργανωτικής ανάπτυξης της ΕΛΑΣ, πέντε μήνες μετά την ίδρυσή της.

Όπως εξήγησε, μετά τον πρώτο κύκλο, που χαρακτηρίστηκε κυρίως από τη διαδικτυακή παρουσία, το κόμμα περνά πλέον στη συγκρότηση οργανώσεων και στη φυσική παρουσία στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας και στους χώρους όπου δραστηριοποιούνται οι νέοι.

«Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στην υβριδική διάσταση, δηλαδή και στη διαδικτυακή, αλλά και στη φυσική παρουσία», σημείωσε, επιμένοντας ότι τα στελέχη του κόμματος πρέπει να βρίσκονται δίπλα στους πολίτες, να ακούν τα προβλήματά τους και να συμβάλλουν στην αντιμετώπισή τους.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του κόμματος, με αφορμή τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη μικροφωνική εγκατάσταση της εκδήλωσης.

«Εμείς είμαστε εδώ χάρη στη στήριξη των εθελοντών, των μελών και των φίλων μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν δεν ακούγονται τα λόγια του, «σίγουρα ακούτε τη θέρμη της ψυχής».

Κλείνοντας, κάλεσε τους συγκεντρωμένους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην οργανωτική ανάπτυξη της παράταξης.

«Σας καλώ όλες και όλους να γίνετε η ΕΛΑΣ στη γειτονιά σας, η ΕΛΑΣ στον χώρο δουλειάς σας», σημείωσε, επιμένοντας ότι το κόμμα δεν πρέπει να περιοριστεί «σε κλειστά γραφεία και διαδρόμους».

Παράλληλα, συνέδεσε την επιδίωξη της πολιτικής αλλαγής με την ανάγκη αλλαγής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι δεν αρκεί μόνο η εναλλαγή των κομμάτων στην κυβέρνηση, αλλά απαιτούνται «ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις» για τη στήριξη της κοινωνίας.

«Σας καλώ, λοιπόν, να δώσουμε μαζί την όμορφη μάχη, ώστε αυτός ο χειμώνας να είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τόπο μας», κατέληξε.

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