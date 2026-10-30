«Κλείσ' το ρε πουλάκι μου το στόμα»: Η αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη σε γυναίκα που τη διέκοψε

Snapshot Η Ντόρα Μπακογιάννη αντέδρασε έντονα όταν μια γυναίκα την διέκοψε κατά τη συζήτηση για το νοσοκομείο Χανίων, λέγοντας «Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου».

Η βουλευτής χαρακτήρισε τη συζήτηση εποικοδομητική και διέψευσε ότι ήταν «σόου Άδωνι - Πολάκη».

Επισήμανε την ανάγκη για σημαντική χρηματοδότηση του νοσοκομείου, αναγνωρίζοντας όμως δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Διαβεβαίωσε ότι τα άμεσα προβλήματα του νοσοκομείου θα αντιμετωπιστούν έως τον Ιανουάριο.

Πρότεινε τη δημιουργία ενός «campus υγείας» σε έκταση 20 στρεμμάτων δίπλα στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Snapshot powered by AI

Έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα προβλήματα του νοσοκομείου Χανίων, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με πρωταγωνίστρια τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη.

Η ένταση προκλήθηκε όταν μία από τις παρευρισκόμενες, η οποία είχε προηγουμένως τοποθετηθεί στη συζήτηση, διέκοψε την παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη. Η βουλευτής αντέδρασε σε έντονο ύφος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή φράσεων μπροστά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Την ώρα που ανέπτυσσε τις σκέψεις της, μία γυναίκα από το ακροατήριο την διέκοψε, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

«Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό, κλείστο», απάντησε η Ντόρα Μπακογιάννη, με την παρευρισκόμενη να αντιδρά λέγοντας: «Σε ποιον μιλάτε έτσι;».

Η βουλευτής επανήλθε, λέγοντας: «Κλείστο, μιλάω».

Νωρίτερα, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε χαρακτηρίσει τη διαδικασία εποικοδομητική, σημειώνοντας ότι η συζήτηση απέδειξε πως δεν επρόκειτο για ένα «σόου Άδωνι - Πολάκη», όπως είχε αρχικά σχολιαστεί. Αναφερόμενη στις ανάγκες του νοσοκομείου, υπογράμμισε ότι θα επιθυμούσε να διατεθούν ακόμη και δύο δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή του, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί περιορισμοί.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι τα άμεσα προβλήματα της μονάδας υγείας αναμένεται να αντιμετωπιστούν μέσα στον Νοέμβριο ή, το αργότερο, έως τον Ιανουάριο. Έκανε, επίσης, αναφορά στην ανάγκη συμμετοχής και στήριξης από όσους επωφελούνται από τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ παρουσίασε την προοπτική δημιουργίας ενός «campus υγείας» σε έκταση περίπου 20 στρεμμάτων που βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του.

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