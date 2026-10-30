Η κυβέρνηση απέσυρε το άρθρο 23 για τους servicers μετά τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης και ΔΣΑ

Τι προέβλεπε το άρθρο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η κυβέρνηση απέσυρε το άρθρο 23 για τους servicers μετά τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης και ΔΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η κυβέρνηση απέσυρε το άρθρο 23 του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος μετά από έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του δικηγορικού κόσμου.
  • Το άρθρο 23 προέβλεπε ότι οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών θα είχαν χαρακτήρα εκτελεστού τίτλου, επιτρέποντας μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς προηγούμενη διαταγή πληρωμής.
  • Η αντιπολίτευση και οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστήριξαν ότι η διάταξη ευνοούσε τα funds και τους servicers εις βάρος των δανειοληπτών, περιορίζοντας τη δικαστική προστασία τους.
  • Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισαν να ζητούν περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προστασία των οφειλετών και την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
  • Οι δικηγορικοί σύλλογοι εξέφρασαν ικανοποίηση για την απόσυρση, τονίζοντας την ανάγκη διασφάλισης δικαστικής προστασίας και αμφισβητώντας την ακρίβεια του υπολοίπου των οφειλών.
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Στην απόσυρση του επίμαχου άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος προχώρησε η κυβέρνηση, μετά τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του δικηγορικού κόσμου, που κατήγγειλαν ότι η συγκεκριμένη διάταξη ευνοούσε τα funds και τους servicers εις βάρος των δανειοληπτών.

Την απόσυρση ανακοίνωσε την Παρασκευή, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, καλώντας παράλληλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου.

«Για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς, αποσύρουμε το άρθρο 23 και σας πετάμε το γάντι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, προσθέτοντας: «Θα ψηφίσετε τα υπόλοιπα άρθρα; Έχετε το θάρρος;».

Η κυβερνητική υποχώρηση ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά την υπεράσπιση της συγκεκριμένης διάταξης από πηγές του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υποστήριζαν ότι δεν περιοριζόταν η δικαστική προστασία των οφειλετών και ότι η κριτική που ασκούνταν ήταν αβάσιμη.

Τι προέβλεπε το άρθρο 23

Η διάταξη προέβλεπε ότι οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών θα αποκτούσαν χαρακτήρα εκτελεστού τίτλου, επιτρέποντας στους πιστωτές να προχωρούν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση διαταγής πληρωμής.

Σύμφωνα με τις ενστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η ρύθμιση θα διευκόλυνε τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς, περιορίζοντας τις δυνατότητες δικαστικής προστασίας των δανειοληπτών.

ΠΑΣΟΚ: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση

Για «άτακτη φυγή» της κυβέρνησης έκανε λόγο η υπεύθυνη ΚΤΕ Τραπεζών και Ιδιωτικού Χρέους του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης.

Όπως επισήμανε, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει τη διάταξη μετά τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης και των φορέων, ενώ είχε προηγηθεί το δημόσιο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για άμεση απόσυρσή της, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

Η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι η διάταξη ενίσχυε τη θέση των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, στερώντας από τους οφειλέτες στάδια δικαστικής προστασίας. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι είχε προηγηθεί προσπάθεια παρεμπόδισης της συμμετοχής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων στη διαδικασία ακρόασης των φορέων.

Πάντως, από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι η απόσυρση του άρθρου 23 δεν αρκεί, καθώς, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, εξακολουθούν να υπάρχουν διατάξεις που διαμορφώνουν μια ετεροβαρή σχέση μεταξύ πιστωτών και οφειλετών.

Το κόμμα καλεί εκ νέου τον πρόεδρο της Βουλής να φέρει προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

ΣΥΡΙΖΑ: Κερδήθηκε η μάχη μέσα και έξω από τη Βουλή

Για επιτυχία των αντιδράσεων τόσο εντός όσο και εκτός Κοινοβουλίου έκανε λόγο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, μετά την απόσυρση του άρθρου.

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να παραχωρήσει στους πιστωτές δυνατότητες που θα τους επέτρεπαν να προχωρούν σε εξώσεις χωρίς τις υφιστάμενες δικαστικές εγγυήσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η απόσυρση της διάταξης δεν σημαίνει και το τέλος των κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιμένει στην κατάργηση του σχεδίου «Ηρακλής» και στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Είχε προηγηθεί παρέμβασή του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά την οποία κατήγγειλε την απουσία των εκπροσώπων των servicers από την ακρόαση φορέων, παρότι είχαν αποδεχθεί τη σχετική πρόσκληση, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους προσβλητική προς το Κοινοβούλιο.

ΕΛΑΣ: Η απόσυρση δεν σβήνει τις κυβερνητικές ευθύνες

Για κυβερνητική υποχώρηση μπροστά στις αντιδράσεις έκανε λόγο και η ΕΛΑΣ, με ανακοίνωση του τομεάρχη Στεγαστικής Πολιτικής, Δημήτρη Λυρίτση.

«Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και μόλις αυτή αποκαλύφθηκε τράπηκε σε άτακτη φυγή», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την απόσυρση στην πίεση που ασκήθηκε από τον δικηγορικό κόσμο, τους φορείς και την αντιπολίτευση.

Η ΕΛΑΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να περάσει τη διάταξη χωρίς την απαιτούμενη δημοσιότητα και ότι απέκλεισε από την ακρόαση φορέων την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αναδίπλωση δεν αναιρεί τον αρχικό προσανατολισμό της ρύθμισης, ο οποίος, κατά την εκτίμησή της, ήταν η ενίσχυση των εξουσιών των funds και των servicers.

Ο Δημήτρης Λυρίτσης σημείωσε ακόμη ότι για την ΕΛΑΣ το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ενδέχεται να επιχειρηθεί επαναφορά αντίστοιχης διάταξης στο μέλλον και προαναγγέλλοντας συνέχιση των παρεμβάσεων για την προστασία των δανειοληπτών.

Ικανοποίηση στον δικηγορικό κόσμο

Την ικανοποίησή του για την απόσυρση του άρθρου εξέφρασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμέσως μετά την ανακοίνωση της κυβερνητικής απόφασης, συνεχάρη τον δικηγορικό κόσμο για την αντίδρασή του, επισημαίνοντας ότι «μόνος χαμένος αγώνας, είναι αυτός που δε δόθηκε».

Υπενθυμίζεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας είχε ζητήσει την άμεση απόσυρση του άρθρου 23, επισημαίνοντας ότι με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη μια ιδιωτική σύμβαση αποκτούσε ισχύ εκτελεστού τίτλου, παρακάμπτοντας τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι είχαν επίσης θέσει ζήτημα ως προς τον προσδιορισμό του πραγματικού υπολοίπου της οφειλής και τις δυνατότητες άμυνας των δανειοληπτών απέναντι σε ενδεχόμενες καταχρηστικές πρακτικές.

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