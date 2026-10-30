Πλειστηριασμοί: Αποσύρεται το άρθρο 23 - Μαρκόπουλος: «Ασυδοσία από τα funds τέλος»

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει καταθέσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επιβολή κανόνων στους servicers

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Πλειστηριασμοί: Αποσύρεται το άρθρο 23 - Μαρκόπουλος: «Ασυδοσία από τα funds τέλος»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Το άρθρο 23 αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
  • Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και ο περιορισμός της ασυδοσίας των funds και servicers μέσω επιβολής κανόνων.
  • Η αντιπολίτευση είχε ζητήσει την απόσυρση του άρθρου 23, υποστηρίζοντας ότι παρακάμπτει τη δικαστική διαδικασία.
  • Η κυβέρνηση κάλεσε τα κόμματα να στηρίξουν τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου για κοινή πολιτική δράση υπέρ των δανειοληπτών.
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Στην απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε από τη Βουλή ο υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση: «Για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς, αποσύρουμε το άρθρο 23 και σας πετάμε το γάντι. Θα ψηφίσετε τα υπόλοιπα άρθρα; Έχετε το θάρρος;».

Ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους και ο περιορισμός της ασυδοσίας των funds και των servicers, ενώ κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επικεντρώθηκαν σε μία συγκεκριμένη διάταξη, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις, αντί να συμβάλουν στη συζήτηση επί της ουσίας.

«Κάποιοι άλλοι δίνουν μάχη εντυπώσεων. Εμείς δίνουμε μάχη ουσίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει καταθέσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επιβολή κανόνων στους servicers.

«Ασυδοσία από τα funds τέλος. Μπαίνουν κανόνες», ανέφερε ο υφυπουργός, καλώντας τα κόμματα να αφήσουν στην άκρη τις μικροκομματικές σκοπιμότητες και να στηρίξουν τις υπόλοιπες διατάξεις, τις οποίες παρουσίασε ως μια ευκαιρία για κοινή πολιτική δράση προς όφελος των δανειοληπτών.

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