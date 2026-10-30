Τσίπρας: Το πρώτο νομοσχέδιο της ΕΛΑΣ για τους ντελιβεράδες – Τι θα προβλέπει

«Γιατί εμείς έχουμε το νου μας στο παιδί… "που έχει φύγει" για να μας εξυπηρετήσει», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας τους εργαζόμενους στον κλάδο ως «το σύγχρονο πρεκαριάτο»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας: Το πρώτο νομοσχέδιο της ΕΛΑΣ για τους ντελιβεράδες – Τι θα προβλέπει
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την προετοιμασία νομοσχεδίου για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των διανομέων.
  • Το νομοσχέδιο προβλέπει διαφάνεια στους αλγόριθμους ψηφιακών πλατφορμών και κατοχύρωση τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας.
  • Προτείνεται η κατάργηση της εργολαβικής εργασίας και η απευθείας πρόσληψη από τις πλατφόρμες.
  • Θα επαναφερθεί η προστασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και θα ενισχυθούν μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Οι διανομείς επισημαίνεται ότι εργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες, συχνά θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.
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Την προετοιμασία νομοσχεδίου για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των διανομέων ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας πέντε βασικές παρεμβάσεις για τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με σχετικό βίντεο, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρεται στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες διανομής, επισημαίνοντας ότι συχνά εργάζονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με χαμηλές αμοιβές.

«Ακούμε συχνά το "έχει φύγει το παιδί" για να φέρει την παραγγελία, αλλά κανείς δεν προσθέτει "παίζοντας τη ζωή του κορώνα γράμματα" και δουλεύοντας σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για ψίχουλα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει, έπειτα από συνάντηση με εκπροσώπους των διανομέων, η ΕΛΑΣ δεσμεύτηκε να ετοιμάσει το πρώτο της νομοσχέδιο, το οποίο θα αφορά «τα εργασιακά δικαιώματα του σύγχρονου πρεκαριάτου», με επίκεντρο τον κλάδο των ντελιβεράδων.

Οι πέντε παρεμβάσεις που προτείνει

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, το νομοσχέδιο που προετοιμάζεται θα προβλέπει:

-Διαφάνεια και έλεγχο στους αλγόριθμους των ψηφιακών πλατφορμών που καθορίζουν τις παραγγελίες, τις προσλήψεις, τις απολύσεις και την αξιολόγηση των εργαζομένων.

-Δυνατότητα κατοχύρωσης τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας στις πλατφόρμες διανομής.

-Κατάργηση των εργολάβων και της εργολαβικής εργασίας, με απευθείας προσλήψεις αποκλειστικά από τις πλατφόρμες.

-Πλήρη επαναφορά της προστασίας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

-Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με κατοχύρωση της κάλυψης από εργατικά ατυχήματα.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει ότι οι διανομείς μεταφέρουν καθημερινά φαγητό, καφέ, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης, επισημαίνοντας πως «κάθε μέρα πάνω σε δύο ρόδες μεταφέρουν όλη μας τη ζωή θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, σημειώνει: «Γιατί εμείς έχουμε το νου μας στο παιδί… "που έχει φύγει" για να μας εξυπηρετήσει».

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