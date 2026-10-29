Αβραμόπουλος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και με Τσίπρα - Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα

Snapshot Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τάσσεται υπέρ πολιτικών συνεργασιών μετά τις εκλογές για αποφυγή κυβερνητικής αστάθειας.

Δεν αποκλείει συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ ή ακόμη και με τον Αλέξη Τσίπρα, αν το απαιτήσουν τα εκλογικά αποτελέσματα.

Θεωρεί ότι οι αποκλεισμοί συνεργασιών έχουν οδηγήσει σε πολιτικές περιπέτειες και πρέπει να αποφεύγονται.

Αποφεύγει να αξιολογήσει την πολιτική επανατοποθέτηση (rebranding) του Αλέξη Τσίπρα, καθώς δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα στην πράξη. Snapshot powered by AI

Υπέρ της αναζήτησης ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων, προκειμένου να αποφευχθεί ένα ενδεχόμενο κυβερνητικής αστάθειας, εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο ACTION 24.

«Δεν θα ήμουν αρνητικός την επόμενη ημέρα των εκλογών να δω όλα τα πολιτικά κόμματα επιτέλους να συμφωνούν για να μην διολισθήσουμε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο σε πολιτική αστάθεια» είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ενδεχόμενο συνεργασιών σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.

Έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν αναφέρεται στα ακραία πολιτικά κόμματα, «αλλά στις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις».

Ερωτηθείς για ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, o κ. Αβραμόπουλος απάντησε ότι δεν αποκλείει κανένα σενάριο.

Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν απέκλεισε ακόμη και μια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, κληθείς να απαντήσει για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασίας της ΝΔ με τον Αλέξη Τσίπρα, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός συνεργάστηκε με τη Δεξιά. «Θα δίσταζε να συνεργαστεί με την Κεντροδεξιά», διερωτήθηκε και προσέθεσε:

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Οι αποκλεισμοί και οι αφορισμοί μάς έχουν οδηγήσει σε περιπέτειες».

Τι είπε για το rebranding Τσίπρα

Ο κ. Αβραμόπουλος ρωτήθηκε και για την προσπάθεια πολιτικής επανατοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα και κατά πόσον το εγχείρημα του λεγόμενου rebranding έχει αποδώσει.

Απέφυγε να προχωρήσει σε αξιολόγηση, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί ακόμη να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα, καθώς η νέα πολιτική προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη.

«Δεν το ξέρω, καθώς δεν έχει δοκιμαστεί» απάντησε χαρακτηριστικά.

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