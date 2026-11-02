Τσίπρας: «Αρχιερέας της διαφθοράς ο Μητσοτάκης»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αρχιερέα της διαφθοράς» και επέκρινε τη διαχείριση της ΑΑΔΕ και τη διαφθορά στον φοροελεγκτικό μηχανισμό.

Κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση διευκόλυνε την μεταβίβαση κόκκινων δανείων σε funds εις βάρος των δανειοληπτών και αμφισβήτησε τα συμφέροντα πίσω από την απόσυρση του άρθρου 23.

Τόνισε τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των χαμηλών ελληνικών μισθών και των υψηλών ευρωπαϊκών τιμών, επισημαίνοντας την επιβάρυνση των νοικοκυριών από την ακρίβεια παρά τα υψηλά κέρδη των τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για συνεργασία με τον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη και τους Σπαρτιάτες, τους χαρακτήρισε «συνεταίρους» της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε την ανάγκη καταδίκης του φασισμού.

Ζήτησε αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής με επιστροφή σε μια «πολυδιάστατη ενεργητική πολιτική» και την υιοθέτηση νέας εθνικής πυξίδας για την Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό BEST, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για τη διαφθορά, τη διαχείριση των υποθέσεων φοροδιαφυγής, την πολιτική απέναντι στοδανειολήπτες και την ακρίβεια.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς», θυμίζοντας ουσιαστικά την κατηγορία που συνήθιζε να εκτοξεύει κατά του Κώστα Σημίτη ο Κώστας Καραμανλής, ενώ έθεσε ευθέως ζήτημα κυβερνητικών ευθυνών για τη λειτουργία της ΑΑΔΕ και την παραμονή του Γιώργου Πιτσιλή στην ηγεσία της.

«Η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά» – Βολές για Πιτσιλή και ΑΑΔΕ

«Η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της για τις υποθέσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

«Την ώρα που βουλιάζει η βάρκα από τη διαφθορά, ο κύριος Μητσοτάκης πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί. Όμως το κάνει τόσο άτσαλα που γίνεται ακόμα πιο εμφανές πόσο ανερμάτιστος είναι και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνησή του», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση της επιχείρησης «Χωριάτικο» και στα δημοσιεύματα περί χρηματισμού 25 στελεχών της ΑΑΔΕ. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ήδη ενημερώσει την ηγεσία της Αρχής από τον Ιούνιο του 2025, καταθέτοντας μάλιστα προτάσεις για την αντιμετώπιση της υπόθεσης.

«Επτά χρόνια τώρα αυτές οι υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής γιατί δεν αναδεικνύονται;», διερωτήθηκε, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανανέωσε τη θητεία του Γιώργου Πιτσιλή για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Συνέδεσε, μάλιστα, τη λειτουργία της ΑΑΔΕ με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας το ερώτημα πώς μία Αρχή που, κατά τον ίδιο, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής και διαφθοράς θα διαχειριστεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει την κυβέρνηση.

Funds και άρθρο 23: «Για λογαριασμό ποιανού δουλεύουν;»

Στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με τις νομοθετικές παρεμβάσεις της διευκόλυνε τα funds και τους servicers εις βάρος των δανειοληπτών.

Απαντώντας στην κριτική για τις νομοθετικές ρυθμίσεις του 2015, υποστήριξε ότι μέχρι την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου «δεν πέρασε ούτε ένα ευρώ στα funds από τις τράπεζες», καθώς, όπως είπε, υπήρχε αυστηρό πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι από τον Δεκέμβριο του 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέτρεψε τη μαζική μεταβίβαση κόκκινων δανείων, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, μέσα σε τρία χρόνια να μεταβιβαστεί το 97% των δανείων από τις τράπεζες στα funds.

Αναφερόμενος στην απόσυρση του επίμαχου άρθρου 23, κατηγόρησε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ότι παρουσίαζε τη ρύθμιση ως ευνοϊκή για τους δανειολήπτες, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, διευκόλυνε τις διαδικασίες πλειστηριασμών.

«Απέσυραν το άρθρο 23. Μας είπαν ποιος τους υπαγόρευσε να το νομοθετήσουν, να το φέρουν στη Βουλή; Για λογαριασμό ποιανού δουλεύουν; Ποια συμφέροντα εξυπηρετούν;», αναρωτήθηκε.

«Μισθοί Βουλγαρίας και Ρουμανίας, τιμές Γαλλίας και Γερμανίας»

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και στη μεγάλη απόσταση μεταξύ ελληνικών μισθών και ευρωπαϊκών τιμών.

«Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας, αλλά τιμές Γαλλίας και Γερμανίας», δήλωσε, επικαλούμενος στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τις 40.000 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα περιορίζεται στις 18.000 ευρώ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι την ώρα που η κοινωνική πλειοψηφία επιβαρύνεται από την ακρίβεια, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι τράπεζες καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία.

Ειδικά για τις τράπεζες, ανέφερε ότι παρουσιάζουν κέρδη ύψους 4,5 δισ. ευρώ και διανέμουν μερίσματα 2,8 δισ. ευρώ, καταγγέλλοντας τη φορολογική μεταχείρισή τους σε σύγκριση με τις μικρές επιχειρήσεις.

Αιχμές για Κασιδιάρη και Σπαρτιάτες

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι «παίζει παιχνίδι» με τον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη, συνδέοντας την πολιτική παρουσία των Σπαρτιατών με την κοινοβουλευτική στήριξη που, όπως υποστήριξε, παρείχαν βουλευτές τους σε σημαντικές κυβερνητικές επιλογές.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό, στις εργασιακές ρυθμίσεις και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χαρακτηρίζοντας τους Σπαρτιάτες «συνεταίρους» της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο φασισμός πρέπει να ξαναμπεί βαθιά μέσα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη οφείλει να αποτελέσει «ένα δημοκρατικό ανάχωμα στην αναβίωση του ναζισμού και του φασισμού στον τόπο μας».

Εξωτερική πολιτική: «Χρειάζεται νέα εθνική πυξίδα»

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική και στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δόγματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει οδηγήσει τη χώρα σε σημαντικές υποχωρήσεις και ήττες.

Ζήτησε την επιστροφή στην πολιτική της «πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής», την οποία χαρακτήρισε διαχρονική εθνική γραμμή από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε τις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κώστα Σημίτη, του Κώστα Καραμανλή, του Γιώργου Παπανδρέου και τη δική του, επισημαίνοντας ότι, παρά τις επιμέρους διαφορές, διατηρούσαν έναν κοινό στρατηγικό προσανατολισμό.

«Απαιτείται μία νέα εθνική πυξίδα, μία άλλη στρατηγική για την εξωτερική πολιτική», υπογράμμισε.

Παύλος Μαρινάκης: Η μνήμη του κ. Τσίπρα μπορεί να είναι επιλεκτική. Το παρελθόν του, όμως, ούτε ξεχνιέται, ούτε διαγράφεται από τη μνήμη του ελληνικού λαού

«Επειδή ακούσαμε τον κ. Τσίπρα να απορεί, σαν να προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση, για το τι έχει κάνει η Κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια στη μάχη κατά της διαφθοράς, τον καλούμε να παρακολουθήσει αύριο την εκδήλωση για τον απολογισμό δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Εκεί θα διαπιστώσει ότι η ΔΑΟΕ, που τόσο λοιδορήθηκε από την αντιπολίτευση, έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις, προχωρώντας σε 3.254 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 814 οδήγησαν σε προφυλακίσεις.

Παράλληλα, μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, αυτή η Κυβέρνηση ήταν που ενίσχυσε τον ρόλο της ΑΑΔΕ, η οποία διενεργεί κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους. Μόνο κατά τα έτη 2024 και 2025 πραγματοποίησε συνολικά περισσότερους από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους, βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Επιπλέον, αυτή η Κυβέρνηση ήταν που άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα, αυστηροποιώντας τις ποινές για αδικήματα όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η δωροδοκία, η ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα βαριά κακουργήματα».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε: «Εμείς, πάλι, απορίες δεν έχουμε για τα «πεπραγμένα» του κ. Τσίπρα. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει στα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε, προφανώς επειδή ήταν απασχολημένος με το «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», το οποίο, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου, ήταν να κρατήσει τη Βουλή ανοιχτή, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, προκειμένου να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα, μειώνοντας τις ποινές για ορισμένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα, με αποτέλεσμα να αποφυλακιστούν νωρίτερα καταδικασμένοι για βαριά αδικήματα.

Τέλος, το πολιτικό θράσος του κ. Τσίπρα ξεπέρασε για πολλοστή φορά κάθε όριο στη σημερινή του συνέντευξη. Έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει την Κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα ναζιστικά μορφώματα που δρούσαν ως εγκληματική οργάνωση. Και αυτό, όταν ο ίδιος, επί 4,5 χρόνια, δεν έβρισκε αίθουσα για να διεξαχθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής και, αργότερα, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο που εισηγήθηκε η Κυβέρνηση, βάσει του οποίου ο 'Αρειος Πάγος έχει τη δυνατότητα να αποκλείει από τις εκλογές όσους έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η μνήμη του κ. Τσίπρα μπορεί να είναι επιλεκτική. Το παρελθόν του, όμως, ούτε ξεχνιέται, ούτε διαγράφεται από τη μνήμη του ελληνικού λαού».

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