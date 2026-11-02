Τσίπρας: «Η Ελλάδα της εντιμότητας θα νικήσει την Ελλάδα της διαφθοράς»

Επίθεση στην κυβέρνηση και κάλεσμα για πολιτική αλλαγή από τον Αλέξη Τσίπρα σε άρθρο του σε εφημερίδα της Μεσσηνίας με αφορμή την περιοδεία του στην Καλαμάτα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας: «Η Ελλάδα της εντιμότητας θα νικήσει την Ελλάδα της διαφθοράς»
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας καταγγέλλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για διαφθορά, ακρίβεια και κακή λειτουργία του κράτους, καλώντας σε πολιτική αλλαγή.
  • Υποστηρίζει την ύπαρξη δύο Ελλάδων, της εντιμότητας και της διαφθοράς, και αναφέρει ονομαστικά πρόσωπα που συνδέει με υποθέσεις διαφθοράς.
  • Κατηγορεί την κυβέρνηση για προστασία μεγάλων συμφερόντων, ενίσχυση funds εις βάρος δανειοληπτών, υπερπλεονάσματα, συγκέντρωση εξουσίας και υπονόμευση των νέων.
  • Υπογραμμίζει ότι κατά τη δική του διακυβέρνηση η χώρα βγήκε από τα μνημόνια χωρίς σκάνδαλα και προειδοποιεί ότι νέα τετραετία της ΝΔ θα αποκλείσει τη λογοδοσία για διαφθορά.
  • Ζητά τη συγκρότηση ισχυρής προοδευτικής παράταξης ως αντίπαλο δέος στη ΝΔ, με ορίζοντα το 2030 για μια Ελλάδα με δικαιοσύνη, αξιοκρατία και προοπτική για τη νέα γενιά.
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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη διαφθορά, την ακρίβεια και τη λειτουργία του κράτους εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, με άρθρο του στην εφημερίδα «Ελευθερία» της Μεσσηνίας, με αφορμή τη σημερινή παρουσία του στην Καλαμάτα. Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για τη συγκρότηση μιας ισχυρής προοδευτικής παράταξης, με στόχο την εκλογική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ περιγράφει την ύπαρξη «δύο Ελλάδων»: εκείνης της εργασίας, του μόχθου και της παραγωγής και εκείνης της «λαμογιάς, της διαφθοράς και της διαπλοκής», η οποία, όπως υποστηρίζει, έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Προχωρά μάλιστα σε ονομαστικές αναφορές στον «Φραπέ», τον «Χασάπη», τον Κουλκουδίνα, τον «Χωριάτικο», αλλά και στους κ. Λιόλιο, Μπεκίρη και Δημητριάδη, συνδέοντάς τους με υποθέσεις που, κατά τον ίδιο, αποτυπώνουν τη διαφθορά και τις σχέσεις με τον κυβερνητικό μηχανισμό.

Οι πέντε κατηγορίες κατά της κυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας καταλογίζει στην κυβέρνηση πέντε βασικές πολιτικές επιλογές: την προστασία των μεγάλων συμφερόντων απέναντι στην ακρίβεια, την ενίσχυση της ισχύος των funds εις βάρος των δανειοληπτών, τη συσσώρευση υπερπλεονασμάτων που επιστρέφονται εν μέρει μέσω επιδομάτων, τη συγκέντρωση της εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου και την υπονόμευση της προοπτικής των νέων να ζήσουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές.

Αναφέρεται επίσης στην περίοδο της διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα και την οδήγησε εκτός μνημονίων. «Τα λεφτά που πήραμε τα βάλαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα βάλαμε στις τσέπες μας. Δεν τα κάναμε μίζες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη νέα τετραετία της Νέας Δημοκρατίας θα αποκλείσει τη λογοδοσία για υποθέσεις διαφθοράς, δεσμευόμενος ότι «αυτοί που τσαλαπάτησαν το κράτος δικαίου και τη Δικαιοσύνη θα λογοδοτήσουν».

Κάλεσμα για πολιτική υπέρβαση και ενίσχυση της ΕΛΑΣ

Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο Αλέξης Τσίπρας απορρίπτει τη λογική μιας προοδευτικής δύναμης που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη Νέα Δημοκρατία, ζητώντας τη συγκρότηση ενός ισχυρού αντίπαλου πόλου στη Δεξιά και όχι ενός «δεκανικιού» της μετά τις εκλογές.

«Έχει έρθει η ώρα για μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση», υπογραμμίζει, προσδιορίζοντας ως αφετηρία της μια νέα πολιτική ενότητα που «θα συναντηθεί στην κάλπη της ΕΛΑΣ».

Τέλος, θέτει ως ορίζοντα το 2030, όταν συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, ζητώντας η επέτειος να αποτελέσει αφετηρία για μια χώρα με περισσότερη δικαιοσύνη, αξιοκρατία και προοπτική για τη νέα γενιά.

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