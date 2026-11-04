Κυβερνητικές πηγές κατά Τσίπρα: «Το rebranding εξελίσσεται σε πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο»

Snapshot Κυβερνητικές πηγές καταδικάζουν τη φράση «να το βουλώσει» στην ανακοίνωση Τσίπρα ως ενδεικτική αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει το rebranding του Τσίπρα ως «πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο» με «χυδαία φρασεολογία».

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ συγκρίνεται με πρακτικές φίμωσης πολιτικών αντιπάλων «εποχών αλήστου μνήμης».

Οι κυβερνητικές πηγές καλούν τον Τσίπρα να ζητήσει εξηγήσεις από τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή για θέματα της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Επισημαίνουν την κριτική Κοντονή στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα το 2019, που είχε χαρακτηρίσει «ακραίο σημείο διαπλοκής». Snapshot powered by AI

Σε υψηλούς τόνους απαντούν κυβερνητικές πηγές στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την ανακοίνωσή του για την ΕΛ.ΑΣ., ασκώντας σκληρή κριτική τόσο στο ύφος όσο και στο περιεχόμενό της. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής αντίδρασης βρίσκεται η φράση «να το βουλώσει», την οποία οι πηγές χαρακτηρίζουν ενδεικτική της πολιτικής στάσης του πρώην πρωθυπουργού.

«Τελικά το "rebranding" εξελίσσεται σε ένα πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο για τον κ. Τσίπρα», αναφέρουν χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανές ύφος» και «χυδαία φρασεολογία» στην ανακοίνωσή του.

Οι ίδιες πηγές εστιάζουν ιδιαίτερα στην προτροπή προς την κυβέρνηση να «το βουλώσει», θέτοντας ζήτημα δημοκρατικής συμπεριφοράς. «Ένα κόμμα, που θέλει να δηλώνει ότι ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, καλεί μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να το "βουλώσει"», σημειώνουν, για να προσθέσουν ότι η συγκεκριμένη στάση παραπέμπει σε πρακτικές φίμωσης πολιτικών αντιπάλων.

«Επειδή δεν τους αρέσουν αυτά που ακούν, λένε στους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι "απαγορεύεται να ομιλούν"», αναφέρουν χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για αντιδημοκρατικές πρακτικές «εποχών αλήστου μνήμης».

Η κυβερνητική απάντηση δεν περιορίζεται στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ΕΛ.ΑΣ., αλλά επεκτείνεται και στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με ειδική αναφορά στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή.

«Μόλις ηρεμήσει ο κ. Τσίπρας, ας καλέσει τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή [...] για να του δώσει όλες τις λεπτομέρειες», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές.

Επικαλούνται, μάλιστα, τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος είχε ασκήσει έντονη κριτική στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα το 2019, κάνοντας λόγο για «ακραίο σημείο διαπλοκής» και καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις.

ΕΛΑΣ: «Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το»

Νωρίτερα, η ΕΛΑΣ σε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, σημείωνε ότι «οι επιθέσεις της κυβέρνησης έχουν ξεπεράσει τα όρια».

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας».

Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι σε αυτό το πλαίσιο, είναι λογικό ο πρώτος και κύριος στόχος του πρωθυπουργού να είναι ο Αλέξης Τσίπρας επειδή «η εντιμότητά του είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους. Γιατί για χρόνια τον «ψάχνουν» και δεν μπορούν να βρουν ούτε μια σκιά υποψίας. Γιατί έχουν δίκιο να τον θεωρούν ως απειλή για τις μέρες της αφθονίας τους». Όπως αναφέρει, στόχος του πρωθυπουργού είναι «να εμφανίσει τον αντίπαλό του καθ’ εικόνα και ομοίωση της διαφθοράς του».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ στρέφεται κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι «ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του.Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατίρι».

«Δεν θα μας παρασύρουν στον βούρκο τους. Θα επιμείνουμε στο ερώτημα, για το οποίο πετούν τη μπάλα στην εξέδρα: Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες. 24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε; Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή», τονίζει η ανακοίνωση και συνεχίζει λέγοντας ότι «ως εκ τούτου το βουλώνετε.Βουλώστε το, λοιπόν. Για το δικό σας καλό τουλάχιστον, αφού για το καλό της ομαλότητας και της χώρας αδιαφορείτε».

«Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα» Συνεχίζοντας την ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τονίζει ότι «όσο επιμένετε στη λάσπη, τόσο θα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι στο τέλος της θητείας σας επιχειρείτε να εκτρέψετε την πολιτική αντιπαράθεση και τη χώρα στον κατήφορο της ανηθικότητας και της σήψης σας. Δεν πρόκειται ούτε εμείς, ούτε οι δημοκρατικές δυνάμεις, ούτε οι ανήσυχοι πολίτες, να το επιτρέψουμε».

«Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα. Θα σας ταράξουμε στην αποφασιστική αντίθεση στην ακρίβεια, την προκλητική κοινωνική αδικία, την υπονόμευση της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, που παράγει η προσήλωσή σας στα προνόμια του πλούτου και τα καρτέλ και η αδιαφορία σας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», τονίζει η ανακοίνωση και καταλήγει σε ακόμη πιο επιθετικό ύφος:

«Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ούτε ένα απέραντο Χωριάτικο, ούτε ζυμάρι για Pizza Fan, ούτε και πεδίο πλουτισμού των Φραπέδων. Ούτε βέβαια το κυνοτροφείο που επιδιώκετε. Τη λάσπη σας θα τη λουστείτε. Γιατί οι πολίτες δεν γαβγίζουν. Γνωρίζουν και ψηφίζουν…»

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