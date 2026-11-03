Μητσοτάκης: «Ο Τσίπρας οφείλει να απαντήσει ποια γραμμάτια εξαργύρωσε»

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει αντιμετωπίσει υποθέσεις εκατομμυρίων ευρώ με έργα

Μιχάλης Παπαδάκος

Μητσοτάκης: «Ο Τσίπρας οφείλει να απαντήσει ποια γραμμάτια εξαργύρωσε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Κυριάκος Μηττάκης τόνισε ότι η αντιμετώπιση υποθέσεων διαφθοράς απαιτεί πολυετή έρευνα και πολιτική βούληση.
  • Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει αντιμετωπίσει υποθέσεις εκατομμυρίων ευρώ με έργα.
  • Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για τον νόμο Παρασκευόπουλου του 2015, που οδήγησε στην αποφυλάκιση κρατουμένων.
  • Ζήτησε από τον Τσίπρα να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοικτή το 2019 και ποια «γραμματία» εξαργύρωσε.
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Στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Alpha Radio, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων στους έμμεσους φόρους, επισημαίνοντας ότι μεγαλύτερες παρεμβάσεις στον ΦΠΑ θα δημιουργούσαν δημοσιονομικό κενό.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για τον νόμο Παρασκευόπουλου και την παραμονή της Βουλής σε λειτουργία το 2019, ενώ σχολίασε και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η πιθανότητα νέας πολεμικής έντασης στον Περσικό Κόλπο και οι συνέπειές της στην ακρίβεια.

Αναφερόμενος στο αίτημα κοινωνίας και αγοράς για μεγαλύτερες μειώσεις στον ΦΠΑ, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «θα δημιουργούσε τρύπα στα δημοσιονομικά». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «έχουμε κάνει μειώσεις και θέλουμε να προχωρήσουμε και σε άλλες».

Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου

Υπήρχε μια στρέβλωση στα προϊόντα περιόδου, ήταν στο 24%, υπάρχουν κορίτσια που δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13% - είναι κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης Έχω ζητήσει επίσης να εξεταστούν προγράμματα παροχής προϊόντων περιόδου σε σχολεία για κορίτσια σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη Θα έχει ισχύ από 01/01/2027» αποκάλυψε ο κ. Μητσοτάκης.

Για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σχολίασε ότι «οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μεγάλο βάθος. Η όποια αλλαγή στον Κογκρέσο δεν θα τις επηρεάσει» είπε χαρακτηριστικά, και τόνισε ότι υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση σε ό,τι αφορά στην κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. «Προετοιμαζόμαστε για την πιθανότητα για νέα πολεμική ένταση στον Κόλπο - μια επανέναρξη τέτοιων επιχειρήσεων δεν θα βοηθήσει στην ακρίβεια - για αυτό εμείς βάζουμε αναχώματα» τόνισε.

Ποια γραμμάτια εξαργύρωσε ο Τσίπρας;

Ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε εξάλλου στις υποθέσεις διαφθοράς και την αντιμετώπιση των αποκαλούμενων «μεγάλων ψαριών», την πολιτική βούληση για την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και στις αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για τον νόμο Παρασκευόπουλου και την παραμονή της Βουλής σε λειτουργία το 2019.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τέτοιες υποθέσεις απαιτούν πολυετή έρευνα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, αλλά και πολιτική βούληση, ενώ απάντησε στην κριτική προτάσσοντας τις υποθέσεις εκατομμυρίων που, όπως είπε, έχουν αντιμετωπιστεί επί της διακυβέρνησής του.

«Αυτές οι υποθέσεις δουλεύονται από τις κρατικές Αρχές πολλά χρόνια, χρειάζεται όμως και πολιτική βούληση. Να τι γίνεται με τους μεγάλους, υποθέσεις εκατομμυρίων που αντιμετωπίστηκαν - εμείς απαντούμε με το έργο μας.

Ο Τσίπρας το μόνο που έκανε ήταν το 2015 να ψηφίσει το νόμο Παρασκευόπουλου που έβγαλε τον κόσμο από τις φυλακές και κράτησε ανοικτή τη Βουλή για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα.

Οφείλει να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοικτή και ποια γραμμάτια εξαργύρωσε» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

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