Άδωνις κατά Τσίπρα: «Δεν τσιμπάω, κάνε φασαρία μόνος σου, σε βλέπω 3ο όπως το πας…»

Ανάρτηση για την επίσκεψη Αλέξη Τσίπρα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας έκανε ο υπουργός Υγείας

Ελένη Ευστρατίου

Άδωνις κατά Τσίπρα: «Δεν τσιμπάω, κάνε φασαρία μόνος σου, σε βλέπω 3ο όπως το πας…»
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  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην επίσκεψη και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.
  • Ο Τσίπρας κατήγγειλε την κυβέρνηση για απαξίωση του ΕΣΥ και σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι αρμόδιος υπουργός είναι ο Γεωργιάδης.
  • Ο Γεωργιάδης απάντησε ότι ο Τσίπρας επιτίθεται σε αυτόν για να ανεβάσει τις δημοσκοπήσεις και τόνισε ότι έχει δημιουργηθεί νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο που ο Τσίπρας δεν ανέδειξε.
  • Ο υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε ειρωνικό ύφος, υποστηρίζοντας ότι το ΕΣΥ δεν είχε προβλήματα επί διακυβέρνησης Τσίπρα και κατέληξε λέγοντας ότι δεν θα απαντήσει στις προκλήσεις του.
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Κατά του Αλέξη Τσίπρα και την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας καταφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο υπουργός κ. Γεωργιάδης αναδημοσίευσε βίντεο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο επισκέφτηκε το νοσοκομείο στην Καλαμάτα και μίλησε με εργαζόμενους και εργαζόμενες υγειονομικούς, που αναφέρθηκαν σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ανάμεσα σε όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, ήταν και πως «η απαξίωση της κυβέρνησης για το ΕΣΥ αποτυπώνεται και μόνο στο γεγονός ότι τρία χρόνια τώρα έχει επιλεχθεί ως αρμόδιος υπουργός ο Άδωνις Γεωργιάδης».

Στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι ο κ. Τσίπρας επιλέγει να τα βάλει μαζί του προκειμένου να ανέβει στις δημοσκοπήσεις. Αναφέρει μάλιστα ότι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει δημιουργηθεί μία ολόκληρη πτέρυγα, την οποία επέλεξε να μην προβάλλει, αναφέροντας με ειρωνεία ότι κατά τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα «δεν υπήρχε καμία φθορά σε κανένα Νοσοκομείο και παντού είχαμε προσωπικό».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «δεν τσιμπάω κάνε φασαρία μόνος σου σε βλέπω πλέον τρίτο όπως το πας».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Κοιτάξτε τώρα τί σκέφθηκε ο τιτάνας @atsipras για να ανέβει στις δημοσκοπήσεις τώρα που τον έχει πάρει η κάτω βόλτα….επιτίθεται σε μένα μήπως και καταφέρει να ξεκολλήσει.

Το ΕΣΥ καταρρέει, ο Άδωνις ο τηλεπωλητής κλπ….πλάνο από φθαρμένο σημείο του Νοσοκομείου (σε αυτό το νοσοκομείο έχουμε φτιάξει μια ολόκληρη νέα πτέρυγα αλλά δεν την έδειξε), πλάνο με κυρία που διαμαρτύρεται….

ναι Αλέξη μου όταν κυβερνούσες εσύ δεν υπήρχε καμία φθορά σε κανένα Νοσοκομείο και παντού είχαμε προσωπικό….δεν τσιμπάω κάνε φασαρία μόνος σου σε βλέπω πλέον τρίτο όπως το πας….»

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