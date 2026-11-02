Άδωνις: «Για το νοσοκομείο του μέλλοντος ψηφίζουμε Μητσοτάκη για να είμαστε σίγουροι»

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι όλες οι απαιτήσεις των κομμάτων για το νοσοκομείο έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Καταδίκασε τη στείρα αντιπολίτευση και τόνισε την ανάγκη ψήφου υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μέλλον του νοσοκομείου.

Η εκδήλωση για το «Νοσοκομείο του μέλλοντος» πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας με συντονιστή τον Δ. Τακίδη.

Στη συζήτηση παρενέβησαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και του ΔΣ της Ένωσης Ασθενών, με έντονες αντιπαραθέσεις. Snapshot powered by AI

«Ένα πράγμα πρέπει να γίνει για το νοσοκομείο του μέλλοντος, ψηφίζουμε Μητσοτάκη για να είμαστε σίγουροι», σχολίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε εκδήλωση για την Υγεία σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο υπουργός συνέκρινε το ΕΣΥ με το σύστημα υγείας άλλων χωρών όπως η Μεγάλη Βρετανία, κατέκρινε την πρακτική της στείρας αντιπολιτευσης και επισήμανε πως όσα ζητούν τα κόμματα έχουν ήδη γίνει.

Σε ανάρτησή του σχολίασε:

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε σήμερα η συζήτηση για το Νοσοκομείο του μέλλοντος με συντονιστή τον @dtakis στο Κάραβελ. Είμαι εγώ εκεί και λέω τι έχουμε κάνει στο ΕΣΥ αυτά τα τρία χρόνια. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ λένε τα συνήθη για το ΕΣΥ που καταρρέει και παίρνει τον λόγο από το ΔΣ της Ένωσης Ασθενών ο κ. Αθανασίου. Δείτε στο βίντεο τί έγινε μετά….

Το δε βίντεο είναι... καταιγιστικό:

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