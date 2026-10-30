Τι αλλάζει για τους ψυχολόγους - Υποχρεωτική εγγραφή σε ενιαίο μητρώο όλων όσοι ασκούν το επάγγελμα

Η Βουλή υπερφήφισε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη σύσταση και οργάνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων

Διονυσία Προκόπη

Τι αλλάζει για τους ψυχολόγους - Υποχρεωτική εγγραφή σε ενιαίο μητρώο όλων όσοι ασκούν το επάγγελμα
ΥΓΕΙΑ
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  • Θεσπίζεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με υποχρεωτική εγγραφή όλων των ψυχολόγων και ενιαίο μητρώο μελών.
  • Εισάγεται Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και πειθαρχικά συμβούλια για τον έλεγχο της άσκησης του ψυχολογικού επαγγέλματος.
  • Ιδρύονται δύο Εθνικά Παρατηρητήρια για την ψυχοθεραπεία και ψυχιατροδικαστική, που θα εισηγούνται ειδικότητες και θα υποστηρίζουν τη διαμόρφωση πολιτικών ψυχικής υγείας.
  • Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης αυστηροποίηση της αντιποίησης για το νοσηλευτικό επάγγελμα, θεσμοθέτηση εφημερεύοντος νοσηλευτή και σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
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Οι ψυχολόγοι της χώρας αποκτούν ενιαίο θεσμικό φορέα με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ενιαίο μητρώο, Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και σύστημα πειθαρχικού ελέγχου, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει ότι απευθύνεται σε αδειοδοτημένο και ελεγχόμενο επαγγελματία.

Οι αλλαγές αυτές θεσμοθετούνται μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, από τη Βουλή, την Πέμπτη (29/10/2026), με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων" - Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας - Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής - Άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος - Γιατροί και νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Τεχνολογίες υγείας - Φάρμακο και άλλες διατάξεις».

Τι αλλάζει με τον νέο νόμο:

  • Συστήνεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων (Πα.Συ.Ψυ.) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με υποχρεωτική εγγραφή όλων των ψυχολόγων που ασκούν το επάγγελμα.
  • Τηρείται ενιαίο μητρώο μελών, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να γνωρίζει ότι απευθύνεται σε αδειοδοτημένο επαγγελματία.
  • Θεσπίζεται Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Ψυχολόγων και συγκροτούνται πειθαρχικά συμβούλια δύο βαθμών.
  • Ο Πα.Συ.Ψυ. μεριμνά για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εισηγείται τη σύσταση ειδικοτήτων και μετεκπαιδεύσεων.
  • Οι ψυχολόγοι αποκτούν θέση στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών ψυχικής υγείας.
  • Ο Πα.Συ.Ψυ. μπορεί να παρίσταται σε ποινικές δίκες για αντιποίηση του επαγγέλματος.
  • Ασφάλεια δικαίου για τους εν ενεργεία ψυχολόγους:
  • Όλες οι άδειες και οι βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος παραμένουν σε ισχύ ως έχουν, χωρίς καμία επανέκδοση ή αντικατάσταση.
  • Η άδεια όσων υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση εγγραφής στον Πα.Συ.Ψυ. δεν αναστέλλεται έως την έκδοση της βεβαίωσης εγγραφής.

Επίσης, δημιουργούνται δύο νέα Εθνικά Παρατηρητήρια:

  • Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας εισηγείται τη θέσπιση ειδικοτήτων, τον καθορισμό κριτηρίων εκπαίδευσης και προδιαγραφών ποιότητας των υπηρεσιών, ενώ συλλέγει στοιχεία για τις ανάγκες του πληθυσμού και τη γεωγραφική κατανομή των επαγγελματιών.
  • Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχιατροδικαστικής λειτουργεί ως επιστημονικό και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Υγείας για τη φροντίδα των ψυχιατροδικαστικών ασθενών, σε συνεργασία με υπηρεσίες υγείας, δικαστικές αρχές και σωφρονιστικές δομές.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώνεται μια εμβληματική μεταρρύθμιση για την ψυχική υγεία στη χώρα μας. Θωρακίζουμε το επάγγελμα του ψυχολόγου και, πάνω απ’ όλα, προστατεύουμε τον πολίτη. Όποιος απευθύνεται σε ψυχολόγο έχει πλέον την εγγύηση ότι λαμβάνει υπηρεσίες επιστημονικά έγκυρες, ποιοτικές και δεοντολογικά υπεύθυνες. Με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων, οι ψυχολόγοι αποκτούν τον θεσμικό φορέα που τους αναλογεί και καθίστανται ισχυροί συνομιλητές της Πολιτείας. Με τα δύο νέα Εθνικά Παρατηρητήρια, η πολιτική για την ψυχική υγεία αποκτά επιστημονική τεκμηρίωση και μετρήσιμους στόχους. Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ρυθμίσεις για τους νοσηλευτές μας, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με τη σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτών Ε.Σ.Υ., τη θεσμοθέτηση του εφημερεύοντος νοσηλευτή, την ενίσχυση της κλινικής εκπαίδευσης και την αυστηρή αντιμετώπιση της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, αναγνωρίζουμε θεσμικά τη συμβολή τους και αναβαθμίζουμε το επάγγελμά τους. Η ψυχική υγεία είναι αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας υγείας και σήμερα την αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα που της αξίζει».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, ακόμη, ρυθμίσεις για το επάγγελμα των νοσηλευτών. Συγκεκριμένα, αυστηροποιείται το πλαίσιο για την αντιποίηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, χωρίς να καταλαμβάνονται από τη διάταξη οι βοηθοί νοσηλευτών. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται ο επαγγελματικός τίτλος και οι ασθενείς.

Επίσης, διευρύνεται ο θεσμός του κλινικού εκπαιδευτή σε όλες τις δομές υγείας όπου παρέχεται κλινική εκπαίδευση και θεσμοθετείται ο εφημερεύων νοσηλευτής για τον συντονισμό της νοσηλευτικής υπηρεσίας στα νοσοκομεία.

Τέλος, συστήνεται ενιαίος κλάδος νοσηλευτών Ε.Σ.Υ., με την πρόβλεψη διακριτών ειδικοτήτων «ΠΕ Νοσηλευτικής Ε.Σ.Υ.», «ΤΕ Νοσηλευτικής Ε.Σ.Υ.» και «ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.», ως θεσμική αναγνώριση της συμβολής των νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

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