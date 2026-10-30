Aναβάθμιση του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα και ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας

Snapshot Το γραφείο της Αθήνας εντάσσεται σε μια ομάδα τεσσάρων χωρών που φιλοξενούν εξειδικευμένα γραφεία του Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη.

Η συνεργασία με τον ΠΟΥ έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών 2025–2030 και στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα.

Το νέο Γεωγραφικά Αποκεντρωμένο Γραφείο στην Αθήνα θα λειτουργήσει ως περιφερειακός κόμβος τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Υγείας και το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη προχωρούν στην επίσημη αναβάθμιση του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα σε Γεωγραφικά Αποκεντρωμένο Γραφείο (Geographically Dispersed Office – GDO), ενισχύοντας την παρουσία και τον ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό και την προώθηση πολιτικών για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών σε περιφερειακό επίπεδο.

Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της 76ης συνόδου της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, στην Κοπεγχάγη, με τη στήριξη και των 53 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Με τη νέα αυτή θεσμική αναβάθμιση, το Γραφείο της Αθήνας καθίσταται αναπόσπαστο μέρος του Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη, με έδρα τη Δανία. Παράλληλα, η Ελλάδα εντάσσεται στην περιορισμένη ομάδα τεσσάρων χωρών που φιλοξενούν εξειδικευμένα γραφεία του Περιφερειακού Γραφείου.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα η ένταξή της στην ομάδα των χωρών που φιλοξενούν εξειδικευμένα γραφεία του ΠΟΥ/Ευρώπης. Η απόφαση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της μακρόχρονης και ουσιαστικής συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με τον ΠΟΥ και, ειδικότερα, με το Γραφείο του για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα. Αντανακλά, επίσης, την κοινή μας δέσμευση να ενισχύσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ασθενών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ».

Ο Δρ Gundo Weiler, Εκπρόσωπος του ΠΟΥ στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, δήλωσε: «Η συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα της ποιότητας της φροντίδας υγείας έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη για όλες τις πλευρές. Η διεθνής τεχνογνωσία έχει συμβάλει στη βελτίωση των μηχανισμών διαχείρισης της ποιότητας στην Ελλάδα, ενώ η ελληνική εμπειρία αναδεικνύεται πλέον σε πηγή γνώσης και παράδειγμα για άλλες χώρες. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι αυτή η συνεργασία συμβάλλει στην παροχή ασφαλέστερης και ποιοτικότερης φροντίδας για τους ανθρώπους σε ολόκληρη την Περιφέρεια».

Η ποιότητα της φροντίδας και η ασφάλεια των ασθενών ως προτεραιότητα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΠΟΥ, περίπου ένας στους δέκα ασθενείς παγκοσμίως υφίσταται βλάβη κατά τη λήψη υπηρεσιών υγείας, εξαιτίας ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της φροντίδας. Περισσότερο από το 50% αυτής της βλάβης μπορεί να προληφθεί. Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και η πρόληψη της αποτρέψιμης βλάβης αποτελούν, ως εκ τούτου, βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Υγείας του ΠΟΥ.

Από το 2021, με τη στήριξη της Ελλάδας, λειτουργεί στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, μια εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία έχει συνεργαστεί με 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ. Η ομάδα παρέχει τεχνική υποστήριξη στις χώρες αυτές, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην προώθηση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας και της λειτουργίας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας για παιδιά και νέους.

Σε εθνικό επίπεδο, η ομάδα έχει επίσης υποστηρίξει την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών (2025–2030), τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας δεδομένων Quality-for-All για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της ποιότητας, καθώς και την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των σχετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο ελληνικό σύστημα υγείας.

Η επίσημη αναβάθμιση του Γραφείου σε Γεωγραφικά Αποκεντρωμένο Γραφείο αποτελεί αναγνώριση της συμβολής και της σταθερής υποστήριξης της Ελλάδας στο έργο του ΠΟΥ για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών. Η αρχική περίοδος διαπίστευσης του Γραφείου είναι δέκα έτη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του και την ανάδειξη της Αθήνας σε περιφερειακό κόμβο τεχνογνωσίας, συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Με τη διευρυμένη εντολή του και την ενισχυμένη παρουσία του στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, το νέο Γεωγραφικά Αποκεντρωμένο Γραφείο στην Αθήνα θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, τους αρμόδιους φορείς και τους επαγγελματίες υγείας, με κοινό στόχο τη διασφάλιση ασφαλέστερης, αποτελεσματικότερης και πιο ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας για όλους.