«Τρέξε, τρέξε!»: Έφηβοι βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους να βάζουν φωτιά σε λύκειο

Ένα σχολείο στη Γαλλία χρειάστηκε να εκκενωθεί σήμερα μετά από εμπρηστική επίθεση από νεαρούς, τους οποίους αναζητούν τώρα οι αρχές. Η περιφερειακή εκπαιδευτική αρχή ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση.

Ένα εύφλεκτο υγρό χύθηκε σε έναν διάδρομο, χρησιμοποιήθηκε ένας αναπτήρας και μια ομάδα νεαρών τράπηκαν σε φυγή προκειμένου να σωθούν από τις φλόγες με γρήγορες κινήσεις. Σε όλο αυτό το διάστημα, βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους να γελούν.

Σχετικά με το συμβάν ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τους εφήβους να βάζουν φωτιά σε έναν όροφο ενός σχολικού κτιρίου πριν υποχωρήσουν από τη φωτιά και τον καπνό που προκλήθηκε.

Η εκπαιδευτική αρχή της Νάντης επιβεβαίωσε στην Le Figaro ότι το περιστατικό συνέβη αργά το πρωί, λίγο μετά τις 11 π.μ., στο λύκειο Aristide-Briand στο Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

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