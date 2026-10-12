Γαλλία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Τραυματίες δύο καθηγητές

Snapshot Ένας 14χρονος μαθητής χρησιμοποίη κυνηγετικό όπλο για να πυροβολήσει στο λύκειο Ωμπάνι στη Γαλλία, τραυματίζοντας έναν καθηγητή και τον διευθυντή.

Η ζωή των δύο τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες.

Ο μαθητής εισήλθε στο σχολείο με το όπλο κρυμμένο σε θήκη κιθάρας και πυροβόλησε αρχικά σε τάξη χωρίς να πετύχει στόχο.

Τουλάχιστον οκτώ μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού τραυματίστηκαν σε ξεχωριστά περιστατικά βίας που σχετίζονται με τις μαθητικές διαδηλώσεις.

Το 96,5% των σχολείων είναι ανοιχτά, ενώ η βία αυξάνεται σε περιοχές όπως η ακαδημία του Créteil, το Μπορντό και η Λυών. Snapshot powered by AI

Ένας καθηγητής και ο διευθυντής ενός σχολείου στη Γαλλία τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με την Le Parisien, δράστης της επίθεσης με κυνηγετικό όπλο είναι ένας 14χρονος μαθητής.

Σε αυτή τη φάση έγινε γνωστό ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των δύο θυμάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας, ο 14χρονος είναι μαθητής του λυκείου στο Ωμπάνι και εισήλθε στο σχολείο περίπου στις 10:00 το πρωί με ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο είχε κρύψει σε μία θήκη κιθάρας.

Αμέσως μετά μπήκε στην τάξη του και άνοιξε πυρ εναντίον ενός από τους καθηγητές αλλά αστόχησε, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στην Le Parisien.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής κατευθύνθηκε στη συνέχεια στο γραφείο του διευθυντή και πυροβόλησε ξανά. Τραυμάτισε τον διευθυντή και έναν καθηγητή από εξοστρακισμό της σφαίρας.

Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 8 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού

«Τουλάχιστον οκτώ μέλη του προσωπικού» του συστήματος της Εθνικής Εκπαίδευσης τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί, στο περιθώριο των διαδηλώσεων του μαθητικού κινήματος, ανέφερε το υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας.

Στον αριθμό δεν περιλαμβανόνται ο διευθυντής και ο εκπαιδευτικός που τραυματίστηκαν από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο στο Ωμπάνι καθώς η επίθεση αυτή δεν είχε σχέση με τις μαθητικές κινητοποιήσεις.

Το υπουργείο Παιδείας ανέφερα ότι το 96,5% των σχολείων είναι ανοιχτά σήμερα αλλά «η βία εντείνεται», κυρίως στην ακαδημία του Créteil, το Μπορντό και τη Λυών».