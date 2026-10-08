Γαλλία: Επεισόδια στην πλατεία της Βαστίλης – 504 συλλήψεις - Βίντεο

Snapshot Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία της Βαστίλης κατά τις μαθητικές διαδηλώσεις, με την αστυνομία να ζητά την εκκένωση και να χρησιμοποιεί δακρυγόνα.

Συνολικά 504 άτομα συνελήφθησαν και 48 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τα επεισόδια στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές της Γαλλίας.

Περίπου 71.500 άτομα συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, με 24.500 να πορεύονται στο Παρίσι.

Έρευνα ξεκίνησε για βίντεο που δείχνει αστυνομικό να ξυλοκοπεί άνδρα στη Ρεν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Φοιτητής δήλωσε ότι οι διαδηλωτές επιδίωκαν ειρηνική διαμαρτυρία και εξέφρασε απορία για τη βίαιη αστυνομική αντίδραση. Snapshot powered by AI

Νέα επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα στις μαθητικές διαδηλώσεις στην πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι. Η αστυνομία ζήτησε την εκκένωση της πλατείας και ακολούθησαν συγκρούσεις με τους διαδηλωτές στους γύρω δρόμους.

Οι αστυνομικοί έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και πολλοί από τους διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν γύρω από την Όπερα της Βαστίλης. Σύμφωνα με δημοσιογράφο των New York Times, που βρίσκεται στα επεισόδια οι αστυνομικοί απέκλεισαν ένα τμήμα της πλατείας.

Ο 20χρονος φοιτητής Οριάν Λουπεσκάντ είπε στην εφημερίδα ότι δεν κατανοεί την βίαιη απάντηση της αστυνομίας καθώς οι συγκεντρωμένοι είχαν στόχο να διαδηλώσουν ειρηνικά. «Είναι συγκλονιστικό, γιατί σημαίνει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να διαδηλώνουμε», ανέφερε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας 71.500 άνθρωποι πήραν σήμερα μέρος σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οι 24.500 έκαναν πορεία στο Παρίσι. Συνολικά 504 άνθρωποι συνελήφθησαν στα επεισόδια και 48 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Έρευνα για ξυλοδαρμό άνδρα στη Ρεν

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν αστυνομικό να επιτίθεται και να χτυπάει έναν άνδρα στην Ρεν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η εισαγγελία, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV, ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας για το περιστατικό.