Γαλλία: Η άλλη όψη των καταλήψεων - Viral βίντεο με γονείς να απομακρύνουν άρον άρον τα παιδιά τους

Όσο κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις, τόσο αυξάνεται και ο φόβος των γονιών για τα παιδιά τους και αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Γαλλία: Η άλλη όψη των καταλήψεων - Viral βίντεο με γονείς να απομακρύνουν άρον άρον τα παιδιά τους
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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Η νεολαία της Γαλλίας «βράζει»... Μαθητές, φοιτητές βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, σε έναν ξεσηκωμό που παίρνει διαστάσεις μέρα με την ημέρα.

Μαζί τους, εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς, όχι όμως όλοι...

Σε ένα σκηνικό που θυμίζει κάτι σαν «Ελληνίδα μάνα» και την αντίδρασή της απέναντι στον φόβο για το παιδί της.

Την ώρα που οι ταραχές και οι συγκρούσεις έξω από τα σχολεία κλιμακώνονται, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο, που δείχνουν νεαρούς διαδηλωτές να σύρονται κυριολεκτικά από τους γονείς τους, μακριά από τον χώρο «κινδύνου».

Σε ένα βίντεο, μια έξαλλη μητέρα φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητό της και να τρέχει προς τον γιο της, ενώ στο παρασκήνιο υψώνονται στήλες καπνού. Η μητέρα αρπάζει το παιδί της με το αριστερό της χέρι, αφήνοντας το δεξί της ελεύθερο για να τον χτυπήσει στην πλάτη, ενώ τον σπρώχνει προς το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, η μητέρα σπρώχνει μέσα στο αυτοκίνητο τον γιο της, ο οποίος την ξεπερνά σε ύψος.

Σε ένα άλλο βίντεο, μια μητέρα αρπάζει τα ρούχα της φανερά ενοχλημένης κόρης της και την τραβάει μέσα από το πλήθος των μαθητών σε ένα σχολικό οδόφραγμα. Η εξοργισμένη κόρη αντιστέκεται και μένει ακίνητη, αλλά τελικά υποχωρεί αφού ανταλλάσσει βλέμματα με την εξαγριωμένη μητέρα της.

Αλλού, ένας πατέρας καταγράφηκε να απομακρύνει ήρεμα τον γιο του από τους διαδηλωτές φοιτητές, κρατώντας τον από το πίσω μέρος του λαιμού.

Στο βάθος του βίντεο ακούγονται κραυγές, με τη λεζάντα «ένας ξανθός, λευκός πατέρας έρχεται να πάρει τον γιο του», ενώ αστυνομικοί αποκλείουν τον δρόμο μπροστά.

Περίπου 256.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βγήκαν την Τρίτη στους δρόμους της χώρας, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, καθώς οι φοιτητές ένωσαν τις δυνάμεις τους με διαδηλωτές από τα ισχυρά συνδικάτα της χώρας.

Ο δήμαρχος, ο οποίος ανήκει στο κόμμα «La France Insoumise» (LFI), δέχτηκε κριτική την περασμένη εβδομάδα για τη δήλωσή του: «Η βία μπορεί να γίνει νόμιμη σε ένα συγκεκριμένο σημείο».

Την Τρίτη τον είδαν να αντιμετωπίζει τις δυνάμεις καταστολής φορώντας κοστούμι και γραβάτα, στέκοντας δίπλα-δίπλα με νεαρούς που φορούσαν κουκούλες. Η αστυνομία του Παρισιού ανέφερε ότι τουλάχιστον 300 ταραξίες προσπαθούσαν να επιτεθούν στις δυνάμεις της τάξης, πετώντας πέτρες και θραύσματα από το οδόστρωμα εναντίον τους. Στη Ρεν, στη βορειοδυτική Γαλλία, η αστυνομία χρησιμοποίησε υδροβόλα εναντίον των διαδηλωτών.

Η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien» ανέφερε ότι ορισμένοι υποκινητές καλούσαν τους ακόλουθούς τους στο Snapchat να «φέρουν μαχαίρια» και να «μαχαιρώσουν πολίτες μέσα στο πλήθος» έξω από το λύκειο Couffignal στο Στρασβούργο. Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα ότι είχαν λάβει αναφορές σχετικά με πιθανή βία κατά τη διάρκεια αποκλεισμών έξω από σχολεία στη γαλλική πόλη. Οι αρχές ανέφεραν 488 συλλήψεις την Τρίτη, ενώ τα μαθήματα σε 891 από τα 3.700 λύκεια της Γαλλίας ανεστάλησαν πλήρως ή εν μέρει.

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