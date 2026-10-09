Γαλλία: Μειώθηκε ο αριθμός των κλειστών σχολείων σε 141

Oι Γάλλοι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων καλύτερες συνθήκες μάθησης και την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γαλλία: Μειώθηκε ο αριθμός των κλειστών σχολείων σε 141
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Γαλλία παραμένουν κλειστά περίπου 141 λύκεια, αριθμός μειωμένος από τα 157 της προηγούμενης ημέρας, μετά από κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου.
  • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έκτακτη πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών καθηγητών ως πρώτη απάντηση στα αιτήματα των μαθητών για καλύτερες συνθήκες μάθησης.
  • Οι ζημιές από τις διαδηλώσεις και αποκλεισμούς υπολογίζονται σε τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ.
  • Φοιτητικές και επαγγελματικές ενώσεις καλούν σε νέα διαδήλωση και απεργία την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από τις σχολικές διακοπές.
  • Περισσότεροι από 6.800 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων, με 21 να έχουν φυλακιστεί, ενώ η συμμετοχή στις τελευταίες διαδηλώσεις ήταν 71.500 άτομα.
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Λίγα λιγότερα από 150 λύκεια παραμένουν σήμερα κλειστά στη Γαλλία, την επομένη της ανακοίνωσης από την κυβέρνηση της έκτακτης πρόσληψης 3.000 αναπληρωτών καθηγητών, μια πρώτη απάντηση σε μία από τις διεκδικήσεις των νέων που διαδηλώνουν και έχουν απευθύνει κάλεσμα για μια νέα ημέρα δράσης την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, τη 17η Σεπτεμβρίου, οι οποίες έχουν αμαυρωθεί από βίαια επεισόδια, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Γάλλοι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων καλύτερες συνθήκες μάθησης και την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σήμερα το πρωί, το γαλλικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως 141 σχολεία παραμένουν κλειστά εκ των συνολικά 3.700 έναντι 157 χθες το μεσημέρι, ήτοι ένα ποσοστό άνω του 96% των λυκείων που λειτουργεί. Σχεδόν 600 λύκεια ήταν κλειστά στην αρχή της εβδομάδας, 800 την περασμένη Παρασκευή. «Καταγράφεται μια σαφής επιβράδυνση» και «την αισθανόμαστε εδώ και αρκετές ημέρες» με μια «πολύ τοπική δυναμική» λόγω «είτε μιας τοπικής πολιτικοποίησης είτε ενός πραγματικού τοπικού προβλήματος», ανέφερε μια κυβερνητική πηγή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στο περιθώριο των διαδηλώσεων ή των αποκλεισμών ανέρχονται «σε τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ».

Έπειτα από μια ακόμη ημέρα κινητοποιήσεων σε εθνικό επίπεδο χθες, με τη συμμετοχή να είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τις προηγούμενες, φοιτητικές και επαγγελματικές ενώσεις κάλεσαν σε διαδηλώσεις και απεργία την επόμενη Τρίτη, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των σχολικών διακοπών, οι οποίες θα διαρκέσουν από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου.

Αν και χαιρέτισε μια «πρώτη απάντηση» της κυβέρνησης σχετικά με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, η Μαριλίζ Λεόν, γενική γραμματέας του CFDT, της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής ένωσης της Γαλλίας, έκρινε πως «υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό» των προσδοκιών, μιλώντας σήμερα στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα franceinfo.

«Πρώτο βήμα»

Την ίδια ώρα, μαθητές λυκείου τους οποίους συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο έξω από τα σχολεία τους λένε πως παραμένουν στις επάλξεις. Για την Αλίς, που τελειώνει το λύκειο στο σχολείο Saint-Charles στη Μασσαλία (νοτιοανατολικά), «οι ανακοινώσεις του υπουργού αποτελούν ένα πρώτο βήμα, όμως αυτό δεν επαρκεί».

Στο Λυνέλ, στην περιοχή Ερό της νότιας Γαλλίας, η εκδήλωση πυρκαγιάς κοντά στο λύκειο Louis Feuillade προκάλεσε την πλήρη εκκένωση του σχολείου, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια εκπαιδευτική αρχή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Midi Libre.

Ύστερα από άλλα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως η Ανώτατη Εθνική Σχολή (ENS) του Ουλμ και η ENS του Σακλέ στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, το Ecole nationale des chartes, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, αποκλείστηκε σήμερα για πρώτη φορά από σωρούς απορριμμάτων που είχαν συγκεντρώσει περίπου δέκα φοιτητές και σπουδαστές δημόσιας διοίκησης, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP.

France High School Protests
In this photo taken with a smartphone, high school students block the entrance of a Voltaire high school to demand more resources, in Paris, France, Thursday, Oct. 1, 2026. (AP Photo/Nicolas Garriga)AP

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ επισκέφθηκε ένα λύκειο στο Κασάν, στην περιοχή του Παρισιού, προκειμένου να εξηγήσει λεπτομερώς την ανακοίνωσή του για την τοποθέτηση 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία όπου η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε πως τα αιτήματα των μαθητών, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί σε μια πλατφόρμα διαβούλευσης που άνοιξε αυτήν την εβδομάδα, θα εισακουστούν και πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε τροποποιήσεις στο σχέδιο του προϋπολογισμού προκειμένου να λάβει υπόψη ορισμένες από τις διεκδικήσεις τους.

Αν και η συμμετοχή ήταν χαμηλότερη χθες σε σύγκριση με εκείνη της Τρίτης, 71.500 άνθρωποι διαδήλωσαν, συμπεριλαμβανομένων 24.500 στο Παρίσι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότεροι από 6.800 άνθρωποι, εκ των οποίων το 86% είναι ανήλικοι, έχουν συλληφθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων και 21 έχουν φυλακιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

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