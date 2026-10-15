Σελίν Ντιόν: Έγινε Barbie με το εμβληματικό look από τα Όσκαρ και τον Τιτανικό

Snapshot Η Mattel κυκλοφόρησε μια συλλεκτική κούκλα Barbie εμπνευσμένη από την εμφάνιση της Σελίν Ντιόν στα Όσκαρ του 1998, με τιμή 60 δολάρια και το εμβληματικό μπλε διαμάντι της ταινίας Titanic.

Η Σελίν Ντιόν εξέφρασε την τιμή της για την κούκλα και ελπίζει να εμπνεύσει το κοινό να ακολουθεί τα όνειρά του και να εκφράζεται με αυτοπεποίθηση.

Η κούκλα ανήκει στη σειρά Barbie Signature, που τιμά διάσημες προσωπικότητες από τη μουσική και τη μόδα.

Η Σελίν Ντιόν έχει πουλήσει σχεδόν 260 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και η ερμηνεία της στα Όσκαρ του 1998 αποτελεί σημαντική στιγμή της καριέρας της.

Η τραγουδίστρια πραγματοποιεί την επιστροφή της στη σκηνή με συναυλίες στο Παρίσι μετά τη διάγνωση με σύνδρομο δύσκαμπτου ανθρώπου, εκφράζοντας συγκίνηση και ευγνωμοσύνη προς το κοινό της. Snapshot powered by AI

Η Σελίν Ντιόν αποκτά τη δική της Barbie, με τη Mattel να τιμά μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της. Η νέα κούκλα της σειράς Barbie Signature είναι εμπνευσμένη από την εμφάνιση της Καναδής τραγουδίστριας στην τελετή απονομής των Όσκαρ το 1998, όταν ερμήνευσε το «My Heart Will Go On», το τραγούδι που συνδέθηκε όσο λίγα με την ταινία «Τιτανικός» του 1997.

Η συλλεκτική Barbie είναι ήδη διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του Mattel Creations, με τιμή 60 δολάρια. Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν βρίσκεται η αναπαράσταση του φανταστικού μπλε διαμαντιού της ταινίας, γνωστού ως «La Cœur de la Mer», του κοσμήματος που συμβολίζει τον έρωτα του Τζακ και της Ρόουζ.

Η Σελίν Ντιόν ως Barbie

«Είναι πραγματική τιμή για μένα»

Η Σελίν Ντιόν εξέφρασε τη χαρά της για την κυκλοφορία της κούκλας, τονίζοντας τη σημασία που έχει για την ίδια η συγκεκριμένη στιγμή της καριέρας της.

«Είναι πραγματική τιμή να γίνομαι μέρος της ιστορίας της Barbie με μια κούκλα εμπνευσμένη από μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου», δήλωσε σε ανακοίνωση. «Ελπίζω αυτή η κούκλα να εμπνεύσει τους πάντες να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση, να ακολουθούν τα όνειρά τους και να πιστεύουν στη δύναμη της δικής τους φωνής».

https://www.instagram.com/p/DeewybvEfhH/

Η σειρά Barbie Signature τιμά διάσημους σχεδιαστές, μουσικούς, brands και προσωπικότητες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην εποχή τους. Στη λίστα των μουσικών που έχουν αποκτήσει τη δική τους Barbie περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Γουίτνεϊ Χιούστον, η Μάιλι Σάιρους, η Κάιλι Μινόγκ, η Aaliyah, ο Στίβι Νικς, η Γκλόρια Εστεφάν, ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Χουάν Γκαμπριέλ, η Τίνα Τέρνερ, ο Έλβις Πρίσλεϊ, η Νταϊάνα Ρος και ο Έλτον Τζον.

Η επιτυχία του «My Heart Will Go On» και τα 260 εκατομμύρια άλμπουμ

Η Σελίν Ντιόν έχει πουλήσει σχεδόν 260 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες εμπορικά και πολυβραβευμένες καλλιτέχνιδες στην ιστορία της ποπ μουσικής.

Στο ευρύ κοινό είναι ιδιαίτερα γνωστή για επιτυχίες όπως το «My Heart Will Go On», που έγινε παγκόσμιο σύμβολο της ταινίας «Titanic», αλλά και το «Because You Loved Me».

Η ερμηνεία της στα Όσκαρ το 1998 αποτελεί μία από τις στιγμές που έχουν συνδεθεί με τη μακρά μουσική της διαδρομή, γι' αυτό και επιλέχθηκε ως πηγή έμπνευσης για τη νέα συλλεκτική κούκλα.

Η επιστροφή στη σκηνή μετά τη διάγνωση

Η ανακοίνωση για την Barbie έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την τραγουδίστρια, η οποία πραγματοποιεί πεντάβδομη σειρά συναυλιών στο Παρίσι. Πρόκειται για τις πρώτες μεγάλες ζωντανές εμφανίσεις της μετά την ανακοίνωση, τον Δεκέμβριο του 2022, ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου (stiff-person syndrome).

Η Ντιόν έχει προγραμματίσει συνολικά 16 εμφανίσεις στη La Défense Arena, από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2026.

Σε βίντεο που καταγράφηκε κατά την επιστροφή της στη σκηνή, η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια εμφανίστηκε συγκινημένη και δάκρυσε, προτού απευθυνθεί στους δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί για να την ακούσουν.

«Είναι υπέροχο που είμαστε όλοι μαζί», είπε στο κοινό, το οποίο την υποδέχθηκε με ενθουσιασμό.

«Έδωσα μια υπόσχεση, υποσχέθηκα ότι θα επέστρεφα και ότι θα βρισκόμουν ξανά στη σκηνή. Είμαι εδώ, τραγουδώντας για εσάς και για εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και την υπομονή σας. Είμαι ό,τι είμαι επειδή με αγαπάτε», ανέφερε, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή που σηματοδότησε την επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις.

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