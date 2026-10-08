Σελίν Ντιόν: Η άτυχη στιγμή πάνω στη σκηνή - Ξέχασε τους στίχους και έπεσε κάτω - Βίντεο

Snapshot Η Σελίν Ντιόν έχασε προσωρινά τους στίχους και έπεσε πάνω στη σκηνή κατά τη συναυλία της στο Plenitude Arena.

Η τραγουδίστρια αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ και συνέχισε κανονικά την εμφάνισή της.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα social media, με τους θαυμαστές να εκτιμούν την ψυχραιμία της.

Η Σελίν Ντιόν έδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί απρόοπτες καταστάσεις χωρίς να επηρεάζεται το πρόγραμμα της συναυλίας. Snapshot powered by AI

Μια απρόοπτη στιγμή είχε η Σελίν Ντιόν κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Plenitude Arena, το βράδυ της Τετάρτης (7/10), όταν έχασε για λίγο τα λόγια του τραγουδιού και στη συνέχεια βρέθηκε στο πάτωμα της σκηνής.

Η τραγουδίστρια, ωστόσο, δεν άφησε το περιστατικό να επηρεάσει τη βραδιά. Αφού σηκώθηκε, έκανε χαρακτηριστικά ένα νεύμα με το χέρι της προς το κοινό, δείχνοντας ότι όλα είναι καλά, και συνέχισε κανονικά την εμφάνισή της.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media, με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο η Σελίν Ντιόν διαχειρίστηκε την απρόοπτη στιγμή πάνω στη σκηνή.

Ένας χρήστης στο X, μάλιστα, δημοσίευσε το βίντεο γράφοντας χαρακτηριστικά: «Celine fell today. I would have had to crawl on stage with her», σχολιάζοντας με χιούμορ την πτώση της τραγουδίστριας.

Η Σελίν Ντιόν απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ακόμη και όταν κάτι δεν πηγαίνει όπως έχει προγραμματιστεί, μπορεί να το αντιμετωπίσει με ψυχραιμία, να καθησυχάσει το κοινό της και να συνεχίσει το show.

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