«Πρήστηκε όλο μου το σώμα»: Βρετανίδα καταγγέλει το ιατρείο της Καρνεάδου μετά από πλασμαφαίρεση

Snapshot Μία 63χρονη υπνοθεραπεύτρια κατέθεσε μήνυση για σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η γυναίκα αντιμετώπισε έντονους πόνους και εκτεταμένο πρήξιμο μετά τις θεραπείες, ενώ διαγνώστηκε με αναιμία που αποδίδει στις συνεδρίες.

Η γιατρός φέρεται να αύξησε την ένταση μηχανήματος παρά τη δυσφορία της ασθενούς και στη συνέχεια βρισκόταν στο εξωτερικό, καθιστώντας αδύνατη την επικοινωνία.

Η καταγγελία της 63χρονης συνδέεται με την ευρύτερη δικαστική έρευνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις πρακτικές του ίδιου ιατρείου.

Οι ισχυρισμοί της γυναίκας θα αξιολογηθούν από τις δικαστικές Αρχές για τον προσδιορισμό πιθανών ποινικών ευθυνών. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μία ακόμη γυναίκα στρέφεται κατά της 56χρονης γιατρού, καταγγέλλοντας ότι οι θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε στον συγκεκριμένο χώρο είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της.

Πρόκειται για μία 63χρονη Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια, μόνιμη κάτοικο Κύπρου, η οποία ταξίδεψε πρόσφατα στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσει μήνυση σε βάρος της γιατρού.

Η καταγγελία αφορά δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι από την πρώτη κιόλας θεραπεία άρχισε να αντιμετωπίζει έντονους πόνους, ενώ μετά τη δεύτερη παρουσίασε, όπως ισχυρίζεται, εκτεταμένο πρήξιμο στο σώμα της.

Οι δύο επισκέψεις στο ιατρείο και οι έντονοι πόνοι

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στη μήνυσή της, η 63χρονη επισκέφθηκε για πρώτη φορά το ιατρείο στις 17 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Όπως καταγγέλλει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η 56χρονη γιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα η ίδια να αισθανθεί εξαιρετικά ισχυρούς πόνους στην περιοχή και των δύο νεφρών.

Η γυναίκα φέρεται να αντέδρασε αμέσως, ζητώντας από τη γιατρό να σταματήσει την αύξηση της έντασης, καθώς, όπως υποστηρίζει, ο πόνος ήταν αφόρητος.

Παρά την εμπειρία αυτή, δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου, επέστρεψε στο ίδιο ιατρείο για δεύτερη συνεδρία πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τη μήνυσή της, μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης θεραπείας η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, καθώς άρχισε να παρουσιάζει πρήξιμο σε ολόκληρο το σώμα της, ενώ οι πόνοι, όπως αναφέρει, ήταν ιδιαίτερα έντονοι.

Αναζητούσε τη γιατρό, αλλά εκείνη φέρεται να βρισκόταν στο εξωτερικό

Η 63χρονη υποστηρίζει ότι, ανήσυχη για την κατάσταση της υγείας της, επιχείρησε να επικοινωνήσει με τη γιατρό, αναζητώντας εξηγήσεις για τα συμπτώματα που είχε εμφανίσει, αλλά και οδηγίες για την αντιμετώπισή τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία της, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την ιατρική βοήθεια που ζητούσε.

Όπως ισχυρίζεται, η 56χρονη της ανέφερε ότι είχε αναχωρήσει από την Ελλάδα και βρισκόταν στο εξωτερικό, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την προσωπική επικοινωνία μαζί της.

Η Βρετανίδα καταγγέλλει ακόμη ότι μετά τις συγκεκριμένες θεραπείες διαγνώστηκε με αναιμία, την οποία η ίδια αποδίδει στις συνεδρίες πλασμαφαίρεσης. Η σύνδεση αυτή, πάντως, αποτελεί ισχυρισμό της καταγγέλλουσας και δεν έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί ιατρικά ή δικαστικά.

Η υπόθεση Μαζωνάκη την οδήγησε στη Δικαιοσύνη

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της 63χρονης να προσφύγει στις ελληνικές Αρχές φέρεται να διαδραμάτισαν οι αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Μόλις πληροφορήθηκε τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, η γυναίκα αποφάσισε να ταξιδέψει από την Κύπρο στην Αθήνα και να καταγγείλει επισήμως όσα, σύμφωνα με την ίδια, είχε βιώσει σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα.

Η νέα μήνυση προστίθεται στις καταγγελίες που έχουν απασχολήσει τις δικαστικές Αρχές σχετικά με τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου ιατρείου, εντείνοντας τα ερωτήματα για τις ιατρικές πρακτικές που εφαρμόζονταν σε αυτό.

Πλέον, οι ισχυρισμοί της 63χρονης αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες και κατά πόσο τα προβλήματα υγείας που περιγράφει συνδέονται με τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις

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