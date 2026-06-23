Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το μυστικό του πρόγραμμα «Zafar-66»

Νέες τοποθετήσεις από την Τεχεράνη για τη συμφωνία και από τον Ρούμπιο για τα Στενά του Ορμούζ 

Μάνος Χατζηγιάννης

Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το μυστικό του πρόγραμμα «Zafar-66»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το μυστικό πρόγραμμα «Zafar
  • 66», που αφορά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη θάλασσα, με επιτυχή δοκιμή πριν από 30 χρόνια.
  • Οι διαπραγματεύσεις Ιράν
  • ΗΠΑ για τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή πέντε βασικών όρων του Μνημονίου Συνεργασίας, όπως η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί να χρεώνει διόδια στα Στενά του Ορμούζ, καθώς αυτό αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.
  • Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή δεν είναι εφικτή όσο το Ιράν υποστηρίζει επιθέσεις μέσω εντολοδόχων όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.
  • Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ξεκίνησε περιοδεία στον Κόλπο για να συζητήσει το μνημόνιο με συμμάχους και να τους καθησυχάσει σχετικά με τις ιρανικές επιθέσεις.
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Μπορεί το μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να υπογράφτηκε αλλά η μάχη των εντυπώσεων συνεχίζεται.

Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το μυστικό του πρόγραμμα «Zafar-66», το οποίο αποσκοπεί στην εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη θάλασσα. Zafar στα περσικά σημαίνει νίκη ή θρίαμβος.

Η δοκιμή διεξήχθη πάντως με επιτυχία πριν... από 30 χρόνια

Η Τεχεράνη για το μνημόνιο

Το Ιράν δηλώνει στο μεταξύ ότι οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ εξαρτώνται από την εφαρμογή βασικών όρων του Μνημονίου Συνεργασίας

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmail Baghaei, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια τελική συμφωνία θα ξεκινήσουν μόνο αφού η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αρχίσουν να εφαρμόζουν πέντε βασικές διατάξεις του Μνημονίου Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, την αποκατάσταση της ασφαλούς εμπορικής διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ, τη χορήγηση εξαιρέσεων για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και τις σχετικές συναλλαγές, καθώς και την πλήρη αποδέσμευση των δεσμευμένων ή υπό περιορισμούς κεφαλαίων του Ιράν. Ο Μπαγκάι δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία θα ξεκινήσουν μόλις τεθεί σε εφαρμογή η εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Ο Ρούμπιο για τα Στενά του Ορμούζ

O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του δήλωσε σήμερα πως το Ιράν δεν θα μπορέσει να χρεώσει διόδια στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, λέγοντας πως μια τέτοια ρύθμιση θα αντίβαινε το διεθνές δίκαιο.

«Πρόκειται για μια διεθνή οδό ναυσιπλοΐας. Καμία χώρα δεν επιτρέπεται να εισπράττει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή οδό ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας πως πιστεύει ότι «όλες οι χώρες αυτής της περιοχής θα συμφωνούσαν μαζί μας».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έφθασε απόψε στο Άμπου Ντάμπι, τον πρώτο σταθμό μιας περιοδείας σε χώρες του Κόλπου, με στόχο να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ, που στοχοθετήθηκαν από ιρανικούς πυραύλους και ντρόουν, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, στον οποίο αντιτίθεντο.

Κατά την άφιξή του σήμερα στο Άμπου Ντάμπι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως στις συνομιλίες θα αναφερθεί το πρωτόκολλο συμφωνίας με το Ιράν.

«Αυτό σίγουρα θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών», δήλωσε σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν θα επιδιώξει να καθησυχάσει τους συμμάχους του Κόλπου, οι οποίοι έχουν πληγεί σκληρά από τα αντίποινα του Ιράν για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

«Ορισμένα σημεία που δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης αναμφίβολα θα συζητηθούν, αλλά το ίδιο το μνημόνιο θα πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί», είπε, προσθέτοντας ότι «μια προσεκτική ανάγνωση του μνημονίου συμφωνίας δείχνει ξεκάθαρα ότι όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για πλήρη και οριστική παύση των εχθροπραξιών σε όλη την περιοχή (...) αυτό δεν είναι δυνατό όσο οι εντολοδόχοι του Ιράν εκτοξεύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράκ και εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, όπως έχουν κάνει η Χαμάς και η Χεζμπολάχ».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμιράτων αύριο, προτού μεταβεί στο Κουβέιτ, κατόπιν στο Μπαχρέιν για μια συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου την Πέμπτη.

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