Κοινή επιτροπή Ιράν - Ομάν για τα στενά του Ορμούζ: Το ζήτημα των διοδίων στο επίκεντρο

Δορυφορική εικόνα από τα Στενά του Ορμούζ, του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με την Αραβική Θάλασσα.

Το Ομάν και το Ιράν θα συγκροτήσουν επιτροπή που θα καταλήξει σε συμφωνία για την «διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ» και για τα συναφή έξοδα και υπηρεσίες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών.

Οι δύο χώρες, συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας μέσω μιας κοινής ομάδας εργασίας των υπουργείων Εξωτερικών τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τη μελλοντική διαχείριση της ναυσιπλοΐας, ενώ ανακοίνωσαν ότι θα απευθύνουν πρόσκληση και σε άλλα παράκτια κράτη της περιοχής.

Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και τα σχετικά κόστη, τα οποία, όπως ανακοινώθηκε, θα καθοριστούν με βάση τα διεθνή πρότυπα. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μια κρίσιμη συνάντηση υψηλού επιπέδου στο Μουσκάτ.

Εκεί, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ συναντήθηκαν με τον Σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ.

Το ζήτημα των τελών μετά τον πόλεμο

Το βασικό ερώτημα αφορά το αν θα επιβληθούν τελικά υποχρεωτικές χρεώσεις στα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Μόλις χθες, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, δήλωνε ότι οι δυο χώρες παραμένουν προσηλωμένες στην εξασφάλιση μιας ασφαλούς διέλευσης χωρίς διόδια στα Στενά του Ορμούζ.

Πριν από τον πόλεμο, κανένα απολύτως τέλος δεν απαιτούνταν για τη διέλευση των πλοίων από το στρατηγικό αυτό Στενό. Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται φέρνει στο προσκήνιο έντονες συζητήσεις για το αν οι «υπηρεσίες» θα αποτελέσουν ένα έμμεσο οικονομικό βάρος για την παγκόσμια ναυτιλία.

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